В Boeing оценили убытки от запретов на полёты самолётов 737 MAX

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Приостановка эксплуатации самолётов Boeing 737 MAX и сокращение объёмов их производства обойдутся аэрокосмической корпорации как минимум в $1 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на презентацию авиаконцерна Boeing.
В Boeing оценили убытки от запретов на полёты самолётов 737 MAX
  • Reuters

При этом, по данным издания, эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полёты 737 MAX в гораздо большую сумму. По их мнению, итоговые потери компании с учётом выплат семьям погибших при крушении двух самолётов данной модели могут составить до $3 млрд.

Ранее Merrill Lynch оценил возможные потери Boeing из-за 737 MAX в $2,4 млрд.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.

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