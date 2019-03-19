RT France обратился в полицию из-за угроз в адрес главы и журналистов телеканала

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В адрес руководителя RT France Ксении Фёдоровой, а также журналистов телеканала поступили письма с оскорблениями и угрозами физической расправы.
RT France обратился в полицию из-за угроз в адрес главы и журналистов телеканала
  • © Reuters

В связи со сложившейся ситуацией RT France обратился в полицию, были усилены меры безопасности.

«Мы резко осуждаем любые угрозы в адрес RT France, безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение. Крайне важно, чтобы журналисты нашего СМИ могли свободно и без страха заниматься своей профессией», — заявила глава RT France Ксения Фёдорова.

Одно из электронных писем от некоего Ялана Гасема (Yallan Gacem) поступило в редакцию 16 марта.

«Передайте вашему руководителю Ксении Фёдоровой, что она мертва, это просто вопрос времени. Её судьба решена, точно так же, как и ваших дерьмовых журналистов», — говорится в письме.

Ранее на электронную почту RT France поступило несколько сообщений с угрозами от некоего Жан-Пьера Онделата (Jean-Pierre Hondelatte). В них он передавал «привет коммунистам», упоминал Путина и Сталина, а также требовал, чтобы RT France «убирался из Франции, пока его не выгнали», утверждая, что «Европейский парламент и французы больше не хотят его видеть».

Кроме того, Онделат сделал несколько гневных звонков в редакцию RT France с аналогичным содержанием.

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