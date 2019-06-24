«Перемолоть друг друга»: почему праймериз могут ослабить демократов перед выборами президента США

Острая полемика между демократами, которые борются за выдвижение на президентских выборах 2020 года, может ослабить позиции партии, считают американские политологи. Они опасаются, что в итоге повторится сценарий 2016 года — Трамп одержит верх. За несколько дней до старта дебатов в преддверии праймериз несколько кандидатов обрушились с критикой на самого популярного демократа — бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его упрекают в неподобающем отношении к национальным меньшинствам. А сенатор Берни Сандерс заявил, что его коллега Элизабет Уоррен «работает на истеблишмент». По мнению экспертов, внутрипартийные раздоры ослабят позиции Демократической партии, а Трамп получит заметное преимущество.

26 июня в США стартуют дебаты демократов, которые хотели бы баллотироваться от партии на выборах президента 2020 года. Перед началом периода праймериз основные кандидаты успели выступить с резкой критикой однопартийцев.

В американской прессе предполагают, что кандидат от демократов, как и в 2016 году, может уступить Трампу из-за раздоров внутри партии. Материалы, в которых говорится о расколе в стане демократов, появились в крупнейших изданиях страны, в частности в USA Today, The Hill и The Washington Post. Так, USA Today пишет о разгорающейся «гражданской войне» в стане партии.

Критике со стороны коллег подверглись бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Они, в свою очередь, обвинили своих оппонентов в предвзятом отношении.

«Демократы победят Дональда Трампа, если превратят выборы в референдум относительно Трампа. Однако если они продолжат грызться до самого съезда по выдвижению партийного кандидата, то рискуют снизить явку собственных избирателей», — приводит издание The Hill слова бывшего конгрессмена от штата Нью-Йорк Стива Исраэля, в течение двух избирательных циклов занимавшего пост председателя комитета Демократической партии США по выборам в конгресс.

Неполиткорректное прошлое

Байден подвергся критике со стороны двух коллег-кандидатов — сенатора от Нью-Йорка Кори Букера и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис. Эти политики раскритиковали Байдена за взгляды, которых он придерживался в начале своей политической карьеры.

Сенаторы-демократы Кори Букер и Камала Харрис

Reuters

Издание Daily Caller отмечает, что демократы напомнили о позиции Байдена в отношении расовой сегрегации, абортов, преступности и войны в Ираке.

В середине 1970-х Байден выступал против десегрегационных школьных автобусов, заявляя, что сегрегация была поводом для «гордости темнокожих».

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«Я думаю, что идея с автобусами и то, что мы хотим интегрировать людей, чтобы они имели равный доступ (к образованию. — RT), научились жить вместе и так далее, — это отрицание всего движения темнокожей гордости», — приводит Daily Caller слова сенатора Байдена, сказанные им в 1975 году.

Кроме того, как утверждают американские СМИ, Байден положительно отзывался о других политиках, которые выступали против отмены сегрегации, — сенаторах Джеймсе Истленде и Германе Талмидже.

По словам Букера, «связь Джо Байдена с гордыми сторонниками расовой сегрегации — не лучший образец для подражания при создании в Америке более безопасной и терпимой среды как для темнокожих, так и для населения в целом».

Как считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв, нападки этих кандидатов на бывшего вице-президента вряд ли помогут им набрать очки перед праймериз.

«Байден и Сандерс — кандидаты с общенациональным политическим опытом, а все другие — люди, которые проходят избирательную кампанию в первый раз, поэтому они неизвестны широкому кругу избирателей за пределами своего штата. Избиратель выберет тех, кого знает и с кем уже сталкивался», — отметил Рогулёв в беседе с RT.

Чужой среди своих

Проблемы у демократов возникли и в левом крыле. Так, Сандерс, второй по популярности кандидат от демократов после Байдена, обрушился с критикой на сенатора Элизабет Уоррен.

Уоррен так же, как и Сандерс, симпатизирует социал-демократическим идеям, однако сенатор от штата Вермонт назвал её ставленником истеблишмента.

«Ситуация прояснилась. Корпоративное крыло Демократической партии требует лишь бы кого, но не Берни. Они знают, что наша прогрессивная повестка о Medicare для всех (о всеобщем медицинском страховании. — RT), роспуске больших банков, борьбе с фармацевтическими компаниями и повышении заработных плат по-настоящему угрожает миллиардерам», — так Сандерс прокомментировал новости о том, что за Уоррен голосует всё больше центристов.

