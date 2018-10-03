Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО о создании структуры наступательных киберсил

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о создании в НАТО структуры наступательных киберсил.
Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО о создании структуры наступательных киберсил
  • РИА Новости

«Рост в этом направлении, создание так называемых кибернетических сил связаны с итоговым документом саммита НАТО, который состоялся летом этого года. Там, в частности, было несколько параграфов, посвящённых киберугрозам. Ставился вопрос о том, что любая кибератака против члена альянса будет рассматриваться как прямая агрессия», — пояснил Леонков.

По его словам, ч тобы реагировать, для всех членов альянса надо создать подразделения, которые будут отвечать за отражение угроз.

«А в случае невозможности отражения угроз призывать на помощь другие страны. То, что было в итоговом документе, сейчас выливается в конкретные мероприятия. Все страны, которые подписали документ, отреагировали правильно и начали создавать подобного рода подразделения. Это значит, что на военные расходы были потрачены дополнительные средства»,— отметил Леонков.

Ранее Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил.

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