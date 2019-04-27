В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»
- Reuters
Как передаёт LCI со ссылкой на ведомство, в протестных акциях во Франции принимают участие 5500 демонстрантов, из них 2600 — в Париже.
Ранее сообщалось, что в результате силовых действий французской полиции и жандармерии в ходе акций «жёлтых жилетов» получили ранения 79 журналистов.
11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон утвердил «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций.