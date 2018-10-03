Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс создаёт систему киберсил, в которую планируется включить национальные элементы, при этом они могут быть задействованы при наступательных миссиях.
Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил
  • Reuters

«Мы видим существенное увеличение количества и опасности кибератак, поэтому мы нарастили свои кибернетические возможности как для защиты информационных сетей НАТО, так и для помощи странам альянса по защите их национальных сетей», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

По его словам, «частью мер станет создание структуры, которая позволит включать национальные кибернетические возможности в миссии и операции НАТО».

Также Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен ситуацией с судоходством в Азовском море.

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