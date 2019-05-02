«Новый смысл Дня солидарности трудящихся»: как во Франции прошли первомайские демонстрации

Во Франции первомайские демонстрации переросли в беспорядки. В акциях приняли участие в том числе профсоюзы, «жёлтые жилеты» и радикалы из «Чёрного блока». В ходе столкновений с полицией в сторону правоохранителей летели бутылки и камни, в ответ против демонстрантов применяли слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. От действий полицейских пострадала корреспондент РИА Новости: она получила сотрясение мозга и несколько ушибов.

1 мая во Франции прошли первомайские демонстрации. Французские СМИ пишут со ссылкой на МВД, что по всей стране в акциях приняли участие более 164 тысяч человек, 28 тысяч из них — в Париже. BFM TV сообщает, что только в столице при разгоне демонстраций пострадали по меньшей мере 14 полицейских и более 20 манифестантов. Свыше 300 митингующих были задержаны.

Один из крупнейших профсоюзов страны «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), члены которого участвовали в марше, приводят другие цифры. По их данным, по всей стране выступили 310 тысяч демонстрантов, 80 тысяч из них — в Париже.

Подавляющее большинство демонстрантов — «жёлтые жилеты» и участники первомайского шествия.

Для обеспечения правопорядка во французской столице были мобилизованы 7,4 тыс. полицейских и жандармов. Несмотря на это, акции, как и в прошлые разы, переросли в столкновения с правоохранителями и беспорядки.

Протестующие забрасывали полицейских петардами, камнями и бутылками, тогда как те в ответ применяли резиновые пули и слезоточивый газ. Профсоюзная организация осудила действия полиции.

«Против присутствовавших там наших товарищей, включая нашего генерального секретаря, применяли слезоточивый газ. Подобное скандальное и неслыханное развитие событий недопустимо в рамках нашей демократии», — говорится в сообщении CGT, опубликованном Le Figaro.

Кроме того, пытаясь разогнать демонстрантов, правоохранители нанесли несколько ударов и по корреспонденту РИА Новости Виктории Ивановой, освещавшей протесты.

Несмотря на тот факт, что у неё на плече была повязка с надписью «Пресса», а на каске соответствующая наклейка, ей нанесли несколько ударов по голове и руке.

«Меня отвели в сторону волонтёры-медики, спросили, не нужна ли мне помощь. От серьёзных травм спасла каска, но рука пока болит», — приводит её слова агентство.

После этого она отправилась в больницу — её рука распухла и на ней был виден след от дубинки. Позднее врачи диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья.

Полиция на парижских протестах ожесточилась, избивает всех подряд: досталось и корреспонденту РИА Новости, снимавшей видео. Надписи «Пресса» на каске и руке не спасли - досталось по голове и плечу. От серьёзных травм спасла защита, но все равно больно. #1erMai2019pic.twitter.com/VYVuC7JCiL — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 1 мая 2019 г.

В МИД России осудили этот инцидент и призвали Париж провести расследование.

«Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО — держать этот вопрос на контроле», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Среди участников акций было множество тех, кто прикрывал лицо, в том числе радикалы из «Чёрного блока». При этом в начале апреля во Франции вступил в силу так называемый «антихулиганский» закон, согласно которому местные власти могут отказывать организаторам протестов в проведении акций, созданы списки людей, которые принимали участие в беспорядках. Также по закону запрещено закрывать лица

Однако генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает подобные меры неэффективными.

«Закон противоречит основной концепции существования гражданского общества во Франции — так называемому «праву на революцию», которым французы очень гордятся. Подобного рода законы, безусловно, только разжигают страсти. Протестующие пользуются молчаливой поддержкой со стороны всех французских граждан», — сказал он RT.

Для «жёлтых жилетов» первомайские демонстрации — повод усилить активность, так как их движение изначально имело социальную направленность, отметил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Появляется новый смысл у Дня международной солидарности трудящихся. Движение жёлтых жилетов изначально имело социальную направленность, оно было связано с изменившейся социальной ситуацией», — сказал он в разговоре с RT.

При этом изначальная разрозненность движения «жёлтых жилетов» и отсутствие формальных лидеров не позволяет властям страны наладить диалог и договориться, считает Шатров.

«Полицейские только применяют силу»

Напомним, протесты «жёлтых жилетов» во Франции начались 17 ноября. Они традиционно проходят по субботам.

Первоначальной причиной стало повышение цен на топливо, однако затем демонстранты стали выступать за изменение социальной политики Франции в целом.

«Жёлтые жилеты» требуют сокращения разрыва между богатыми и бедными, а также проведение референдумов гражданской инициативы по значимым вопросам. Практически все протесты перетекали в противостояние с полицией и беспорядки, в ходе которых демонстранты могли разбить витрины дорогих магазинов, банков или сжечь автомобили представительского класса.

При этом действия правоохранительных органов в отношении «жилетов» зачастую характеризовались излишней жестокостью. Так, 12-я акция 2 февраля была направлена против полицейского насилия. Однако уже через неделю во время разгона демонстрантов несколько «жилетов» получили тяжёлые ранения. Один из них, получивший ранение в голову, отметил, что протестующие пытались избежать беспорядков.

«Спасибо» нашей полиции и министру внутренних дел Кристофу Кастанеру. Его полицейские занимаются не поддержанием правопорядка, а только применяют силу. Даже когда мы все пытаемся избежать беспорядков, нас избивают», — сказал он RT France.

Другому участнику протестов оторвало кисть руки. Этот момент запечатлела съёмочная группа видеоагентства RT Ruptly, освещавшая протесты.