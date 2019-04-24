Во Франции от действий полиции на акциях «жёлтых жилетов» пострадали 79 журналистов
- Reuters
Об этом сообщает французское издание La Liberation со ссылкой на данные
журналиста Давида Дюфрена.
По его словам, принятый недавно «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций, в ещё большей мере ставит под удар свободу печати.
11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон утвердил «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций.
В декабре 2018 года в Министерстве иностранных дел России призвали власти Франции обеспечить безопасность журналистов во время протестов.
Акции протеста «жёлтых жилетов» продолжаются во Франции с ноября 2018 года.