Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс создаёт систему киберсил, в которую планируется включить национальные элементы, при этом они могут быть задействованы при наступательных миссиях.

«Мы видим существенное увеличение количества и опасности кибератак, поэтому мы нарастили свои кибернетические возможности как для защиты информационных сетей НАТО, так и для помощи странам альянса по защите их национальных сетей», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

По его словам, «частью мер станет создание структуры, которая позволит включать национальные кибернетические возможности в миссии и операции НАТО».

Также Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен ситуацией с судоходством в Азовском море.