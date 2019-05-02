«Очередная фальшивка»: Минобороны опровергло гибель четырёх российских военнослужащих в Сирии
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Министерство обороны России выступило с опровержением появившейся в СМИ информации о том, что в центральной части Сирии якобы погибли четверо российских военнослужащих. В ведомстве указали, что сведения о понесённых Вооружёнными силами РФ потерях при обстреле в сирийской провинции Хама не соответствуют действительности.
«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооружённых сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе Минобороны, опубликованные в средствах массовой информации сведения являются очередной фальшивкой.
«К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях», — констатировали в оборонном ведомстве.
О том, что в северной части сирийской провинции Хама якобы были убиты четверо российских военных, изначально сообщило сирийское информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на боевиков. Согласно информации издания, это произошло во время артиллерийского обстрела, устроенного членами повстанческой группировки «Фронт национального освобождения», поддерживаемой Турцией.
«Поскольку Сирийская арабская армия готовится начать новое наступление в северной части Хамы, джихадисты и повстанцы, поддерживаемые Турцией, усилили свои атаки, стремясь нанести как можно больший ущерб правительственным силам до начала операции», — поясняется в материале агентства.
Напомним, что в конце марта в Минобороны подтвердили гибель троих российских военнослужащих в результате боестолкновения с террористами в Сирии. В конце февраля боевики устроили засаду, в которую попали россияне, возвращавшиеся после организации доставки гуманитарной помощи в один из населённых пунктов в восточной сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Позднее причастная к нападению бандгруппа из 30 с лишним боевиков была уничтожена в рамках совместной операции ВКС России и Сил специальных операций РФ.
Напомним, что российские военнослужащие находятся в Сирии с 30 сентября 2015 года по приглашению властей Дамаска. За это время потери личного состава превысили 90 человек. Крупнейшей потерей личного состава в САР стала авиакатастрофа военно-транспортного самолёта Ан-26 близ Хмеймима, произошедшая в марте 2018-го. В результате инцидента погибли все 39 человек, находившиеся на борту.
Брифинг ЦПВС
В Минобороны РФ также рассказали о том, что боевики препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии и пытаются сорвать усилия российской стороны по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам. Как заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Виктор Купчишин, незаконные вооружённые формирования, находящиеся в зоне деэскалации «Идлиб» продолжают попытки осуществления обстрелов авиабазы Хмеймим.
«Так, из западных районов указанной зоны с начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов — 8. Все обстрелы отражены, ущерба объектам базы нет. При отражении обстрелов уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул он.
Руководитель ЦПВС заметил, что обстрелы авиабазы осуществлялись из района населённых пунктов Калат Эль-Мудик и Баб Атика.
Тем не менее российские военные продолжают проведение гуманитарных акций в сирийских провинциях. Накануне в районе города Алеппо и населённом пункте Эль-Харраки провинции Хомс нуждающимся раздали 1 тыс. продуктовых наборов.
«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 108 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 355,7 тонны», — пояснили в ведомстве.
Наряду с этим Дамаск продолжает работу по амнистированию военнообязанных лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооружённых формирований. В ЦПВС сообщили, что по состоянию на 30 апреля 2019 года амнистировано чуть более 57 тыс. сирийцев.
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