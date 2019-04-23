«Почти полное отсутствие перспектив»: во Франции проблемы в отношениях с Вьетнамом связали с российским оружием

Развитию «крепких политических отношений» Франции с Вьетнамом мешает почти полное отсутствие перспектив в сфере вооружений, так как в этой области Ханой исторически сотрудничает с Москвой. Такой тезис содержится в докладе комитета по иностранным делам Национального собрания Франции, с которым ознакомился RT. Аналитики считают, что Парижу необходимо усилить свои позиции в регионе, однако этому препятствуют ряд факторов, включая сильное влияние Китая. Опрошенные RT эксперты отметили, что французское оружие в любом случае не способно конкурировать с российским, а укреплению связей мешает в том числе и исторический опыт: Вьетнам долгое время был колонией Франции.

Россия мешает укреплению партнёрства Франции с Вьетнамом. Такое утверждение содержится в докладе комитета по иностранным делам Национального собрания Франции, авторы которого призывают Париж укрепить свои позиции в Южно-Китайском море.

Согласно документу, этот регион является «мостом» между Индийским и Тихим океанами, а также жизненно важной морской артерией для Европы и Франции. Так, Южно-Китайское море омывает такие страны, как Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Китай, Макао, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Тайвань и Сингапур. По мнению составителей доклада, в ближайшие десятилетия его значимость будет лишь усиливаться.

В парламенте указывают на ряд проблем, мешающих Парижу усилить своё влияние в акватории Южно-Китайского моря. Так, особое недовольство Пятой республики вызывает доминирование в регионе Китая, а также влияние Пекина на страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В докладе также приводится анализ отношений Парижа с государствами региона, в частности говорится о необходимости укрепления сотрудничества с Вьетнамом. Однако, как полагают во французском парламенте, развитию отношений между Парижем и Ханоем препятствует партнёрство Вьетнама и России в оружейной сфере.

«Мешает» партнёрство с Россией

Как указывается в документе комиссии Национального собрания Франции, развитию отношений Парижа и Ханоя «мешает» то, что в вопросе вооружений последний сотрудничает «исключительно» с Москвой, которая является «главным поставщиком» военной продукции для Вьетнама.

«Развитию этих крепких политических отношений вместе с тем мешает почти полное отсутствие перспектив партнёрства в оружейной сфере — в этой области Вьетнам поддерживает отношения практически исключительно с Россией», — указывается в документе.

Как отметил в разговоре с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, ещё при бывшем президенте Франции Николя Саркози республика предпринимала попытки выйти на рынки стран Юго-Восточной Азии, однако Париж столкнулся с рядом трудностей в поисках новых покупателей своих вооружений.

«Стоит отметить, что французское вооружение терпит ряд провалов на внешних рынках. Традиционно французский ВПК активно работает в сфере ВВС, соответственно, ещё при Саркози была попытка выйти на внешние рынки, прежде всего в страны Юго-Восточной Азии. Но в последнее время французское вооружение начинает активно сдавать», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что Вьетнам и Россия исторически имеют крепкие отношения и активно сотрудничают в области вооружений.

«Вьетнам традиционно был сферой интересов Москвы. Поставки наших вооружений начались ещё в прошлом веке, что было частью поддержки Ханоя со стороны Москвы во время войны во Вьетнаме. Сегодня вьетнамские компании активно работают на территории России, у нас большой товарооборот», — подчеркнул политолог.

Так, Вьетнам является одним из крупнейших покупателей российского оружия. В частности, Ханой приобрёл истребители Су-30МК2. Кроме того, страны подписали соглашение о продаже шести подлодок проекта 636.1 «Варшавянка» стоимостью свыше $2 млрд.

Также, как сообщали американские СМИ, не менее 13 стран, в том числе и Вьетнам, заинтересованы в закупке российских С-400.

«Наше оружие было лучшим во времена Советского Союза и сейчас таковым остаётся. Если французские коллеги собираются продвигаться на рынках Юго-Восточной Азии, имеет смысл сделать нормальное вооружение», — подчеркнул Абзалов.

С-400

РИА Новости

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«Нет доверия»

В комитете по иностранным делам Национального собрания Франции подготовили ряд рекомендаций по укреплению влияния республики в акватории Южно-Китайского моря. Так, утверждается, что Франция должна реагировать на действия Китая в регионе. Согласно документу, Пекин оккупирует и милитаризует регион, а также пытается разделить страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), оказывая влияние на каждого её участника.

Как отмечается в докладе, Франции необходимо объединить европейские государства для разработки единой позиции ЕС по вопросам, касающимся как Южно-Китайского моря, так и Индийско-Тихоокеанского региона в целом.

Также по теме «Столкновение миров»: 45 лет назад США проиграли войну во Вьетнаме 27 января 1973 года после четырёхлетних переговоров в Париже было подписано cоглашение «О прекращении войны и восстановлении мира во...

В комитете Национального собрания Франции также предлагают добиваться стабильности и «многополярности» в индийско-тихоокеанском пространстве, однако, как указывается в документе, любая официальная позиция Парижа должна основываться на финансовых возможностях республики.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, главный интерес Франции в Южно-Китайском море заключается в развитии торговых связей. Однако, отметил эксперт, внутренняя ситуация как во Франции, так и в Евросоюзе в целом препятствует развитию сотрудничества со странами региона.

«Рынок Южно-Китайского моря очень большой. Франция же хочет больше продавать в этом регионе, причём по выгодным для себя ценам. Однако внутренняя ситуация в республике и в ЕС такова, что не даёт нормально развиваться отношениям крупнейших европейских государств с третьими странами. Во-первых, нет доверия, во-вторых, стоимость на многие инвестиционные товары слишком большая, а в-третьих — достаточно непрозрачные условия торговли», — заключил он.

Кроме того, возвращению Франции в регион могут помешать исторические отношения между Парижем и Ханоем, отметил в разговоре с RT научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Напомним, что Вьетнам стал частью Французского Индокитая во второй половине XIX века. В колонии регулярно вспыхивали восстания, которые жестоко подавлялись французами.

В 1941 году в стране была создана военно-политическая организация Вьетминь, развернувшая подпольно-партизанскую деятельность. В день окончания Второй мировой войны — 2 сентября 1945 года — была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ).

Французская армия во Вьетнаме

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В Париже согласились признать Вьетнам как государство в составе Индокитайской конфедерации и Французского Союза. Однако обещанных прав Вьетнам так и не получил, а осенью 1946 года французские войска перешли к прямой агрессии против местного населения, что привело к началу Индокитайской войны.

В 1954 году силы ДРВ разбили французские войска в решающей битве при Дьенбьенфу, после чего официальный Париж приказал армии покинуть Индокитай.

«Что касается Вьетнама, то, конечно, у страны «особый» опыт отношений с Францией. Мы все помним времена, когда Вьетнам был колонией Франции, что впоследствии привело к борьбе вьетнамцев за свою независимость», — указал Тимофеев.