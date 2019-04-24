В Boeing оценили убытки от запретов на полёты самолётов 737 MAX
- Reuters
При этом, по данным издания, эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полёты 737 MAX в гораздо большую сумму. По их мнению, итоговые потери компании с учётом выплат семьям погибших при крушении двух самолётов данной модели могут составить до $3 млрд.
Ранее Merrill Lynch оценил возможные потери Boeing из-за 737 MAX в $2,4 млрд.
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.