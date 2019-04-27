В Страсбурге задержаны 26 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 26 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Страсбурге. Об этом сообщает France Soir со ссылкой на данные полиции.

Как отмечается, задержания произошли во время протестов недалеко от центра города, силы безопасности были вынуждены перекрыть дорогу.

Ранее полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.