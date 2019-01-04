С прицелом на Вашингтон: МИД Польши предложил расширить нормандский формат переговоров по ситуации в Донбассе

Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил расширить дипломатическую группу по урегулированию ситуации в Донбассе, известную как «нормандская четвёрка», пригласив представителей США и Евросоюза. Кроме того, он призвал ЕС и НАТО к более решительным действиям против России. Чапутович также считает, что Германия придерживается «антиевропейской позиции», поддерживая строительство «Северного потока — 2». По мнению экспертов, перспективы расширения нормандского формата выглядят маловероятными, поскольку для этого придётся менять Минские соглашения и согласовывать новый план по урегулированию конфликта в Донбассе. Впрочем, аналитики отмечают, что заявления польского дипломата — часть политики по сближению с Вашингтоном. Ранее Польша предлагала оплатить создание американской военной базы на своей территории.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил расширить дипломатическую группу по урегулированию ситуации на востоке Украины, известную как «нормандская четвёрка», введя в неё представителей США и Евросоюза. Такое заявление он сделал в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Я предлагаю назначить специального представителя Генерального секретаря ООН по Украине. И я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так. Нас могут представлять только европейские институты, в данном случае — верховный представитель (ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. — RT), а не другие страны», — заявил Чапутович.

Он отметил, что позиции Варшавы и Берлина по ситуации на Украине в целом совпадают в части непризнания присоединения Крыма к России, отношения к обстановке в Донбассе и оценки инцидента в Керченском проливе, и это в конечном счёте выливается в антироссийские санкции.

«В определённой степени мы также согласны с реакцией ЕС на «российскую агрессию», с посылом России сигнала посредством санкций. Но мы хотим более чётких мер. Так что мы ближе к США, чем многие европейские партнёры», — сказал глава МИД.

Министр также призвал к более решительным действиям против России со стороны ЕС и НАТО. Причём, по его словам, в этой части ключевым является вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2», который «разрушает эффект санкций» и «убивает Украину».

«Давайте посмотрим на факты: кто представляет позицию ЕС? Еврокомиссия хочет подчинить «Северный поток» европейской газовой директиве, то есть не допустить прокладку трубопровода только для газа «Газпрома». Мы поддерживаем позицию ЕС. Но Германия и Австрия борются с этим и всё новыми обманными манёврами хотят добиться исключений для «Северного потока», чтобы у нас не было единой европейской позиции», — заявил Чапутович.

«Здесь Польша, США и Еврокомиссия представляют проевропейскую позицию, а Германия — антиевропейскую. Германия часто считает, что европейские позиции — это немецкие позиции, но в вопросе «Северного потока — 2» всё по-другому», — добавил министр.

При этом в ходе интервью он неоднократно выражал мнение, что государства старой Европы зачастую предвзято и несправедливо относятся к молодым странам — членам ЕС, используя их для достижения своих политических целей.

«Это двойные стандарты... Мы в Польше и других странах Центральной Европы хотим, чтобы к нам относились так же, как к старым государствам — членам ЕС. На данный момент это не так. Вот почему мы должны бороться», — отметил глава МИД.

Яцек Чапутович

AFP

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«Прежняя власть была проевропейской, нынешняя — больше проамериканской»

По словам доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, на данном этапе изменить формат «нормандской четвёрки» не получится, поскольку в эту дипломатическую группу входят те страны, которые участвовали в подписании Минских соглашений. Именно эти документы содержат поэтапный план нормализации ситуации в Донбассе и определения статуса самопровозглашённых ДНР и ЛНР, напомнил эксперт.

«План был подписан при участии и гарантиях со стороны Франции, Германии и России. Его также подписали представители Украины, ДНР и ЛНР. Чтобы изменить этот формат, по меньшей мере нужно изменить Минские соглашения», — подчеркнул Топорнин.

Собеседник RT отметил, что о возможном расширении нормандского формата можно будет говорить лишь после того, как его инициаторы представят новый план урегулирования ситуации и согласуют его с Киевом, Донецком и Луганском.

«Но практика показывает, что такой количественный состав вряд ли приведёт к изменению качества процесса. На мой взгляд, глава МИД Польши выдаёт желаемое за действительное... Гипотетически, если рассуждать вне рамок документа, можно было бы рассмотреть участие США, потому что Вашингтон оказывает большое влияние на позицию Киева», — добавил эксперт.

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В свою очередь, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с RT заметил, что в последние годы значительно выросли политические амбиции Польши, которая входит не только в Евросоюз и НАТО, но и в «вышеградскую четвёрку» вместе с Чехией, Словакией и Венгрией. В частности, польские власти занимают отличную от европейского мейнстрима позицию по вопросам миграции.

«Также в своей внешней политике Варшава больше ориентируется на Вашингтон, нежели на Брюссель или Берлин. Неспроста Трамп большое внимание уделил Польше во время визита в Европу. В этом смысле предложение о включении в нормандский формат США и ЕС — это продолжение политики, направленной на Вашингтон. Есть мнение, что невключение США в нормандский формат свидетельствует о том, что европейские страны хотя бы европейские проблемы решают без участия внешних сил», — отметил политолог.

Вместе с тем он усомнился в перспективах расширения «четвёрки», потому что существующий формат не вызывает нареканий у его участников, а увеличение числа его участников не приведёт к сдвигам в лучшую сторону.

По словам старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН, кандидата исторических наук Вадима Волобуева, с момента прихода к власти в октябре 2015 года партия «Право и справедливость» взяла курс на усиление роли Польши в Евросоюзе — с опорой на Вашингтон.

«Прежняя власть была проевропейской, нынешняя — больше проамериканской... Прежние шаги — предложение разместить базу Форт Трамп, увеличить присутствие войск НАТО в Польше — вписываются в русло этой политики. То, что они сейчас говорят о нормандском формате, — это очередной шаг в данном направлении. Таким образом они пытаются уравновесить влияние Франции и Германии», — отметил эксперт.