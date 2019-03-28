Захарова заявила о создании во Франции атмосферы недоверия вокруг российских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что положение российских СМИ во Франции продолжает ухудшаться.

«Мы уже не раз подчёркивали, что Елисейский дворец последовательно и на системной основе предпринимает по-настоящему дискриминационные шаги в отношении аккредитованных в стране российских журналистов. Более того, такая политика сопровождается публичными высказываниями абсолютно враждебного характера в их адрес российских СМИ со стороны французских официальных лиц, включая самого президента Макрона, который недавно вообще предложил создать некое агентство по защите демократии для борьбы с внешним информационным вмешательством в ЕС. Ну прежде всего якобы со стороны Москвы. Всё это ведёт к созданию вокруг наших СМИ атмосферы недоверия и токсичности», — отметила Захарова.

По её словам, это часть пропаганды, которая начинает набирать обороты в Западной Европе.

В частности, Захарова привела в пример ситуацию с телеканалом RT France, в адрес журналистов которого поступили угрозы.

«Всё это прямое следствие совершенно безответственных и антидемократических заявлений французских официальных лиц, которые можно квалифицировать просто как подстрекательство, равно как и их стремление разделить СМИ в глазах общественности на «правильные» и «неправильные», — сказала представитель российского МИД.

Она отметила, что такая политика властей Франции ведёт к разжиганию ненависти и радикализма в отношении российских журналистов, что ставит под угрозу их физическую безопасность.

Ранее стало известно, что в адрес руководителя RT France Ксении Фёдоровой, а также журналистов телеканала поступили письма с оскорблениями и угрозами физической расправы.

В связи со сложившейся ситуацией RT France обратился в полицию, были усилены меры безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию.