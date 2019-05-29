Представители Дерипаски оценили документы Минфина США по поводу санкций против него

Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.

Как сообщает РИА Новости, представители россиянина назвали так называемый «доказательный меморандум» Минфина США плохо проработанным отчётом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями. По их мнению, в данном вопросе американская сторона руководствовалась соображениями личной мести.

«Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)», — отметили представители бизнесмена.

В офисе Дерипаски также выразили мнение, что подобное отношение вызывает серьёзные вопросы к объективности и истинным целям, преследуемым расследованиями OFAC.

Представители бизнесмена подчёркивают, что санкции против него вводились на основании двух утверждений: якобы он действовал или преследовал цель действовать в интересах высокопоставленного российского чиновника и якобы он работает в энергетическом секторе российской экономики.

«Обе претензии явно ложные», — отметили они.

Ранее OFAC обнародовало перечень документов, которые, по мнению властей США, обосновывают введение санкций против Дерипаски.

В марте Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов Соединённых Штатов с целью добиться блокировки введённых против него американских санкций.