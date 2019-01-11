«Самое невыгодное развитие событий»: почему в США на фоне шатдауна может быть объявлен режим ЧП

Президент США Дональд Трамп не исключает введение режима чрезвычайного положения в стране в связи с ситуацией на границе с Мексикой. В таком случае глава Белого дома получит возможность использовать федеральные средства на финансирование строительства заграждений на южном рубеже. По информации американских СМИ, такой вариант развития событий уже обсуждается в правительстве США. В стране уже три недели продолжается шатдаун — закрыта часть федеральных органов власти. Это происходит из-за того, что конгресс отказывается принимать проект бюджета, предполагающий выделение средств на строительство стены. Как указывают эксперты, демократы пытаются подтолкнуть Трампа к введению режима ЧП, поскольку эта мера будет непопулярна среди избирателей. Сам американский лидер также отметил, что спор о возведении стены — элемент президентской кампании перед выборами 2020 года.

В Соединённых Штатах в ближайшее время может быть объявлено чрезвычайное положение. На такой шаг Белый дом может пойти, чтобы решить вопрос с финансированием строительства стены на границе с Мексикой. На этот проект президент страны Дональд Трамп требует выделить $5 млрд, однако конгресс, где большинство — представители Демократической партии, отказывается утверждать соответствующий проект бюджета. В итоге c 22 декабря в США частично приостановлена работа федеральных органов власти — бюджет не утверждён, следовательно, ведомства не получают финансирование.

В четверг, 10 января, Дональд Трамп заявил, что у него есть законные основания для установления режима чрезвычайного положения.

«Юридический аспект совершенно понятен. Я имею в виду, что мы имеем полное право на объявление чрезвычайного положения в стране», — сказал глава Белого дома, выступая у побережья реки Рио-Гранде, по которой проходит американо-мексиканская граница.

Между тем Трамп не смог назвать конкретные сроки введения особого правового режима. По его словам, в течение нескольких дней ситуация может разрешиться.

«Мы должны получить возможность заключить сделку с конгрессом», — добавил он.

Трамп также отметил, что шатдаун — результат политических амбиций представителей Демократической партии, которые, по его мнению, осознают: заграждения на границе с Мексикой будут эффективны. В частности, он указал на лидеров демократов в палате представителей и сенате Нэнси Пелоси и Чака Шумера.

«Это про кампанию 2020 года, о том, чтобы баллотироваться на пост президента. Вот что они делают. Это позор. Они должны поставить страну на первое место», — заметил президент США.

Подчеркнём, что с призывом ввести в стране чрезвычайное положение также выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Отказ спикера Пелоси вести переговоры по финансированию стены/барьера даже в случае возобновления работы правительства фактически означает, что добиться финансирования стены/барьера через конгресс не удастся. Пришло время президенту использовать свои чрезвычайные полномочия для строительства стены/барьера. Надеюсь, что это сработает», — написал он в Twitter.

Как сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, в администрации Белого дома изучают вариант, при котором стена может быть построена на федеральные средства, ранее выделенные Инженерным войскам США на проекты по восстановлению инфраструктуры после природных катаклизмов. Эти деньги, по данным газеты, пока не были истрачены на свои прямые цели. В случае введения в стране чрезвычайного положения Трамп сможет их использовать.

Источники NBC отмечают, что представители Пентагона обсудили с Трампом подобную возможность во время перелёта к южной границе страны. При этом американскому лидеру сообщили, что военнослужащие смогут возвести 506 км пограничных заграждений примерно за полтора года.

При этом представители конгресса от Демократической партии могут внести на рассмотрение законодательную инициативу, запрещающую перераспределение федеральных средств.

Разногласия между исполнительной и законодательной ветвями власти США привели к тому, что уже почти три недели приостановлена работа большей части американских федеральных органов власти. Если шатдаун продлится до субботы, он станет самым длительным в истории Соединённых Штатов.

В этой связи порядка 800 тыс. сотрудников государственных учреждений в ближайшие дни не получат зарплату. Однако на Капитолийском холме уже приняли законопроект о необходимости выплаты компенсаций госслужащим, пострадавшим от шатдауна. При этом, как сообщил глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, Трамп заверил, что подпишет документ.

«Стена как повод для обострений»

Режим чрезвычайного положения в США будет означать новый виток разногласий между президентом и конгрессом. Такое мнение выразил в беседе с RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Он полагает, что обе стороны демонстрируют готовность идти до последнего.

«Стена стала лишь поводом обострения отношений между республиканским президентом и демократами. Для Трампа стена является электоральным символом, но по большому счёту она радикально не изменит ситуацию на границе. Появятся некие инженерные конструкции на границе между США и Мексикой — но те, кто организуют незаконный переток людей через границу, тоннели копают, это факт», — подчеркнул эксперт.

По его словам, американскому лидеру следует быть готовым к административным и бюрократическим последствиям при объявлении режима ЧП.

«Он получит доступ к средствам Министерства обороны. Таких прецедентов за последние 30—40 лет не было, поэтому ответом на решение Трампа станут действия уже не политического, а юридического характера. То есть в федеральной судебной системе будут инициированы иски по оспариванию президентских полномочий по введению ЧП в конкретных условиях. Во-вторых, будут инициированы иски по обоснованности расходования средств на конкретные действия. Демократы предпримут такие ответные действия. Они не могут противостоять Трампу в административном плане, но будут противостоять ему в правовом», — подчеркнул Ярыгин.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что демократы умышленно подталкивают главу Белого дома к действиям, которые будут непопулярны среди большинства жителей США.

«Если Трамп введёт чрезвычайное положение, это будет действие, которое противоречит позиции большинства американцев и почти всей политической элиты. Оно очень сильно раскалывает общество, причём по невыгодной для него же линии. Поэтому Трамп не торопится ввести ЧП — ответственность будет нести он, а результаты, скорее всего, будут отрицательными, это самое невыгодное развитие событий», — подчеркнул эксперт.