Операция «Хромированный купол»: как американские ВВС потеряли ядерную бомбу

Полвека назад, 21 января 1968 года, произошёл один из самых громких инцидентов в истории — авиакатастрофа над базой Туле в Гренландии. Американский бомбардировщик B-52G, перевозивший четыре водородные бомбы, загорелся в воздухе и упал на лёд залива Северной Звезды. Ядерного взрыва не произошло, но радиоактивные компоненты бомбы оказались разбросаны по огромной ледяной поверхности, а вскоре и совсем ушли под воду. В ходе дальнейших исследований удалось обнаружить остатки лишь трёх боеприпасов, четвёртая бомба до сих пор покоится на дне у побережья Гренландии. Об одном из самых секретных проектов США и едва не произошедшей ядерной катастрофе — в материале RT.

«Хромированный купол»

Американцы обратили внимание на Гренландию ещё в годы Второй мировой войны. Посол оккупированной Дании, чьей колонией Гренландия являлась с 1814 года, разрешил правительству США использовать остров в оборонительных целях. Так в 1951 году появилась самая северная база Военно-воздушных сил США — Туле, расположенная в 1118 км от Полярного круга. Предполагалось, что база защитит Америку от возможного прорыва советских сил через Арктику.

В июне 1961 года, в самый разгар холодной войны, США развернули секретную операцию «Хромированный купол».

Самолёты Boeing B-52 Stratofortress с ядерными бомбами на борту должны были круглосуточно патрулировать воздушное пространство над Северным Ледовитым океаном. По условному сигналу каждому из самолётов предстояло лететь к границам СССР, чтобы сбросить бомбы на стратегически важные для советского правительства объекты. Патрулировать небо бомбардировщики продолжали вплоть до 1968 года.

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21 января 1968 года бомбардировщик B-52G вылетел с нью-йоркской авиабазы Платтсбург для очередного дежурного патрулирования. Самолёту предстояло на протяжении суток кружить над Туле и морем Баффина на высоте 11 000 м. Командовал ракетоносцем капитан Джон Хог. Помимо пяти штатных членов экипажа в самолёте находились сменный штурман капитан Крис Кёртис и запасной пилот майор Альфред д'Амарио.

Перед вылетом д'Амарио решил положить под сиденье поролоновые подушки и случайно заблокировал вентиляционный выход системы отопления. Но эта оплошность никак не повлияла бы на дальнейшие события, если бы система отопления была исправна. На деле же через некоторое время в кабине стало слишком холодно, и тогда запасной пилот решил согреть воздух в кабине самолёта, открыв клапан забора воздуха из воздушного тракта двигателя в систему отопления.

Но из-за технических неполадок горячий воздух, поступавший из турбины в систему отопления, практически не охлаждался. Очень скоро температура в кабине поднялась, поролоновые подушки под сиденьем загорелись, и пламя стало стремительно распространяться по салону.

Находясь в 140 км от Туле, самолёт отправил международный сигнал бедствия Mayday (аналогичный SOS. — RT ) с сообщением о пожаре на судне. Спустя пару минут по закрытым каналам связи в США экипаж отправил сообщение Broken Arrow («Сломанная стрела») — таким кодом американские ВВС обозначают инциденты, связанные с ядерными боезарядами.

Джон Хог запросил разрешение на аварийную посадку. Однако очень скоро, поняв, что посадить судно не удастся, командир приказал экипажу покинуть самолёт. Все члены экипажа, за исключением второго пилота Леонарда Свитенко, успешно катапультировались и в итоге отделались незначительными травмами. Свитенко не повезло: оставшись без катапультируемого кресла, он пытался покинуть самолёт через нижний люк, но сильно травмировал голову. Ранение оказалось смертельным. Через несколько минут B-52G упал в залив Северной звезды в 11 км от Туле. На месте падения обломков образовалась полынья диаметром около 50 м, а на плотном морском льду протянулась 600-метровая полоса горящего топлива.

В тот момент на борту самолёта находились четыре термоядерные бомбы B28FI. Их общая мощность в 300 раз превышала мощность «Малыша», которым в августе 1945 года американцы разрушили Хиросиму.

Система защиты не позволила активировать в бомбах термоядерную реакцию, но поскольку в составе зарядов находилась и обычная взрывчатка, то, столкнувшись с поверхностью, она взорвалась, разрушив внешнюю оболочку бомб. В результате радиоактивные материалы, включая плутоний, уран, америций и тритий, оказались разбросаны по поверхности льда.

«Хохлатый лёд»

Операция по очистке местности, которую немедленно начали американские и датские службы, получила название Crested Ice («Хохлатый лёд»). Сами участники операции дали ей название «Доктор Фризлав» в качестве аллюзии к фильму Стэнли Кубрика 1964 года «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Режиссёр снял этот фильм спустя год после Карибского кризиса. В последние минуты картины майор ВВС США посылает эскадрилью бомбардировщиков B-52 с ядерными боеприпасами к целям на территории Советского Союза.

Погрузка заражённого льда в цистерны

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Операция «Хохлатый лёд» проходила в тяжелейших условиях: температура воздуха опустилась ниже -30 °C, а высокая влажность и сильный ветер ещё более затрудняли работу участников операции. На месте происшествия трудились 2,5 тыс. человек. Чтобы предотвратить радиоактивное заражение океана, им необходимо было окончить очистку территории до наступления весенней оттепели. Сначала работа велась на снегоходах и собачьих упряжках. Вскоре на помощь участникам операции прибыли грейдеры и экскаваторы, а вертолёты доставляли цистерны с заражённым снег в ядерный могильник «Саванна-Ривер», расположенный в штате Южная Каролина. За восемь месяцев упорной работы удалось собрать почти 7 тыс. кв. м загрязнённого снега и льда.

В августе 1968 года правительство США распорядилось найти под водой остатки водородных бомб, в том числе урановых оболочек. Исследования проводились при помощи подводного аппарата Star III. В итоге специалистам удалось обнаружить одну практически целую урановую оболочку. Спустя несколько месяцев были найдены обломки ещё двух оболочек. Четвёртую урановую оболочку найти так и не удалось. По предположениям экспертов, она находится на очень большой глубине в куче массивных обломков, расположенных так, что поднять оболочку невозможно.

Таким образом, остатки четвёртой водородной бомбы до сих пор лежат на дне у побережья Гренландии.

Однако результаты многочисленных исследований радиационного фона ни разу не показали значений, превышающих критические отметки.

На следующий день после катастрофы США свернули операцию «Хромированный купол» и в целом прекратили полёты своих бомбардировщиков с ядерным оружием на борту. С тех пор для переноски ядерного оружия они стали использовать баллистические ракеты. А чтобы в дальнейшем при подобных инцидентах избежать разбрасывания радиоактивных материалов, для бомб была создана низкочувствительная к ударам взрывчатка.

Одна из потерянных атомных бомб, которую впоследствии нашли

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В 1995 году датские специалисты обследовали участников ликвидации ядерных материалов. Оказалось, что они в два раза чаще страдают онкологическим заболеваниям, чем другие жители страны. Каждому из оставшихся в живых участников проекта правительство выплатило компенсацию в 50 тыс. крон (на сегодняшний день это примерно 465 тыс. рублей).