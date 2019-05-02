«Очередная фальшивка»: Минобороны опровергло гибель четырёх российских военнослужащих в Сирии

Все находящиеся в Сирии представители Вооружённых сил РФ живы и здоровы, подчеркнули в Минобороны, назвав фейком информацию о том, что во время обстрела в сирийской провинции Хама якобы погибли четверо российских военнослужащих. В ведомстве также с сожалением указали на то, что ряд российских СМИ растиражировал недостоверные данные, которые специально распространили боевики. В Центре по примирению враждующих сторон в САР также сообщили о 12 обстрелах авиабазы Хмеймим с начала апреля, при этом в большинстве случаев применялись беспилотники. Все нападения были отражены.

Министерство обороны России выступило с опровержением появившейся в СМИ информации о том, что в центральной части Сирии якобы погибли четверо российских военнослужащих. В ведомстве указали, что сведения о понесённых Вооружёнными силами РФ потерях при обстреле в сирийской провинции Хама не соответствуют действительности.

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооружённых сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, опубликованные в средствах массовой информации сведения являются очередной фальшивкой.

«К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях», — констатировали в оборонном ведомстве.

О том, что в северной части сирийской провинции Хама якобы были убиты четверо российских военных, изначально сообщило сирийское информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на боевиков. Согласно информации издания, это произошло во время артиллерийского обстрела, устроенного членами повстанческой группировки «Фронт национального освобождения», поддерживаемой Турцией.

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«Поскольку Сирийская арабская армия готовится начать новое наступление в северной части Хамы, джихадисты и повстанцы, поддерживаемые Турцией, усилили свои атаки, стремясь нанести как можно больший ущерб правительственным силам до начала операции», — поясняется в материале агентства.

Напомним, что в конце марта в Минобороны подтвердили гибель троих российских военнослужащих в результате боестолкновения с террористами в Сирии. В конце февраля боевики устроили засаду, в которую попали россияне, возвращавшиеся после организации доставки гуманитарной помощи в один из населённых пунктов в восточной сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Позднее причастная к нападению бандгруппа из 30 с лишним боевиков была уничтожена в рамках совместной операции ВКС России и Сил специальных операций РФ.

Напомним, что российские военнослужащие находятся в Сирии с 30 сентября 2015 года по приглашению властей Дамаска. За это время потери личного состава превысили 90 человек. Крупнейшей потерей личного состава в САР стала авиакатастрофа военно-транспортного самолёта Ан-26 близ Хмеймима, произошедшая в марте 2018-го. В результате инцидента погибли все 39 человек, находившиеся на борту.

Брифинг ЦПВС

В Минобороны РФ также рассказали о том, что боевики препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии и пытаются сорвать усилия российской стороны по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам. Как заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Виктор Купчишин, незаконные вооружённые формирования, находящиеся в зоне деэскалации «Идлиб» продолжают попытки осуществления обстрелов авиабазы Хмеймим.

«Так, из западных районов указанной зоны с начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов — 8. Все обстрелы отражены, ущерба объектам базы нет. При отражении обстрелов уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул он.

Руководитель ЦПВС заметил, что обстрелы авиабазы осуществлялись из района населённых пунктов Калат Эль-Мудик и Баб Атика.

Тем не менее российские военные продолжают проведение гуманитарных акций в сирийских провинциях. Накануне в районе города Алеппо и населённом пункте Эль-Харраки провинции Хомс нуждающимся раздали 1 тыс. продуктовых наборов.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 108 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 355,7 тонны», — пояснили в ведомстве.

Наряду с этим Дамаск продолжает работу по амнистированию военнообязанных лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооружённых формирований. В ЦПВС сообщили, что по состоянию на 30 апреля 2019 года амнистировано чуть более 57 тыс. сирийцев.