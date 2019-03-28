«Инструмент власти»: как Трамп использует режим чрезвычайного положения для расширения своих полномочий

Введение чрезвычайного положения стало инструментом политики президента США Дональда Трампа, который он использует для получения дополнительных рычагов управления страной, свободного финансирования важных для него проектов и возможности проводить независимую от конгресса политику. К такому выводу пришли опрошенные RT эксперты после очередного продления режима ЧП главой Белого дома в связи с киберугрозами. Аналитики напомнили, что Трамп уже продлевал чрезвычайное положение в стране из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также вводил его в связи со строительством стены на границе с Мексикой. Как подчёркивают специалисты, меры Вашингтона по кибербезопасности могут быть направлены в первую очередь против Ирана и КНДР.

Президент США Дональд Трамп продлил срок действия режима ЧП из-за «умышленных вредоносных действий в киберпространстве». Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Белого дома.

В письме конгрессменам, распространённом американской администрацией, Трамп заявил, что деятельность такого рода «во многом исходит от людей, которые находятся за пределами США». Отмечается также, что это «представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

«В этой связи я счёл необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13 694», — говорится в заявлении главы Белого дома.

Напомним, что именно на основании исполнительных указов 13 694 и 13 757 власти США регулярно принимают новые санкции против России и её граждан.

«Соединённые Штаты предпринимают усилия по противостоянию вредоносным организациям, которые работают по указанию российских властей, российской армии и её разведслужб для увеличения наступательной способности в киберсфере», — заявлял министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин летом 2018 года — после введения нового пакета санкций против российских компаний и граждан на основании указа 13 694 и закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — RT).

«Режим ЧП выгоден»

Указ о введении чрезвычайного положения из-за «умышленных вредоносных действий в киберпространстве» 1 апреля 2015 года подписал 44-й президент США Барак Обама. Соответствующий документ действует один год, а затем лидер страны может принять решение о его продлении.

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Подобным образом в середине января 2019 года Дональд Трамп продлил срок действия режима ЧП из-за ситуации на Ближнем Востоке, введённого ещё в 1995 году Биллом Клинтоном.

По мнению экспертов, введение целого ряда чрезвычайных положений в Соединённых Штатах, а затем их продление — один из способов американской исполнительной власти расширить полномочия.

Политолог Михаил Синельников-Оришак рассказал в беседе с RT, что для Трампа введение и продление ЧП в тех или иных сферах представляется выгодным шагом, так как позволяет ему почти единолично принимать решения, получить дополнительные рычаги управления и при этом не отчитываться в своих действиях.

«Режим чрезвычайного положения выгоден исполнительной власти США, так как он расширяет её полномочия и делает возможным то, что обычно запрещено законом», — подчеркнул эксперт.

15 февраля американский президент ввёл в стране чрезвычайное положение после неудачной попытки добиться финансирования строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд, что позволило главе Белого дома получить часть денег на реализацию проекта в обход конгресса.

Решение американского лидера вызвало шквал критики со стороны демократов. В конце февраля члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии внесли проект закона, предполагающего отмену ЧП. В середине марта большинство сенаторов проголосовали за отмену чрезвычайного положения, однако Трамп наложил вето на законопроект. 26 марта стало известно, что палате представителей конгресса США не удалось преодолеть вето американского лидера. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Без оглядки на конгресс

Очередным продлением режима чрезвычайного положения в США Трамп пытается создать благоприятные условия для реализации ряда проектов по кибербезопасности, в том числе получить на них дополнительное финансирование, отмечают аналитики. По такому же принципу Дональд Трамп действовал и в случае со строительством заграждений на южной границе США, считают эксперты.

«Продление режима ЧП из-за киберугроз может дать Трампу целый ряд рычагов управления: принятие тех или иных программ, финансирование и создание специальных подразделений», — отметил Синельников-Оришак.

