Во Вьетнаме выступили за развитие торговых отношений с Россией

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Власти Вьетнама выступили за укрепление экономических связей с Россией, в том числе за развитие двусторонней торговли и инвестиций. Такое заявление сделал глава экономического отдела ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Ван Бинь.
Во Вьетнаме выступили за развитие торговых отношений с Россией
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Партия, государство и народ Вьетнама всегда придавали большое значение укреплению отношений традиционной дружбы и всестороннего взаимодействия с Россией, особенно в сфере инвестиций и торгово-экономического сотрудничества», — сказал он на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в Ханое.

По словам вьетнамского политика, по итогам 2018 года товарооборот Вьетнама и России вырос более чем на 15%, превысив $6 млрд.

Ранее Newinform сообщал, что российский турпоток во Вьетнам вырос на 4% в первые два месяца 2019 года.

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