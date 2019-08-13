«Доверие поставлено под угрозу»: почему командование спецвойсками США озаботилось моральным обликом подчинённых

Командующий специальными войсками США генерал Ричард Кларк выразил озабоченность моральным состоянием подчинённых ему солдат, сообщает официальная газета американских вооружённых сил Stars and Stripes. Ранее со схожими заявлениями выступали другие высокопоставленные военные. Американские СМИ часто сообщают об убийствах, изнасилованиях, случаях употребления наркотиков и других преступлениях, совершённых представителями элитных войск. По мнению экспертов, корень проблемы — навязываемые идеи американского превосходства.

Командующий специальными войсками США генерал Ричард Кларк приказал начать проверку морального облика подчинённых ему формирований. Об этом сообщает официальная газета американских вооружённых сил Stars and Stripes. Причиной, как информирует издание, стали многочисленные факты нарушений устава и законов американскими спецназовцами.

«Американский народ должен доверять своим защитникам, в том числе профессионалам, которые проводят спецоперации под руководством данного командования, — цитирует Stars and Stripes распоряжение Кларка. — Доверие важнее всего, его ни в коем случае нельзя утратить… В свете недавних инцидентов оказались под сомнением наши культурные и нравственные ценности, поставлено под угрозу оказываемое нам доверие».

Как заявил генерал Кларк, в скором времени части должно посетить высшее командование. Проверка, по информации Stars and Stripes, должна начаться «немедленно» и завершиться к осени.

Убийства, изнасилования, наркотики

Заявление высокопоставленного американского военного совпало с валом информации о преступлениях и злоупотреблениях, совершённых самыми элитными частями американских военных. Так, в июле Navy Times сообщало о том, что взвод «морских котиков» (спецназа ВМС США) с позором отправили домой из Ирака за нарушение дисциплины. Как информирует Stars and Stripes, американские военные обвиняются в агрессивном сексуальном поведении и пьянстве.

За несколько дней до этого суд оправдал петти-офицера 1-го класса Эдди Галахера. «Морской котик» обвинялся в убийстве раненого боевика ИГ*. Однако процесс вскрыл многочисленные случаи злоупотребления спиртным среди военных. Также выяснилось, что «котики» любили фотографироваться с трупами.

Эдди Галахер с супругой

Reuters

© John Gastaldo

Другой судебный процесс, который привлёк внимание американского общественного мнения в этом году, — суд над «морскими котиками» и бойцами спецназа Корпуса морской пехоты, которых признали виновными в убийстве «зелёного берета» (то есть спецназовца сухопутных войск) Логана Мельгара во время миссии в Мали в 2017 году.

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Как выяснило следствие, «котики» и морпехи задушили сослуживца. СМИ сообщали, что преступники в погонах даже намеревались изнасиловать несчастного, засняв весь процесс на камеру.

Продолжается судебный процесс над «зелёным беретом» майором Мэттью Гольштейном. По версии следствия, в 2010 году он убил в Афганистане мирного жителя, которого ранее задержали американские военные, но потом решили отпустить. Сам офицер считает, что ликвидировал бойца «Талибана»** и тот был «законной целью».

Среди других грехов американских спецназовцев, о которых сообщалось в СМИ в последние два года: употребление кокаина и перевозка наркотиков на военно-транспортных самолётах, а также многочисленные факты изнасилований и сексуальной агрессии.

«Перед нами уже не военные подразделения, а некая полубандитская структура, поэтому естественно, что командование желает навести определённый порядок», — заявил в беседе с RT руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Однако эксперт выразил сомнение в том, что руководству Пентагона удастся радикально изменить систему.

«Неспособность соблюдать дисциплину»

Генерал Ричард Кларк — не первый американский командир, который обращает внимание на падение морального облика своих подчинённых. Как сообщает издание The Military Times, ещё в ноябре прошлого года с аналогичным заявлением выступал генерал-лейтенант Фрэнсис Бодет, глава командования специальных операций сухопутных войск Соединённых Штатов. По его словам, в свете инцидентов, недавно имевших место в рядах армейского спецназа, было поставлено под угрозу доверие «со стороны американского народа и высшего руководства страны».

Генерал Ричард Кларк

AFP

© Michael Reaves / Getty Images

В декабре 2018 года тревогу поднял предшественник Кларка, генерал Тони Томас. Однако проведённая Пентагоном проверка не нашла в действиях американских спецназовцев ничего предосудительного.

