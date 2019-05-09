Европейская пятилетка: какие темы будут обсуждаться на неформальном саммите лидеров стран ЕС

9 мая лидеры стран ЕС собираются в румынском городе Сибиу на неформальном саммите Евросовета. Они обсудят стратегию развития Евросоюза на ближайшие пять лет, в частности миграцию, экономику, переход к зелёной энергетике и позицию Европы в условиях меняющегося мира. Кроме того, как ожидается, важной темой встречи станет решение Ирана о прекращении выполнения части обязательств по СВПД. Эксперты отмечают, что основным стимулом к консолидации европейских стран может стать противоречивая политика Вашингтона по отношению к Брюсселю. С точки зрения политологов, европейским лидерам будет непросто согласовать единую стратегию: между странами нет согласия по большинству вопросов, а евроскептицизм продолжает набирать популярность.

9 мая в румынском городе Сибиу начинается неформальный саммит лидеров стран Евросоюза, посвящённый выработке общеевропейской стратегии на ближайшие годы. Приглашение на мероприятие ранее было разослано европейским лидерам от имени председателя Евросовета Дональда Туска.

Членами Евросовета являются руководители стран ЕС, а также председатель Еврокомиссии. Возглавляет высший политический орган ЕС избираемый на срок в два с половиной года председатель — сейчас этот пост занимает бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

Изначально встречу в таком формате планировалось провести 30 марта: глава ЕК Жан-Клод Юнкер предлагал собрать Евросовет, чтобы обсудить будущее ЕС после брексита. Однако саммит был перенесён на май. И хотя формально Соединённое Королевство до 31 октября остаётся членом ЕС, Тереза Мэй уже не сможет принять участие в этом мероприятии.

Дональд Туск

Reuters

© Vincent Kessler

Участники саммита обсудят в числе прочего предстоящее обновление Европарламента, смену руководства Еврокомиссии, внешнеполитической службы ЕС и Центробанка. Об этом ранее сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на представителя Евросоюза.

Во время неформального саммита лидеры сосредоточатся на целом спектре вопросов, чтобы уже в июне утвердить стратегическую повестку ЕС на 2019—2024 годы. Как ранее заявлял Дональд Туск, в Сибиу политики примут декларацию, «основанную на единстве и уверенности» в общих действиях.

«В июне Евросовет примет новую стратегическую повестку дня ЕС, определив главные приоритеты, которыми Евросоюз будет руководствоваться в своей работе в течение следующих пяти лет», — уточнил чиновник.

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Ранее была опубликована примерная повестка мероприятия. Так, один из его тематических блоков будет посвящён обеспечению безопасности.

«Европа должна быть местом, где люди чувствуют себя свободно и безопасно», — говорится в документе.

В задачи европейского сообщества входят эффективная защита внешних границ, борьба с терроризмом и гибридными угрозами, а также повышение кибербезопасности.

В сфере защиты демократии европейские страны должны поддерживать верховенство закона и бороться с дезинформацией.

Кроме того, предлагается реформировать политику Евросоюза в области предоставления убежища и принять меры для противодействия нелегальной миграции.

Ещё одно направление работы на ближайшие годы — обеспечение доступных и безопасных источников энергии, а также повышение независимости в этой сфере и переход на возобновляемые источники энергии.

Заключительный блок вопросов посвящён продвижению интересов и ценностей Европы в мире, которое, по мнению авторов документа, возможно только при объединении усилий. ЕС в условиях мировой неопределённости должен быть более «напористым и эффективным». Отдельно уточняется, что Евросоюзу необходимо увеличивать инвестиции в оборону, включая расходы по линии НАТО.

«Кризис не завершился»

В последнее время европейские лидеры всё больше концентрируются на альтернативных НАТО оборонных проектах. Главным вдохновителем этих инициатив стал президент Франции Эммануэль Макрон. Хотя формально возможность создания собственных, независимых от альянса оборонных структур обсуждается в Европе уже несколько лет, реальные шаги в этом направлении были сделаны лишь в последние два года.

Осенью 2017-го страны — участницы Евросоюза подписали соглашение о постоянном структурированном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured Cooperation, PESCO), а в следующем году были основаны Европейские силы быстрого реагирования. Эти начинания европейских партнёров вызывают раздражение Вашингтона. Особое возмущение Белого дома вызвали слова французского лидера, что Европе следует готовиться к защите от любого противника — будь то Россия, Китай или Соединённые Штаты. Но если прежде реализацию общеевропейских оборонных проектов тормозил Лондон, неизменно выступавший против подобных идей, после брексита это препятствие исчезнет.

Мигранты на вокзале в Германии

Reuters

© Kai Pfaffenbach

Если вопрос создания параллельных НАТО оборонных структур относительно недавно вышел на первый план общеевропейской повестки, то такие темы, как миграция и проблемы экономики, давно находятся в центре внимания европейских лидеров.

