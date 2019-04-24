Во Франции от действий полиции на акциях «жёлтых жилетов» пострадали 79 журналистов

В результате силовых действий французской полиции и жандармерии в ходе акций «жёлтых жилетов» получили ранения 79 журналистов.

Об этом сообщает французское издание La Liberation со ссылкой на данные

журналиста Давида Дюфрена.

По его словам, принятый недавно «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций, в ещё большей мере ставит под удар свободу печати.

11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон утвердил «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций.

В декабре 2018 года в Министерстве иностранных дел России призвали власти Франции обеспечить безопасность журналистов во время протестов.

Акции протеста «жёлтых жилетов» продолжаются во Франции с ноября 2018 года.