Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в так называемом «доказательном меморандуме», который был опубликован, утверждается, что Дерипаска якобы «действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника» и «работает в энергетическом секторе России».

Ведомство в качестве доказательств использовало публикации в СМИ и выдержки из давних интервью Дерипаски. Также авторы доклада ссылались на сайт бизнесмена.

В марте Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов Соединённых Штатов с целью добиться блокировки введённых против него американских санкций.

По некоторым данным, из-за указанных ограничений состояние предпринимателя уменьшилось на $7,5 млрд.