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С неконтролируемым притоком нелегалов ЕС столкнулся в 2014—2015 годах, когда ежегодно на территорию Европы прибывало около полутора миллионов переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока. Впоследствии наплыв существенно снизился — уже по итогам 2018 года в Европу прибыло лишь около 150 тыс. беженцев. Тем не менее многие проблемы сохраняются: например, на повестке дня остаётся вопрос пересмотра Дублинского соглашения. Напомним, согласно действующему договору оказавшийся в ЕС мигрант может просить убежища преимущественно в стране прибытия. Эта система не устраивает государства, на которые в силу географического положения приходится основной поток беженцев, в частности Италию.

Облегчить нагрузку на такие страны призвана система европейских квот, согласно которой часть мигрантов должны распределяться между всеми государствами ЕС. Это, в свою очередь, вызывает недовольство стран, расположенных на удалении от основных миграционных потоков. В первую очередь миграционными квотами недовольны страны «вышеградской группы»: Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

«Миграционный кризис не завершился, хотя приток беженцев из Сирии временно сократился. Но множество нелегалов и трудовых мигрантов уже оказались на территории ЕС. Брюссель пытается добиться того, чтобы все страны ЕС несли солидарную ответственность за их распределение, но эти усилия сталкиваются с ожесточённым сопротивлением», — пояснил в интервью RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

По его мнению, столь пристальное внимание европейского руководства к вопросам миграции небезосновательно: нельзя исключать, что в случае нового конфликта на Ближнем Востоке или в Северной Африке в Европу снова потянутся миллионы нелегалов.

«Эту проблему нельзя решить лишь усилив оборону — она требует другого инструментария в области интеграции и социальной региональной политики», — подчеркнул Тэвдой-Бурмули.

Сохраняются также определённые трудности экономического характера: последствия долгового кризиса еврозоны, начавшегося в 2010 году, до сих пор дают о себе знать, существуют и системные проблемы, отмечают эксперты.

«Европа не вышла из мирового экономического кризиса. Неизвестно, каким образом дальше будут существовать еврозона и европейская валюта. Кроме того, существуют серьёзные проблемы в этой сфере у Греции, Италии и ряда других стран», — пояснил в интервью RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

«Баланс сил меняется»

Не менее важны вопросы геополитического и геостратегического порядка, обозначенные в последнем блоке повестки саммита, подчёркивают специалисты.

По словам Константина Воронова, вопрос о месте ЕС в меняющемся мире неслучайно привлекает внимание европейских политиков.

«Эта дискуссия открыта, так как все понимают, что баланс сил на мировой арене действительно меняется, как меняются и отношения между крупнейшими игроками — Соединёнными Штатами, Россией, Китаем и Евросоюзом», — обрисовал ситуацию эксперт.

Как считает Александр Тэвдой-Бурмули, Европейский союз впервые почувствовал неуверенность в стабильности прежней системы отношений после начала военного конфликта на востоке Украины, но тревога усугубилась, когда президентом США стал Дональд Трамп.

Его администрация уже не раз вступала в открытое противостояние с европейскими партнёрами. Так, в Брюсселе были недовольны решением Белого дома выйти в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном. При этом Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении её условий, несмотря на то что эксперты МАГАТЭ не раз сообщали, что ИРИ соблюдает правила. Этот демарш США дорого обошёлся Европе: под угрозой срыва оказались многомиллиардные контракты с исламской республикой, а также поставки иранских энергоносителей на европейский рынок.

Накануне встречи в Румынии, 8 мая, Тегеран сообщил, что прекращает выполнять ряд обязательств по СВПД. Как заявил президент ИРИ Хасан Рухани, у Европы будет 60 дней на переговоры по этой теме.

Ожидается, что иранский ультиматум также станет одной из центральных тем неформального саммита в Сибиу.

«Мы оцениваем в настоящее время заявление Ирана, затем последует наша реакция. Этот вопрос будет обсуждаться и на саммите в Сибиу, и на заседании Совета ЕС в Брюсселе», — приводит ТАСС слова европейского дипломатического источника.

Между тем ядерную сделку с Ираном уже поддержали Франция и Китай. По их мнению, ИРИ выполняет свои обязательства.

Стоит напомнить, что сценарий, схожий с иранским, едва не реализовался в случае с российско-германским проектом газопровода «Северный поток — 2», однако на этот раз лидеры ЕС жёстко ответили на угрозы Вашингтона ввести санкции против европейских компаний, занятых в строительстве.

«Сейчас сложилась новая для Европы ситуация: с одной стороны, тревожные события на восточном направлении, а с другой — переоценка отношений с США, — пояснил Тэвдой-Бурмули. — Дональд Трамп очень многого требует от Европы, но совершенно не готов вникать в её проблемы, он ведёт себя по отношению к европейским партнёрам очень двусмысленно. И в этой ситуации Европа должна консолидироваться».

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Но добиться единства в настоящий момент весьма непросто, считают аналитики. По словам Константина Воронова, сегодня европейские страны не могут продемонстрировать единство взглядов ни по одному вопросу, а евроскептицизм продолжает набирать популярность.