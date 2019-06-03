«Фактор информационного давления со стороны США»: в России опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский назвал недостоверной публикацию The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из Боливарианской республики. В пресс-службе «Ростеха» также сочли публикацию не соответствующей действительности, подчеркнув, что представленное WSJ число находящихся в латиноамериканском государстве штатных сотрудников было завышено в десятки раз. По мнению экспертов, Соединённые Штаты посредством фейковых новостей пытаются разладить отношения Москвы и Каракаса и показать, что РФ якобы отказывается от поддержки Николаса Мадуро.

Информация американских СМИ об отзыве из Венесуэлы российских военных специалистов недостоверна, заявил посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Владимир Заемский.

«Это очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности. Работа идёт с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет», — цитирует Заемского РИА Новости.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о якобы резком сокращении специалистов «Ростеха», занимающихся подготовкой венесуэльских солдат и участвующих в заключении контрактов на поставку оружия. Как утверждает издание, если несколько лет назад в Венесуэле насчитывалось примерно 1 тыс. военных советников из РФ, то сейчас их численность сократилась до нескольких десятков.

Шаг об отзыве якобы связан с экономической и политической нецелесообразностью их пребывания в Боливарианской республике, отмечает WSJ. По мнению авторов газеты, это серьёзная потеря для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который рассчитывал на поддержку РФ и Китая в противостоянии с США.

«Свёртывание присутствия «Ростеха» демонстрирует границы, за которые Россия не готова выходить в южноамериканском государстве в условиях, когда Москва сталкивается с экономическими трудностями у себя дома — отчасти, под влиянием санкций США», — говорится в материале.

В пресс-службе «Ростеха» назвали завышенными в десятки раз данные WSJ о количестве штатных сотрудников корпорации в Венесуэле. Указывается, что численный состав представительства не меняется на протяжении многих лет.

«Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолётов», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта в Венесуэле открылся современный учебно-тренировочный вертолётный центр, который был построен по контракту АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») с акционерной компанией военной промышленности республики (CAVIM). Отмечалось, что венесуэльские лётчики смогут проходить обучение по эксплуатации и применению вертолётов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, которые максимально приближены к реальности.

При этом в Вашингтоне выражали недовольство фактом присутствия в Боливарианской республике военных специалистов из России. В Москве же поясняли, что подобные контакты соответствуют уровню сотрудничества с законным правительством южноамериканской страны.

«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах», — говорилось в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Фактор информационного давления»

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, в Вашингтоне хотят продемонстрировать мировому сообществу, что Россия поддаётся давлению в вопросе Венесуэлы.

«Запад в лице Соединенных Штатов пытается показать, что Россия отказывается от поддержки Мадуро, а это критически важно для легитимных властей Венесуэлы. Пожалуй, только поддержка России, может, отчасти еще и Китая действительно сейчас удерживают ситуацию от развития по катастрофическому сценарию», — отметил Шатров беседе с RT.

Он напомнил, что Россия взаимодействует с Венесуэлой в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве, поэтому США не вправе требовать от Москвы отзыва своих специалистов.

«Публикацию американских СМИ можно рассматривать как фактор информационного давления. Журналисты, конечно, не по своей наивной инициативе, а с подачи Госдепартамента и Пентагона выдают желаемое за действительное и таким образом пытаются подкрепить пошатнувшийся авторитет США. Ведь ещё недавно были такие времена, когда один окрик из Вашингтона заставлял всех сразу же по команде выполнять любой приказ», — подчеркнул Шатров в беседе с RT.

Как отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Соединённые Штаты вновь прибегают к отработанной стратегии по распространению фейковых новостей для того, чтобы испортить отношения между другими странами.

«Подобное использовалось, используется и будет использоваться в отношении России и Китая. Это отработанный алгоритм, модель поведения. Понятно, что Венесуэла является ценным партнёром для России, которая не отказывается от своих союзнических отношений в угоду сиюминутных преференций. Американцы хотят поссорить Россию со своими союзниками, и, можно сказать, со всем миром», — заявил собеседник RT.

Он также отметил, что попытка американского ставленника Хуана Гуаидо с наскока взять Каракас не прошла, и сейчас революция выдыхается, а от оппозиционера начинают уставать. При этом Мадуро демонстрирует высокую степень политической выживаемости.

«У американцев не получилось до конца расшатать ситуацию изнутри, но они будут пытаться это сделать различными методами. В то же время Венесуэла — один из театров, где американская внешняя политика пробуксовывает», — добавил Блохин.