Согласно результатам социологического опроса Hampton University, сейчас за Байдена готовы проголосовать 31,9% демократов, за Сандерса — 15%, а за Уоррен около 11,9%. На четвёртом месте рейтинга отставной офицер военно-морской разведки США Пит Буттиджич и Камала Харрис — 7,1%. У остальных кандидатов менее 4%, а целый ряд политиков, в частности бизнесмен Эндрю Янг, бывший министр жилищного строительства и городского развития Джулиан Кастро, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, набирают 1% и менее. Это означает недопуск к дебатам с остальными кандидатами. При этом об отказе участвовать в гонке пока никто из них не заявлял.

По мнению политологов, острая внутрипартийная борьба за выдвижение в кандидаты от партии может иметь нежелательные последствия для демократов на выборах.

«Это самый страшный из кошмаров. Я знаю, что все говорят: «Это хорошо для партии» и «Это хорошо для итогового выдвиженца», однако я переживаю по поводу последствий», — приводит The Hill мнение одного из политтехнологов Демократической партии. Он предположил, что внутрипартийные склоки могут нанести непоправимый ущерб единому кандидату.

В 1970-е годы республиканцы и демократы провели внутренние политические реформы, которые заключались в том, что праймериз (первичные выборы) стали обязательными в обеих партиях, напомнил Юрий Рогулёв.

«Руководство партии просто не может открыто поддержать Байдена или Сандерса в соответствии с регламентом и правилами, согласно которым каждый кандидат должен пройти первичное голосование. При этом выбор сделает избиратель, а не национальный комитет Демократической партии», — отметил политолог.

Президентская уверенность

18 июня Трамп официально объявил о начале своей кампании по переизбранию на пост президента США. В ходе выступления глава Белого дома резко раскритиковал своих противников из стана Демократической партии. Он заявил, что они стремятся «разрушить Америку», проводя политику открытых границ по отношению к мигрантам.

Дональд Трамп

AFP

© MANDEL NGAN

Ранее американский лидер уже говорил, что не видит среди демократов талантливых политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию на выборах 2020 года.

По словам Юрия Рогулёва, шансы Трампа на переизбрание будут зависеть от состояния американской экономики.

«Если экономическая политика президента США к следующему году останется такой же успешной, как сейчас, то у него есть шансы одержать победу над демократами. Кроме того, действующий глава государства всегда имеет преимущество, как минимум административный ресурс. Избиратели каждый день видят Трампа на своих экранах телевизоров — таким образом он общается со своим электоратом, чего не может сделать любой другой кандидат», — отметил Рогулёв.

По мнению эксперта, если глава Белого дома в дальнейшем будет проводить успешную экономическую политику, то получит преимущество независимо от того, кто станет его соперником. Если же торговые войны, который инициировал Трамп, приведут к ухудшению положения в экономике, то конкуренция обострится.

Рогулёв добавил, что если безработица останется на низком уровне, будут создаваться рабочие места и расти зарплаты, то американскому лидеру не придётся играть на противоречиях кандидатов от Демократической партии.

Также по теме «Такая самоуверенность заражает»: почему Трамп заявляет об отсутствии достойных конкурентов на выборах 2020 года Дональд Трамп считает, что в Демократической партии нет талантливых политиков, которые могли бы конкурировать с ним на выборах 2020...

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с RT отметил, что на выборах в 2020 году могут повториться события предыдущей кампании 2016-го.

«В то время Сандерс и Хиллари Клинтон тратили энергию друг на друга, что привело к расколу в Демократической партии и победе Трампа. Сегодня ситуация ещё хуже, поскольку две дюжины кандидатов не могут поделить между собой электорат и продолжают отнимать друг у друга голоса перед партийными праймериз», — подчеркнул эксперт.

По его словам, к тому времени, когда нужно будет бороться с Трампом, республиканец сможет «воспользоваться аргументацией, которую кандидаты от демократов извели друг на друга».

Трамп уже играет на противоречиях своих многочисленных соперников, что стимулирует партийную борьбу среди демократов, добавил Васильев.