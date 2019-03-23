﻿«Париж переходит на осадное положение»: чего ждать от новых протестов «жёлтых жилетов» во Франции

﻿Французские правоохранители подготовились к очередным акциям «жёлтых жилетов». Власти запретили проводить манифестации на Елисейских Полях в Париже и в центре других крупных городов страны, а МВД пообещало усилить меры по сдерживанию протестующих. К охране различных объектов было решено привлечь армейские подразделения. Однако эксперты отмечают, что все эти меры говорят лишь о слабости французских властей, которые не могут найти общий язык с собственным народом. Силовые методы не останавливают протестующих, а спорные решения, например, планы задействовать военных, подрывают авторитет Эммануэля Макрона, подчёркивают политологи.

Полиция Парижа запретила участникам протестов «жёлтых жилетов» собираться на Елисейских Полях. С таким заявлением накануне анонсированных на субботу, 23 марта, манифестаций выступила префектура французской столицы.

«Дидье Лальман, префект полиции, вынес сегодня постановление, запрещающее в субботу, 23 марта, любое собрание людей, относящих себя к этому движению («жёлтых жилетов». — RT), на улице Елисейские Поля и в периметре, включающем президентскую резиденцию и Национальное собрание», — цитирует заявление полиции РИА Новости.

Ограничение проведения манифестаций анонсируют и в других городах Франции. Так, руководство департамента Верхняя Гаронна запретило проведение протестов «жёлтых жилетов» в центре Тулузы. Планируется ограничить протесты в Бордо, Меце и Марселе.

О желании запретить проведение акций «жёлтых жилетов» в своём городе ранее сообщал и мэр Ниццы Кристиан Эстрози. В конце марта там должна пройти встреча Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином.

После особенно ожесточённых протестов в Париже в минувшие выходные МВД заменило руководство столичной полиции. В четверг, 21 марта, обращаясь к новому главе парижских силовиков Лальману, министр внутренних дел Кристоф Кастанер призвал его к «нулевой толерантности» в отношении протестующих, информирует Local France.

Как отмечают СМИ, МВД Франции планирует задействовать широкий набор полицейских спецсредств против манифестантов, в том числе беспилотники, специальные красящие маркеры, газовые гранаты, оружие, стреляющее резиновыми пулями.

«Запрещение собираться на Европейских Полях приведёт к тому, что протестующие всё равно продолжат туда выходить, но полиция получит новые полномочия по борьбе с ними, новые специальные средства. В результате ожесточённость противостояния и столкновения с полицией лишь усилятся», — предположила в интервью RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова.

В свою очередь, глава Института новейших государств политолог Алексей Мартынов утверждает, что во французской столице «практически идёт война».

«Париж переходит на осадное положение», — подчеркнул в разговоре с RT эксперт.

AFP

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«Чудовищное решение»

Как сообщали французские СМИ, в середине недели президент республики Эммануэль Макрон заявил о намерении применить армейские подразделения в ходе протестов «жёлтых жилетов».

Речь идёт о 7 тыс. военных, которые после терактов 2015 года в Париже участвуют в операции Sentinelle. Вооружённые автоматическим оружием подразделения используются в основном для охраны различных объектов от возможных террористических атак. Как отмечает France 24, главной задачей солдат во время манифестаций станет защита правительственных зданий.

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, военнослужащие не будут вступать в контакт с «жёлтыми жилетами» или участвовать в разгоне манифестаций.

Однако планы так или иначе использовать армейские подразделения во время протестных акций «жёлтых жилетов» вызвали неприятие во французском обществе. Глава фракции партии «Республиканцы» в сенате Брюно Ретайо призвал Эммануэля Макрона пересмотреть это «чудовищное решение».

Бывший кандидат в президенты от Социалистической партии Бенуа Амон назвал планы по привлечению военных к патрулированию улиц во время протестов «неслыханными». Глава списка социалистов на выборах в Европарламент Рафаэль Глюксманн заявил, что действия французского правительства демонстрируют «неспособность Макрона примирить французов и ослабить напряжённость в обществе».

20 марта в ходе дебатов глава левого движения «Франция непокорённая» Жан-Люк Меланшон и лидер партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен подчеркнули, что в рамках операции Sentinelle военные должны привлекаться исключительно к борьбе с террористами, а не использоваться для противодействия собственному народу.

Reuters

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Как отмечают французские СМИ, вполне вероятно, что военным всё-таки придётся столкнуться с протестующими. Эксперт по безопасности Эли Тененбаум напомнил, что подобное уже случалось в ходе протестов против реформ трудового законодательства в 2016-м. По его словам, власти серьёзно рискуют, привлекая военных к выполнению охранных функций во время протестов, ведь солдаты не имеют нелетального оружия.

«Признак слабости»

Как рассказала в интервью RT профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ Евгения Обичкина, антитеррористические патрули будут бороться с радикалами, потому что они нарушают общественный порядок.

В то же время эксперт считает, что французы обеспокоены и тем, как бы президент не переусердствовал с полицейским насилием и ограничительными мерами.

«Французы не хотят, чтобы полиция и власти переходили тонкую грань, которая отделяет охрану общественного порядка от возрастающего прессинга и насилия государства, устанавливающего полицейский режим», — отмечает политолог.

Как считает Дарья Платонова, «французская власть демонстрирует свою слабость», пытаясь совладать с протестами исключительно репрессивными мерами. По мнению эксперта, всерьёз воспринимать инициированные Эммануэлем Макроном «общенациональные дебаты», в которых «жёлтые жилеты» не участвуют, как средство успокоить французов не приходится, а другого решения президент пока не предложил.

«Жёлтые жилеты» Елисейский дворец считает сейчас самой главной опасностью. Макрон их боится, но ничего с ними не может сделать», — говорит Платонова.

По её словам, протесты продолжатся, несмотря на запретительные меры власти. В свою очередь, рейтинг Макрона останется на крайне низком уровне, а репрессивные меры не добавят ему особой популярности даже среди тех, кто не готов выходить на улицы.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведённому социологической службой Elabe, 53% французов поддерживали движение «жёлтых жилетов». Одобрение политики Макрона, как правило, не превышает 30%.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Christophe Petit Tesson/Pool

«Готовность привлечь армию — это, безусловно, признак слабости президента, — утверждает Алексей Мартынов. — Макрон не может справиться с протестом. Для того чтобы прекратить это безумие, очевидно, недостаточно никаких мер с его стороны. Людей не удовлетворяет то, что он говорит и делает. Даже если Макрон вдруг решит уйти в отставку, это вряд ли спасёт положение».