Во Франции от действий полиции на акциях «жёлтых жилетов» пострадали 79 журналистов

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В результате силовых действий французской полиции и жандармерии в ходе акций «жёлтых жилетов» получили ранения 79 журналистов.
Во Франции от действий полиции на акциях «жёлтых жилетов» пострадали 79 журналистов
  • Reuters

Об этом сообщает французское издание La Liberation со ссылкой на данные
журналиста Давида Дюфрена.

По его словам, принятый недавно «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций, в ещё большей мере ставит под удар свободу печати.

11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон утвердил «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций.

В декабре 2018 года в Министерстве иностранных дел России призвали власти Франции обеспечить безопасность журналистов во время протестов.

Акции протеста «жёлтых жилетов» продолжаются во Франции с ноября 2018 года.

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