«Общий вывод итогового документа таков: Командование специальных операций вооружённых сил США и входящие в него структуры являются полноценными и активными участниками программ, разработанных различными видами войск и Министерством обороны в целях обеспечения соблюдения этических норм. Ими выполняется всё и даже сверх того, что от них требуется в соответствии со стандартами, действующих в каждой рассмотренной области», — сообщила в марте 2019 года официальный представитель Пентагона Кэндис Треш.

Несмотря на благостные реляции Минобороны, в июле 2019 года командующий спецназом ВМС контр-адмирал Коллин Грин снова заявил, что в его частях наблюдаются проблемы с дисциплиной.

«Некоторые из подчинённых нам формирований проявили неспособность соблюдать надлежащий порядок и дисциплину, из-за чего вполне справедливо оказались под сомнением культурные ценности сил спецопераций ВМС, — цитирует заявление Грина Military Times. — На данный момент я не уверен, стоит ли перед нами проблема в плане культурных ценностей, однако налицо проблема с соблюдением порядка и дисциплины, и она требует незамедлительного решения».

Психика под ударом

В свою очередь, в феврале 2019 года CNN обозначила ещё одну проблему американских сил специальных операций. Ссылаясь на данные, предоставленные командованием, журналисты сообщили, что в среде спецназовцев за год число самоубийств выросло почти в три раза — с 8 случаев в 2017 году до 22 в 2018-ом. Комментируя эти цифры и данные о самоубийствах среди уже закончивших службу военных на страницах издания Military Times, ветеран войн в Афганистане и Ираке, бывший армейский рейнджер Джон Холлис заявил о растущем кризисе психического здоровья в среде спецназовцев.

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По мнению экспертов, один из факторов, вызывающих проблемы среди элитных подразделений Соединённых Штатов — перенапряжение. Как сообщает официальный сайт американского Командования сил специальных операций, подчинённые ему силы сейчас присутствуют примерно в половине из 54 африканских стран.

Другой район, где официально проводятся специальные операции американских войск — Ближний Восток. Однако, согласно информации американского портала TomDispatch, который ссылается на данные, предоставленные Командованием специальных операций, в 2017 году американские спецназовцы присутствовали в 149 странах мира. Это 75% всех государств на Земле. В 2018-ом журналисты насчитали 133 таких страны.

«Если данные подразделения активно используются, то естественно, что моральная нагрузка очень тяжёлая, и это не может не сказаться на психологическом состоянии военных», — отмечает Александр Жилин.

«Светочи демократии»

Согласно информации исследовательской службы конгресса США в 2019 году численность сил специальных операций составила 71 612 человек. В 2020-м Пентагон попросил увеличить их до 73 204 военных. Также Минобороны в бюджете на 2020 год планирует добиться увеличения финансирования спецназа до $13,8 млрд. Это на $381 млн больше, чем было выделено в 2019 году.

По мнению экспертов, именно продолжение глобальной экспансии «виновно» в том, что американские военные, в особенности спецназ, выходят за рамки закона и уставов.

«Традиционно американское командование настраивает свои подразделения на то, что именно от их действий зависит решение неких глобальных задач, поэтому у американских военнослужащих порой возникает довольно лживое ощущение, что именно от них зависит развитие государств на многие десятилетия вперёд, а они сами — светочи демократии», — заявил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Как отмечают эксперты, часто американское командование закрывает глаза на действия своих подчинённых. Так, в 2017 году в результате рейда «морских котиков» в Йемене, как сообщает Al Jazeera, погибло 30 человек, включая 10 женщин и детей, среди которых была восьмилетняя девочка. Ответственности никто не понёс.

В апреле 2019 года The New York Times сообщило, что представители командования запрещали «морским котикам» информировать следствие о военных преступлениях в ходе расследования дела Эдди Галахера.

Министерство обороны и МИД России обвиняют США в том, что они насильно удерживают беженцев в лагере «Рукбан» близ базы Ат-Танф в Сирии. На базе американские спецназовцы ведут обучение боевиков сирийской оппозиции.

Американские военные в Сирии

AFP

По мнению Александра Михайлова, ценности, которые прививаются американским военным, «схожи с фашистскими». В свою очередь, Александр Жилин отмечает, что «вся система подготовки американского спецназа нацелена на то, чтобы по выходу получить настоящего зверя».

По словам экспертов, единственное, что может предотвратить моральное разложение в элитных подразделениях американских военных — изменение подхода к подготовке спецназовцев и отказ руководства страны от мессианских идей.

«Если бы США занялись решением своих проблем и оставили в покое бы весь мир, дела бы пошли на поправку», — утверждает Александр Жилин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.