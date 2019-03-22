Лавров сравнил ситуацию с RT во Франции с действиями Запада в Югославии

Запад сделает всё, чтобы не допустить расследования возможных нарушений международного законодательства командованием НАТО во время бомбардировок Югославии, опыт тех времён в настоящее время пытаются использовать, называя отдельные СМИ «инструментами пропаганды». Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Бомбили чисто гражданские объекты… Известны случаи, когда пассажирский поезд, проходящий по мосту, был подвергнут ударам натовской авиации. И уж совсем за всякие рамки выходит бомбардировка телевизионного центра. Сейчас это тоже аукается, кстати сказать: тот опыт пытаются использовать, когда называют отдельные средства массовой информации не СМИ, а инструментами пропаганды», — сказал он.

Лавров указал на ситуацию, которая происходит вокруг телеканала RT и агентства Sputnik во Франции.

«Именно так, кстати, во Франции называют RT и Sputnik. И им запрещают появляться на мероприятиях, где аккредитованы другие средства массовой информации», — добавил он.

Дипломат отметил, что «тогда тоже начиналась эта вот линия на обвинение средств массовой информации».

«Обвинение журналистов в том, что они являются рупором пропаганды. Именно так объясняли необходимость ударов по телевизионному центру в Белграде»,— заключил он.

Ранее в адрес руководителя RT France Ксении Фёдоровой, а также журналистов телеканала поступили письма с оскорблениями и угрозами физической расправы.

25 февраля Лавров, комментируя ситуацию с RT во Франции, отметил, что французские власти создали собственные представления о деятельности СМИ.