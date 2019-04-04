«Тоталитарные приёмы»: как во Франции оправдывают угрозы в адрес журналистов RT

Журналист радиостанции France Inter Филипп Релтьян возложил ответственность за угрозы в адрес RT France на самих сотрудников российского телеканала. По его словам, они «пожинают то, что сами посеяли». Недовольство Релтьяна вызвал тот факт, что журналисты предоставляют слово «жёлтым жилетам». Такие заявления Филипп Релтьян сделал во время интервью с руководителем RT France Ксенией Фёдоровой. Слушатели поддержали позицию главы редакции RT и назвали аргументы Релтьяна нелепыми. Эксперты расценили очередную попытку дискредитировать RT как «демонстрацию лицемерия» и отметили, что антироссийская тематика стала стержнем информационной политики на Западе.

Журналист французского государственного радио France Inter Филипп Релтьян в ходе интервью с руководителем RT France Ксенией Фёдоровой заявил, что сотрудники российского телеканала сами виноваты в том, что в их адрес поступают угрозы.

«Вы получаете угрозы жизни. В связи с этим я хочу задать вам вопрос — он немного жёсткий, но я постараюсь подобрать деликатную формулировку. Вы не думаете, что просто пожинаете то, что посеяли? Что это вы несёте ответственность за то, что сейчас происходит?» — спросил журналист у Фёдоровой.

На вопрос Ксении Фёдоровой, действительно ли Релтьян считает, что RT несёт «ответственность за то, что его журналистов преследуют и угрожают им смертью», её французский коллега ответил утвердительно.

«Да, не является ли это результатом вашей агрессивности, которая привела к этим угрозам?» — задал встречный вопрос сотрудник France Inter, после чего переключился на другую тему — обвинения России и канала RT в пропаганде.

На протяжении следующих 20 минут интервью он постоянно говорил об «агрессии» со стороны RT и о том, что угрозы и ограничение деятельности СМИ со стороны французского правительства могут как раз быть расплатой за «пропагандистскую» роль канала.

Напомним, 19 марта RT France сообщил, что обратился в полицию из-за угроз в адрес руководителя телеканала и журналистов. В редакции отметили, что письма с пожеланиями смерти и призывами «убираться из Франции» приходили на электронную почту СМИ уже несколько раз.

28 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французские власти создают вокруг действующих во Франции российских медиа атмосферу «недоверия и токсичности».

По её словам, угрозы в адрес журналистов RT — «следствие совершенно безответственных и антидемократических заявлений французских официальных лиц, которые можно квалифицировать просто как подстрекательство».

В качестве главного и единственного примера якобы некорректной работы RT французский журналист привёл давно уже развенчанные обвинения со стороны американского агентства Bloomberg. RT ещё в прошлом году разместил видео одного из пользователей о том, как в городе По, расположенном на юго-западе страны, полицейские снимают шлемы перед протестующими «жёлтыми жилетами». Журналисты Bloomberg заявили тогда, что RT назвал это актом солидарности силовиков с протестующими. На самом деле таким образом стражи порядка попытались утихомирить толпу.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян указала на допущенную Bloomberg ошибку.

«Bloomberg также не понравилось наше видео с французскими полицейскими. На нём правоохранители в городе По сняли свои шлемы перед протестующими. Bloomberg уверяет, что мы назвали это «солидарностью с протестующими». А на самом деле в заголовке к видео у нас значится не «солидарность с протестующими», а «мирный жест» полиции», — подчеркнула Симоньян.

Однако Филипп Релтьян повторил ошибку Bloomberg.

«Это нашумевшее дело. В декабре вы сняли полицейских, которые снимали свои шлемы. И вы этот жест объяснили следующим образом: «Они переходят на другую сторону», — заявил Ксении Фёдоровой Релтьян.

В ответ глава RT France попросила продемонстрировать, где именно в материалах телеканала присутствовало такое объяснение ситуации, после чего можно будет предметно обсудить этот момент.

«Если это пример фейковых новостей, то уверена, что наши юристы уже изучили бы это и я бы об этом знала. Вы пытаетесь поймать меня на том, чего я не знаю. Давайте вместе посмотрим, о чём идёт речь», — отметила Фёдорова.

© RT

Далее в ходе интервью Релтьян неоднократно возвращался к теме полицейских в городе По, якобы перешедших на другую сторону, и даже после совместного прочтения статьи RT France не поменял свою точку зрения.

«Хорошо, но агентство Bloomberg использует это, чтобы заявить, что вы исказили факты. Давайте допустим, что вначале всё было корректно. А вот в конце в Москве заголовок уже гласил: «Полиция переходит на другую сторону», — перефразировал свою позицию журналист.

«Извините, я не понимаю, о чём вы говорите. Какая Москва, какой канал? Мы говорим о RT France. Вы попросили меня о встрече, сказав, что вы желаете поговорить о СМИ, вещающем во Франции», — ответила ему Фёдорова.

В интервью также было много вопросов вроде «Зачем вы ведёте кампанию в отношении Франции?». Так журналист интерпретировал данные исследования НПО Avaaz о том, что видео RT о «жёлтых жилетах» «вызвало отклик более чем у 100 млн человек». Отметим, авторы доклада Avaaz установили, что RT France оказался абсолютным лидером по количеству просмотров видео о протестах во Франции на YouTube, вдвое обогнав по показателям Le Monde, L'Obs, France 24, Le Figaro, Le HuffPost, вместе взятые.

Все ходы записаны

Из обширного диалога в конечную версию интервью вошёл лишь один контраргумент Ксении Фёдоровой, в котором она отмечает, что связывать деятельность RT и внешнюю политику России нельзя. Правда, вторую часть цитаты, в которой Фёдорова говорила, что именно из-за такого подхода французских СМИ журналисты телеканала и получают угрозы расправы, французское радио решило вырезать.

Зато французские пользователи интернета смогли прослушать полную версию интервью на YouTube и на сайте RT France. И по достоинству его оценили.

«Браво Ксении Фёдоровой, которая сохраняла абсолютное спокойствие перед лицом этих нелепых обвинений. Поддерживаю RT», — отметил один из пользователей.

Другой написал, что руководитель RT France «продемонстрировала высокий профессионализм, интеллект и честность, чего, к сожалению, нельзя сказать о её собеседнике».

«Это просто невероятно, какие тоталитарные и фашистские приёмы и какие обвинительные повороты у этого журналиста и его хозяев. Он не приводит никаких доказательств, подтверждающих его обвинения. И да, профессионализм и уровень мастерства противостоящей ему журналистки — это просто вау!» — считает третий комментатор.

Ксения Фёдорова

Reuters

© Gonzalo Fuentes

По мнению ещё одного слушателя, поведение Филиппа Релтьяна — это «позор для французских журналистов».

«Она спокойно, профессионально и ясно излагает свою мысль, а он всё валит в одну кучу, путает её — и вообще он какой-то злобный (не говоря уже о том, что у него убогий английский). Это вообще что за непрофессионализм?» — подчеркнул комментатор.

«Достоинство, с которым глава RT France отвечала на всю эту клевету и недобросовестные обвинения, вызывает восхищение. А этот клоун выглядел жалко и не смог ничего ответить на её контраргументы...» — так оценил интервью Ксении Фёдоровой другой пользователь YouTube.

Комментаторы особо отметили тот факт, что все попытки Релтьяна обвинить RT France в фейковых новостях с помощью новости Bloomberg провалились, поскольку материал американского СМИ на поверку оказался фейковым.

«А что, если Bloomberg сказал — значит, это правда? И уже можно мозг не включать, не надо самому статьи гуглить и делать свою журналистскую работу? Ужас!» — сетует зритель.

«Безумие какое-то! Что это за репортёр такой, который не проверяет источник? У некоторых и правда паранойя», — вторит ему второй.

«Браво, France Inter, вы себя сами закопали!» — иронизирует третий.

По словам ещё одного комментатора, опубликованная RT полная версия интервью «наглядно демонстрирует посредственность и недобросовестность пропагандиста c France Inter».

«Этот диалог совершенно сюрреалистичен — настолько нечестно себя ведёт France Inter... Госпожа Фёдорова прекрасно держалась в беседе с этим господином», — подчёркивает ещё один зритель.