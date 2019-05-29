«Полон ложных утверждений»: защита Дерипаски раскритиковала отчёт Минфина США с обоснованиями санкций против бизнесмена

Адвокаты Олега Дерипаски назвали «доказательную записку» управления по контролю за иностранными активами Минфина США по поводу введённых против бизнесмена санкций возмутительной и наполненной фактическими неточностями. По их словам, американские чиновники «занялись личной местью» с целью разрушить жизнь и бизнес Дерипаски. Саму записку с перечнем материалов, которые послужили основанием для решения американского казначейства, 28 мая опубликовал суд округа Колумбия. Ранее Дерипаска подал в суд на Минфин США за необоснованное включение в санкционный список.

Команда юристов Олега Дерипаски ответила Министерству финансов США на публикацию списка материалов, которые послужили основанием для включения российского бизнесмена в санкционный список Соединённых Штатов.

В американском казначействе сообщили, что до включения 51-летнего россиянина в чёрный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были изучены различные материалы, в частности опубликованные в британских и американских изданиях, а также данные сервиса Google Maps.

Юристы Дерипаски в ответ на публикацию этих материалов окружным судом округа Колумбия выступили с собственным заявлением.

«Если вкратце, это плохо проработанный отчёт, полный ложных утверждений и фактических неточностей. Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека и его бизнес, и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)», — говорится в заявлении адвокатов.

«Это не просто профессиональная некомпетентность — это не что иное, как вопиющее злоупотребление должностными полномочиями, в связи с чем возникают вопросы относительно профессионализма сотрудников OFAC и истинных причин проводимых им расследований», — уточняется в документе.

Архивное фото. Здание Министерства финансов США

AFP

© MANDEL NGAN

Юристы назвали ложными обе претензии американского ведомства к бизнесмену, сформулированные в «доказательной записке» OFAC, к которой был приложен список из 29 материалов и документов, изученных перед введением санкций.

Так, в первой говорится о якобы действиях Дерипаски от лица высокопоставленного должностного лица правительства РФ.

В качестве одного из подтверждений этого приводится цитата бизнесмена из интервью Financial Times, где он говорит, что «не отделяет себя от государства». При этом адвокаты подчёркивают, что эта фраза полностью вырвана из контекста, поясняя, что беседа с журналистами велась в 2007 году, когда многие видные российские бизнесмены покидали РФ. У Дерипаски тогда спросили, почему он решил остаться в стране.

Как подчёркивают юристы, смысл фразы состоял в том, что предприниматель не представлял своё будущее за рубежом и намеревался развивать бизнес на родине. Причём речь шла не только о РУСАЛе, но и о «Группе ГАЗ», которую он хотел сделать крупнейшим коммерческим производителем автомобилей в России.

«Цитата была искажена и с тех пор продолжила жить собственной жизнью», — подчёркивается в заявлении адвокатов.

Вторым пунктом обвинения американской стороны является якобы работа Дерипаски в энергетическом секторе экономики России.

Как поясняют адвокаты, этот тезис лишний раз свидетельствует о том, что сотрудники OFAC либо крайне плохо информированы о бизнесе Олега Дерипаски, либо намеренно решили проигнорировать тот факт, что основанная им компания En+ — не энергодобывающая (работающая в нефтегазовом секторе), а электроснабжающая компания, в деятельности которой непосредственно на выработку электроэнергии приходится менее 20—25%. Причём это указано в проспекте IPO фирмы, с которым OFAC ознакомился. Более того, предприниматель не управляет данной компаний, а лишь выступает в качестве инвестора.

Что же касается присутствия Олега Дерипаски на различных международных экономических форумах, то связывать его с якобы работой в энергетическом секторе ошибочно, подчёркивают юристы. По их словам, будучи одним из ведущих лидеров международного бизнеса, Дерипаска, естественно, получает приглашения на значимые международные мероприятия.

«В целом отчёт OFAC не представил никаких доказательств своих старых и ложных утверждений. Он представляет искажённую интерпретацию общедоступных материалов, опубликованных на корпоративных сайтах и ​​в средствах массовой информации», — говорится в документе, подготовленном адвокатами.

Кроме того, отмечается, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США проигнорировало основной принцип американского законодательства — презумпцию невиновности — и не имело никаких правовых оснований для предпринятых «деструктивных действий».

В завершение юристы напомнили, что санкционный список США был фактически составлен на основании рейтинга российских миллиардов в Forbes, а представленная OFAC «доказательная записка» заставляет задуматься, кто влияет на американских чиновников, определяющих санкционную политику Штатов, и что ими на самом деле движет.

«Вот почему Олег Дерипаска предпринимает шаг, который на первый взгляд может показаться весьма радикальным: подаёт иск против правительства США. Цель этого — потребовать обеспечить прозрачность и справедливость, а также создать условия для компенсации убытков в размере более $15 млрд, понесённых инвесторами, поставщиками и клиентами компаний EN+, «РУСАЛ» и «Группа ГАЗ», — отмечается в документе.

Напомним, что 15 марта 2019 года Дерипаска подал в суд на американский Минфин, потребовав заблокировать введённые в отношении него финансовые рестрикции и исключить его из так называемого кремлёвского доклада. По его мнению, совершённые Вашингтоном действия были безосновательными.

Ответчиками в процессе также названы министр финансов США Стивен Мнучин и руководитель OFAC Андреа Гаки.

Дерипаска попал в так называемый кремлёвский доклад, опубликованный 29 января 2018 года, оказавшись в разделе «Список олигархов», куда вошли бизнесмены, которых Вашингтон считает приближенными к российской власти.

В апреле того же года Вашингтон в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) ввёл ограничительные меры в отношении бизнесмена, а также компаний «РУСАЛ», En+ и «ЕвроСибЭнерго». Активы Дерипаски были заблокированы на территории США, а третьим лицам запретили вести с ними бизнес.

Чтобы вывести из-под санкций эти бизнес-структуры, 51-летний предприниматель сократил свою долю акций в En+, а также покинул совет директоров РУСАЛа. Однако индивидуальные ограничительные меры в отношении Дерипаски сохранились.