Трансляции Ruptly с протестов «жёлтых жилетов» завоевали золото Shorty Awards

Соцмедиа-проект RT #Romanovs100 и приложение RT360 для просмотра панорамного контента завоевали высшую награду престижной премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. Видеоагентство RT Ruptly получило золото за освещение акций протестов во Франции.

Мультимедийное агентство Ruptly получило золото в категории «Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире» за трансляции протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Видеоагентство обошло Bloomberg Media. Журналисты Ruptly и RT освещали события с первого дня протестов, непосредственно с мест столкновений манифестантов с полицией. Демонстранты скандировали «Мерси, RT!», увидев съемочную группу Ruptly. Активисты «жёлтых жилетов» смотрели обращение президента Эммануэля Макрона к нации на RT France.

Жюри Shorty Awards присудило победу масштабному кросс-платформенному проекту RT #Romanovs100, приуроченному к столетию со дня расстрела царской семьи, в категории «Лучшее использование изображений/фотографий». #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. Интернет-пользователи, в свою очередь, признали #Romanovs100 победителем в категориях «Лучшее использование Facebook», «Лучшее использование хештега» и «Лучший повествовательный проект», в которой #Romanovs100 обошёл работу американской компании Netflix.

Приложение RT360 для просмотра панорамного контента победило в категории «Лучшее приложение для фото и видео» и по решению жюри, и по итогам зрительского голосования. RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостные видео в формате 360 градусов. В рамках совместного с «Роскосмосом» и РКК «Энергия» проекта «Космос 360» RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав кадры Земли, снятые на МКС. RT также представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео из открытого космоса.

Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2019 году премия прошла в одиннадцатый раз.