Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в так называемом «доказательном меморандуме», который был опубликован, утверждается, что Дерипаска якобы «действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника» и «работает в энергетическом секторе России».
Ведомство в качестве доказательств использовало публикации в СМИ и выдержки из давних интервью Дерипаски. Также авторы доклада ссылались на сайт бизнесмена.
В марте Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов Соединённых Штатов с целью добиться блокировки введённых против него американских санкций.
По некоторым данным, из-за указанных ограничений состояние предпринимателя уменьшилось на $7,5 млрд.