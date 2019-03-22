Акции протеста «жёлтых жилетов» запретили в центре французской Тулузы
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Уточняется, что для обеспечения порядка в субботу, 23 марта, в центре города будут размещены усиленные отряды полиции.
Тому, кто будет участвовать в манифестациях в зоне действия запрета, грозит штраф в размере €135.
Ранее мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал премьер-министра Франции Эдуара Филиппа запретить манифестации «жёлтых жилетов» в городе.
17 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящие во Франции протесты не являются «манифестацией», протестующие «жёлтые жилеты» намерены «уничтожить республику».