«Он позволяет исполнительной власти не оглядываться на конгресс в выделении тех или иных средств. Так же было и в ситуации вокруг строительства стены, когда все попытки Трампа договориться с конгрессменами оказались бесплодными. Введение и продление ЧП — некий инструмент, позволяющий исполнительной власти действовать более свободно в той или иной сфере», — добавил эксперт.

globallookpress.com

© Silas Stein/dpa

Синельников-Оришак также добавил, что режим ЧП вводится и продлевается Трампом для того, чтобы автоматически ликвидировать ряд факторов, которые мешают администрации действовать самостоятельно.

Потенциальные цели

Напомним, в конце января 2019 года в палату представителей США был внесён законопроект о защите интернета, направленный в том числе против политики России и Китая в сфере интернет-регулирования.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что документ призван выработать международную киберполитику Соединённых Штатов, выступающую против «попыток России и Китая добиться большего контроля и цензуры в интернете». Наряду с другими угрозами в киберпространстве в документе упоминаются Иран и КНДР.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, продление ЧП из-за киберугроз может быть связано в том числе с тем, что Соединённые Штаты могут разрабатывать планы кибератак на Иран и Северную Корею, считают эксперты.

«У Вашингтона осложнились отношения с КНДР, потому что Пхеньян не подписал договор о денуклеаризации. С Ираном у США тоже натянутые отношения, так как американцы поддерживают Израиль в вопросе о Голанских высотах. Соединённые Штаты могут совершить кибератаку как на иранскую, так и на корейскую ракетные программы, чтобы осложнить работу ядерных объектов этих стран», — сказал в беседе с RT эксперт.

Ранее Трамп подписал указ о создании Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры на базе Министерства внутренней безопасности США. В соответствующем заявлении пресс-службы Белого дома отмечается, что новая структура будет отвечать за обеспечение кибербезопасности, защиту инфраструктуры и реагирование на экстренные ситуации.

Reuters

© Rick Wilking

«Появляются всё новые киберугрозы, и мы должны убедиться, что должным образом готовы защищать американскую инфраструктуру от цифровых и физических угроз», — подчеркнула глава ведомства Кирстен Нильсен.

Синельников-Оришак также не исключил, что США могут реализовать кибератаки на Иран, так как против этой страны Вашингтон давно вынашивает соответствующие планы. Среди киберцелей США могут оказаться Россия и Китай.

Напомним, в феврале издание The Washington Post писало, что американское киберкомандование Вооружённых сил Соединённых Штатов осуществило «наступательную кибероперацию» против «российской фабрики троллей» во время промежуточных выборов в Соединённых Штатах в 2018 году.

По информации источников газеты, Вашингтон атаковал российское Агентство интернет-исследований, расположенное в Санкт-Петербурге, в результате чего оно оказалось отключено от интернета.

Отмечается, что подобная мера была принята, чтобы «помешать русским развернуть кампанию по дезинформации».

Позднее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что атаку якобы одобрил лично Трамп. Журналисты назвали её «самым агрессивным из известных на данный момент шагов» Вашингтона в борьбе «с российским вмешательством в выборы».

На это сообщение отреагировали в российском Министерстве иностранных дел.

«Была эта атака или нет, надо спрашивать у официальных американских лиц, соответствующих структур… Мы бы очень хотели услышать от них подтверждение или опровержение этой информации», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Михаил Синельников-Оришак считает, что, в отличие от ситуации с введением ЧП из-за строительства стены на границе с Мексикой, для продления чрезвычайного положения из-за киберугроз почва уже подготовлена — американской общественности неоднократно рассказывали про «вмешательство» России в американские выборы 2016 года.

Несмотря на то что расследование Мюллера установило, что Трамп не находился в сговоре с российскими властями, в итоговом документе подчёркивается, что Москва «вмешивалась» в президентские выборы 2016 года. Поэтому «Вашингтон намерен и дальше реагировать на «российскую угрозу», считает Синельников-Оришак.