Акции протеста «жёлтых жилетов» запретили в центре французской Тулузы

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Власти французского департамента Верхняя Гарона запретили проведение акций протеста «жёлтых жилетов» на площади Капитоль в центре Тулузы. Об этом сообщает 20minutes со ссылкой на префектуру департамента.
Акции протеста «жёлтых жилетов» запретили в центре французской Тулузы
  • © Alain Pitton/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Уточняется, что для обеспечения порядка в субботу, 23 марта, в центре города будут размещены усиленные отряды полиции.

Тому, кто будет участвовать в манифестациях в зоне действия запрета, грозит штраф в размере €135. 

Ранее мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал премьер-министра Франции Эдуара Филиппа запретить манифестации «жёлтых жилетов» в городе.

17 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящие во Франции протесты не являются «манифестацией», протестующие «жёлтые жилеты» намерены «уничтожить республику».

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