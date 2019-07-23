«Был бы стёрт с лица земли»: Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане

США могли бы за несколько дней завершить войну в Афганистане в свою пользу, но это привело бы к гибели 10 млн человек. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. «Если бы я хотел выиграть войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли, он бы исчез», — отметил американский лидер, добавив, что он не намерен идти по такому пути и рассчитывает урегулировать конфликт посредством работы с региональными партнёрами.

Соединённые Штаты могли бы завершить войну в Афганистане в свою пользу за неделю, однако это привело бы к колоссальным человеческим жертвам. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

«Если бы мы хотели вести войну в Афганистане и выиграть её, я мог бы выиграть её за неделю. Просто я не хочу убивать 10 млн человек», — заявил Трамп в Белом доме.

WATCH: President Trump says that he could win the 18-year Afghan War in 10 days, because he has plans that could wipe Afghanistan off the face of the Earth and kill 10,000,000 people, but "I don't want to go that route." pic.twitter.com/IftsRmBjpG — NBC News (@NBCNews) July 22, 2019

«У меня есть планы по Афганистану. Если бы я хотел выиграть войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли, он бы исчез. Всё было бы кончено буквально за десять дней. А я не хочу этого делать. Я не хочу идти по этому пути», — отметил президент США.

По его словам, вместо силового сценария разрешения афганского конфликта он рассчитывает на урегулирование кризиса мирным путём посредством работы с региональными партнёрами Вашингтона. Трамп заявил, что в двусторонних отношениях США и Пакистана скрыт «огромный потенциал», и выразил уверенность в том, что Исламабад поможет Штатам «выбраться» из Афганистана.

«В сущности, мы сейчас исполняем функции полицейских, но мы не должны быть полицейскими. Мы находимся в Афганистане на протяжении 19 лет. Это нелепо, и я думаю, что Пакистан поможет нам с этим, потому что мы не хотим оставаться в качестве полицейских», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что вместо того, чтобы «бороться за победу», американские силы в Афганистане заняты восстановлением школ и строительством автозаправочных станций. Хотя подобные инфраструктурные проекты, по словам президента, не должны касаться Вашингтона.

Американские военнослужащие в Афганистане

Reuters

© Baz Ratner

Тонкий намёк

Обсуждение афганского урегулирования было одной из ключевых тем переговоров между Трампом и Ханом на фоне остановленной в 2018 году программы военной помощи Пакистану. Тогда американские власти выступили с серьёзной критикой Исламабада, который, по словам Дональда Трампа, на протяжении многих лет получал от Вашингтона финансирование, отдавая взамен лишь «ложь и обман».

«Соединённые Штаты по ошибке передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет, в ответ он не дал нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков. Пакистан укрывает террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и практически не помогает. Такого больше не будет!» — заявил Трамп в январе 2018 года.

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Всего с 2002 года Пакистан в рамках программы «Фонд поддержки коалиции» получил от Соединённых Штатов более $33 млрд помощи, из них $14 млрд по линии Пентагона. Однако в Вашингтоне раскритиковали Исламабад за «отсутствие решительных действий» по поддержке стратегии США в Южной Азии.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с RT отметил, что в последних заявлениях Трампа присутствует определённая доля лукавства, поскольку в Афганистане нет противника как такового, ведь «противником» является население страны.

«Что касается американо-пакистанских отношений, то они резко ухудшились. Похвальба Трампа о том, что могли бы погибнуть 10 млн человек, — это тонкий намёк на очень толстые обстоятельства. США во время своих операций на протяжении этих лет и в последнее время подвергали бомбардировкам в том числе и территорию Пакистана. Это связано с тем, что боевики отходили на пакистанскую территорию. Плюс к этому Пакистан, может быть, предоставляет им какое-то убежище», — рассказал эксперт.

Собеседник RT полагает, что риторика Трампа — это, во-первых, намёк на то, чтобы Пакистан не оказывал никакой поддержки «Талибану»* и боевикам. Второй намёк, добавил аналитик, может указывать на то, что в случае неудачи мирной инициативы военные действия будут более активно проходить на территории Пакистана.

«Какое бы мирное соглашение ни было подписано, оно будет носить декларативный характер. Если США уйдут из Афганистана, фактически власть перейдёт талибам, которые начнут делать всё, что они хотят», — добавил Васильев.

Он также не исключил того факта, что Вашингтон может быть заинтересован в сохранении определённого контингента на территории Афганистана, поскольку эта страна граничит с Ираном.

Войска возглавляемой США коалиции в Афганистане

AFP

© Shah Marai

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT констатировал, что если Соединённые Штаты захотят любой ценой выиграть войну в Афганистане, то они могут пойти на самое крайнее из средств — использование ядерного оружия.

«Но можно ли тогда говорить о победе, когда будет уместно говорить о геноциде? Очевидно, что это бравирование силой и ничего более», — отметил эксперт.

Он напомнил, что опыт Афганистана продемонстрировал: эта страна является «кладбищем всех империй», которые хотели туда войти не с помощью абсолютного оружия, а с использованием человеческих ресурсов, и все эти кампании провалились.

«Даже на пике военной кампании стотысячный американский воинский контингент никаких особых результатов не продемонстрировал. Сегодня в американской политологической мысли идёт дискуссия: «Мы потратили огромные деньги, огромные ресурсы, а толку никакого не вышло. Мы потратили бóльшие ресурсы, чем совокупный ВВП Афганистана и Ирака. Нужно ли использовать военную силу в таких странах?» — рассказал Блохин.

Эксперт отметил, что Афганистан занимает важное геостратегическое положение между двумя ключевыми акторами, действия которых важны для Вашингтона, Китаем и Россией, а также соседствует с Индией, которая играет существенную роль в сдерживании Пекина.

«То есть Афганистан ценен не с точки зрения ресурсов или какой-то особой миссии, а именно с точки зрения геостратегической значимости. Очевидно, что США не решатся на полный уход из Афганистана, но их задача — сократить численность своего контингента, чтобы меньше тратить, и по крайней мере сохранить присутствие, переложив все функции, допустим, на своих партнёров», — добавил Блохин.

Однако аналитик указал на то, что сегодня Пакистан не очень подходит на роль партнёра США, поскольку на фоне осложнения двусторонних отношений Вашингтон начал заигрывать с Индией и взял курс на сдерживание Китая.

«Для Пакистана Индия — главный враг, а Китай — важный экономический партнёр. Может быть, возможны тактические достижения, какие-то соглашения по Афганистану, но в долгосрочной перспективе Пакистан не в фаворе у США», — подытожил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.