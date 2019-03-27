Во Вьетнаме выступили за развитие торговых отношений с Россией

Власти Вьетнама выступили за укрепление экономических связей с Россией, в том числе за развитие двусторонней торговли и инвестиций. Такое заявление сделал глава экономического отдела ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Ван Бинь.

Об этом сообщает ТАСС.

«Партия, государство и народ Вьетнама всегда придавали большое значение укреплению отношений традиционной дружбы и всестороннего взаимодействия с Россией, особенно в сфере инвестиций и торгово-экономического сотрудничества», — сказал он на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в Ханое.

По словам вьетнамского политика, по итогам 2018 года товарооборот Вьетнама и России вырос более чем на 15%, превысив $6 млрд.

Ранее Newinform сообщал, что российский турпоток во Вьетнам вырос на 4% в первые два месяца 2019 года.