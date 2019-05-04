Рейс из Гуантанамо: в США Boeing со 136 пассажирами скатился в реку

В американском городе Джексонвилл пассажирский самолёт упал в реку, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы при приземлении. На борту Boeing 737, прибывшего с военно-морской базы США Гуантанамо, находились 136 военных и гражданских сотрудников базы и членов их семей, а также семь членов экипажа, все остались в живых, но 21 человеку потребовалась госпитализация. Авиалайнер принадлежит компании Miami Air International, которая осуществляет чартерные рейсы. В аэрокосмической корпорации Boeing сообщили, что собирают информацию о произошедшем. Американские власти приступили к расследованию инцидента.

В американском штате Флорида пассажирский авиалайнер Boeing 737 после приземления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и упал в реку. Как отмечают представители органов власти США, все находившиеся в самолёте остались в живых.

«На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа, всех их пересчитали. Известно о незначительных травмах, медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Тех, кто нуждался в дополнительном лечении, доставили в местные больницы. Никаких жертв зафиксировано не было», — говорится в сообщении авиации ВМС США в Джексонвилле.

Согласно её данным, в пятницу, 3 мая, примерно 21:40 по местному времени (04:40 мск 4 мая) на аэродром ведомства с военно-морской базы в заливе Гуантанамо на Кубе прибыл самолёт Boeing 737. После посадки авиалайнер соскользнул с ВПП в реку Сент-Джонс.

Отмечается, что на месте происшествия находятся сотрудники сил безопасности и экстренных служб, которые следят за ситуацией. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Одна из жительниц прибрежной зоны реки Сент-Джонс, где произошло авиационное ЧП, Тера Лагеман сообщила, что не слышала, как воздушное судно упало в водоём, но была поражена большим количеством автомобилей «скорой».

«Это было как 4 июля (День независимости США, праздник сопровождается красочным салютом. — RT). Я вышла на улицу и увидела все эти проблесковые маячки, это было похоже на постоянный поток машин скорой помощи, направлявшихся на взлётно-посадочную полосу», — приводит её слова городской портал News4Jax.

Информацию о том, что в результате «жёсткой посадки» никто не пострадал также подтвердили пожарный департамент и офис шерифа Джексонвилла.

«Коммерческий рейс оказался на мелководье. Самолёт не затонул. Все люди живы», — отметил в сообщении офис шерифа, приложив фотографии воздушного судна.

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В свою очередь, в пожарной службе добавили, что на экстренный вызов по случаю приводнения Boeing 737 были направлены примерно 90 сотрудников. Они направили в различные больницы 21 пострадавшего, среди них нет несовершеннолетних. Согласно данным местных СМИ, никто из них не получил тяжёлых травм.

В свою очередь, мэр Джексонвилла Ленни Карри сообщил, что его уже проинформировали о случившемся, в частности, об отсутствии жертв на коммерческом рейсе. По словам Карри, сейчас экстренные службы пытаются предотвратить разлив авиатоплива. Также градоначальник рассказал о «звонке из Белого дома» — там пообещали оказать любую необходимую помощь.

Между тем в Федеральном управлении гражданской авиации США подчеркнули, что это был не коммерческий, а чартерный рейс. В пресс-службе военно-морской базы в заливе Гуантанамо подчеркнули, что самолёт с бортовым обозначением Rotator осуществляет регулярные чартерные рейсы два раза в неделю, в ходе которых перевозит военных и других сотрудников базы, а также членов их семей. Воздушное судно, совершившее «жёсткую посадку», принадлежит авиакомпании Miami Air International. В общей сложности в её авиапарке находятся четыре Boeing 737-800.

Комментарий о произошедшем предоставили также в американской корпорации The Boeing Company.

«Мы в курсе инцидента в Джексонвилле, штат Флорида, и собираем информацию», — говорится в сообщении в Twitter.

Отметим, что один из крупнейших мировых производителей авиационной техники в последнее время находится под пристальным вниманием общественности. Связано это с четвёртым поколением самолётов Boeing 737, получивших обозначение MAX. Их эксплуатация началась в мае 2017 года, однако они уже стали участниками двух катастроф.

29 октября 2018 года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air, на борту которого находились восемь членов экипажа и 181 пассажир, все погибли. 10 марта 2019 года потерпел крушение воздушного судна авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами ЧП стали 157 человек. Оба самолёта пропадали с экранов радаров в первые минуты после взлёта. Причина авиакатастроф — неполадки в программном обеспечении самолётов серии 737 MAX. В корпорации Boeing пообещали, что после исправления ошибок лайнеры этого типа станут «одними из самых надёжных в истории».

Добавим, что после произошедших трагедий авиакомпании во многих странах, в том числе в России, приостановили закупку и эксплуатацию Boeing 737 MAX. Как пишет The Wall Street Journal, подобные меры привели к сокращению объёмов производства данного самолёта, что обойдётся корпорации как минимум в $1 млрд. При этом сумма финансовых потерь может возрасти до $3 млрд с учётом выплат семьям погибших при крушении двух самолётов.