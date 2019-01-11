«Оправдывают собственные просчёты»: СК указал на цели публикаций с «версией» убийства российских журналистов в ЦАР

Публикации в СМИ с изложением версии убийства российских журналистов в ЦАР — это попытка оправдать просчёты при организации поездки в одну из наиболее опасных стран мира, заявили в СК России. По данным следствия, за съёмку документального фильма на территории африканского государства журналистам предложили вознаграждение в размере $20 тыс. Кроме того, следователи установили хронологию трагических событий, произошедших в июле 2018 года. Как указывают эксперты, организаторы командировки не обеспечили безопасность журналистов.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту убийства в Центрально-Африканской Республике граждан РФ Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Сотрудники интернет-проекта «Центр управления расследованиями» предложили российским журналистам за денежное вознаграждение в размере $20 тыс. снять документальный фильм на территории ЦАР, входящей в десятку наиболее опасных стран мира», — подчеркнула Петренко.

В ведомстве отмечают, что охрана сотрудникам СМИ обеспечена не была, журналисты прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию.

«Необходимо отметить, что, инициируя публикации по этой теме в СМИ, интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчёты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены», — заметила официальный представитель СК.

Кроме того, следователи установили хронологию поездки российских журналистов в Африку. Так, при подготовке к командировке сотрудники ЦУР обратились за помощью к военному корреспонденту ФАН Кириллу Романовскому, который предоставил номер телефона так называемого фиксера по имени Мартин.

«В переписке с работниками ЦУР он (Мартин. — RT) обещал организовать журналистам на территории страны жильё и водителя. Российские журналисты прибыли в столицу ЦАР Банги 28 июля 2018 года, то есть на два дня раньше запланированной даты, в связи с чем с Мартином не встречались», — указали в СК.

При этом журналисты познакомились с Бьенвеню Доувокамой, который владел пикапом-внедорожником. Журналисты предложили сопровождать их в поездках по ЦАР. Об этом стало известно из показаний мужчины.

«Фиксер по имени Мартин в процессе его найма не участвовал. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет», — пояснила Петренко.

Спустя два дня после прибытия в Банги, 30 июля, сотрудники ЦУР выехали в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток.

Военнослужащие ЦАР, которые сами предпочитают в ночное время не передвигаться по стране из-за многочисленных группировок бандитов, предупреждали россиян об опасности и предлагали им переночевать в этом населённом пункте, но те отправились дальше.

«На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооружённых людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан», — говорится в сообщении.

При этом водителю удалось покинуть место происшествия из-за невнимательности нападавших. В настоящее время российское ведомство проводит комплекс следственных действий, направленных на установление личностей преступников.

«Неназванные» источники

Накануне российское издание «Новая газета», американский телеканал CNN, британская телерадиокорпорация BBC опубликовали расследование центра «Досье», посвящённое убийству трёх российских журналистов в ЦАР.

В этих материалах, в частности, ставится под сомнение существование фиксера по имени Мартин. Кроме того, говорится, что водитель Бьенвеню Доувокама якобы является бывшим служащим жандармерии, а его деятельность по-прежнему контролируется жандармом ЦАР по имени Эммануэль Котофио. Тот, в свою очередь, якобы координировал свои действия с россиянами, «имеющими непосредственное отношение к структурам» российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с «вмешательством» в американские выборы и ЧВК Вагнера.

При этом доказательной базы в материалах не приводится, «расследование» основывается на утверждениях неких анонимных источников и данных, якобы полученных от компаний и ведомств.

Подчеркнём, что «Досье», как ранее и Центр управления расследованиями, осуществляет свою деятельность на средства, полученные от Михаила Ходорковского. ЦУР был закрыт экс-главой нефтяной компании «ЮКОС» в августе 2018 года.

Пренебрегли требованиями безопасности

Предположения и слухи о причастности к скандальному происшествию российских «наёмников» или связанных с ними лиц являются «по-голливудски зрелищными и распаляют воображение читателей», считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Есть только предположения. Логика и здравый смысл подсказывают следующее: то, что они пренебрегли требованиями безопасности, отправились туда как туристы, не договорились о том, что им предоставят вооружённую охрану, вышли за пределы периметра, который охраняли правительственные военные, и их предупредили о том, что есть угроза их жизни», — подчеркнул эксперт.

Он также предположил, что руководители ЦУР могли изначально спланировать всё так, чтобы журналисты стали своего рода «сакральными жертвами».

«Журналисты, которых зверски убили, да ещё всё это можно свалить на ЧВК Вагнера — это интересный сюжет, который, по моему мнению, был проработан заранее, а сейчас идёт раскрутка этого сценария», — пояснил Манойло в разговоре с RT.

Как считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта, командировка российских журналистов изначально не соответствовала элементарным нормам безопасности.

«Сама эта экспедиция была продумана бездарно с точки зрения безопасности и логистики. Это была просто авантюра.

Наших погибших граждан в данном случае нельзя назвать журналистами, потому что они поехали как туристы, но с целью журналистского расследования. Какая-то странная двойственность получается», — подчеркнул Почта в беседе с RT.