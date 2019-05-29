Представители Дерипаски оценили документы Минфина США по поводу санкций против него
Как сообщает РИА Новости, представители россиянина назвали так называемый «доказательный меморандум» Минфина США плохо проработанным отчётом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями. По их мнению, в данном вопросе американская сторона руководствовалась соображениями личной мести.
«Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)», — отметили представители бизнесмена.
В офисе Дерипаски также выразили мнение, что подобное отношение вызывает серьёзные вопросы к объективности и истинным целям, преследуемым расследованиями OFAC.
Представители бизнесмена подчёркивают, что санкции против него вводились на основании двух утверждений: якобы он действовал или преследовал цель действовать в интересах высокопоставленного российского чиновника и якобы он работает в энергетическом секторе российской экономики.
«Обе претензии явно ложные», — отметили они.
Ранее OFAC обнародовало перечень документов, которые, по мнению властей США, обосновывают введение санкций против Дерипаски.
В марте Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов Соединённых Штатов с целью добиться блокировки введённых против него американских санкций.