«Продолжим работать в Чёрном море»: в США объяснили манёвры USS Fort McHenry
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Десантный корабль США USS Fort McHenry своим пребыванием в Чёрном море не нарушает норм международного права, заявили представители американских ВМС.
«Мы регулярно работаем в Чёрном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё и продолжим это делать», — приводит издание Navy Times заявление представителя 6-го флота ВМС США Кайла Рейнса.
На вопрос о перспективах присоединения других кораблей к действиям Fort McHenry в Чёрном море Рейнс ответил, что остальные суда следуют в Средиземном море и проводят операции по «обеспечению морской безопасности».
Напомним, что о направлении USS Fort McHenry в Чёрное море стало известно 6 января. ВМС США сообщили, что на борту находится часть 22-го морского экспедиционного отряда. Корабль относится к 6-му флоту ВМС США, расквартированному в Неаполе. Его командующая Лиза М. Франчетти заявила, что цель манёвра — укрепление отношений с союзниками по НАТО и «партнёрами в регионе».
«Проход USS Fort McHenry в Чёрное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Чёрного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», — говорится в заявлении Франчетти, опубликованном на официальном сайте ВМС США.
Действия американского корабля находятся под контролем Минобороны России, заявили накануне в этом ведомстве. По информации министерства, корабль ВМС США вошёл в акваторию Чёрного моря 6 января около 21:00, после чего проследовал в румынский порт Констанца.
«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока USS Fort McHenry», — отметили в Минобороны РФ.
Как сообщила румынская сторона, американский корабль прибыл для участия в совместных учениях.
«В период с 7 по 10 января американский военный десантный корабль USS Fort McHenry (LSD-43) совершает визит в порт Констанца и будет находиться в течение трех дней у пассажирского причала. После отбытия из порта в четверг, 10 января, USS Fort McHenry и фрегат Regele Ferdinand (Румыния) проведут совместные учения в территориальных водах Румынии и международных водах Чёрного моря», — приводит РИА Новости заявление Генштаба Румынии.
В ведомстве добавили, что представители американского флота также встретятся с румынскими коллегами, а отряд из 307-го полка морской пехоты совершит ознакомительный визит на борт судна из США.
В соответствии с упомянутой Конвенцией Монтрё американский корабль может находиться в Чёрном море 21 день, сказал в беседе с RT капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такая активность США связана с их позицией по отношению к Крыму и Украине.
«Это связано и с тем, что они хотят поддержать украинский режим перед выборами, в частности Порошенко. У них была отрицательная реакция на события в Керченском проливе, поэтому они так действуют и будут действовать в дальнейшем», — отметил Дандыкин.
По мнению эксперта, в 2019 году стоит ожидать более интенсивные заходы не только американского флота, но и стран НАТО, однако российские моряки смогут держать ситуацию под контролем.
«У Черноморского флота есть все возможности контролировать ситуацию, обеспечивать задачи — сопровождение этих кораблей: и подводными лодками, и надводными кораблями и авиацией. Отрадно, что всё происходит по закону, они (США. — RT) учитывают, наверное, то, что произошло в Керченском проливе. Они понимают возможности ЧФ, обновлённого за последние годы», — отметил Дандыкин.
Военный политолог Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, также считает, что действия США связаны с провокацией украинских кораблей.
«Подобного рода корабли, которые заходят и начинают проводит совместные учения, — это дестабилизация ситуации в этом регионе и создание атмосферы эскалации напряжённости», — заключил эксперт.
Провокация украинских ВМС
Fort McHenry стал первым американским кораблем, который вошёл в Чёрное море после инцидента в Керчи. Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских военных судна попытались незаконно пересечь российскую границу, проигнорировав требования Погранслужбы ФСБ России.
Российские пограничники были вынуждены применить силу, в результате чего украинские корабли и весь экипаж — 22 моряка и два сотрудника СБУ — оказались задержаны, а впоследствии арестованы. В ходе обысков на кораблях ВМС Украины обнаружены документы, предписывающие совершить проход через Керченский пролив скрытно и в обход действующего регламента.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия Украины в Чёрном море как провокацию.
«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом) в преддверии президентских выборов на Украине в марте», — подчеркнул Путин.
Позднее украинская сторона заявила о намерениях осуществлять новые проходы военных кораблей через Керченский пролив. Об этом рассказал секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов в интервью BBC Украина.
Финансирование, но не военный ответ
В конце декабря 2018 года США заявили о направлении дополнительной помощи украинским ВМС в размере $10 млн. Своё решение Вашингтон связал с «неправомерными» действиями Москвы по отношению к украинским морякам в ходе предшествующего инцидента.
«В ответ на опасную эскалацию со стороны России и неправомерную атаку на три украинских корабля 25 ноября неподалёку от Керченского пролива Госдепартамент с одобрения конгресса предоставит дополнительные $10 млн военного финансирования для дальнейшего обустройства морского потенциала Украины», — заявил представитель Госдепа США Роберт Палладино.
Перед этим, 20 декабря, американские сенаторы призвали президента США Дональда Трампа запустить международную операцию по обеспечению свободы судоходства в Чёрном море и беспрепятственного прохода судов в Азовском море. Соответствующую резолюцию поддержали 41 сенатор из 100.
Примечательно, что ранее, 7 декабря, Вашингтон публично исключил вероятность военного ответа на инцидент в Керченском проливе. Как заявил председатель объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, ответ должен касаться другой сферы деятельности.
«Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не обсуждается военное измерение ответа на (инцидент. — RT) в Азовском море», — заявил представитель Вашингтона.
Военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с RT отметил, что США выбрали удобный способ оказания поддержки Украине.
«Это такая форма поддержки наших украинских братьев — мы (США. — RT) наблюдаем, держим руку на пульсе, не бросили наших украинских союзников. Вообще это дело недорогое, сходил через Босфор в Чёрное море на 21 день, вернулся — вот и всё», — сказал Тимошенко.
По мнению эксперта, подобная активность привлекает всеобщее внимание и выполняет функцию пиара.
«Попутно мы напрягаем русских, попутно создаём пиар-повод. Мы не воюем, а так вот — «гуляем» тут… Никто гибнуть и тонуть ради пана Порошенко не хочет. А вот так вот — подразнить, показать — это святое дело», — подытожил Тимошенко.