«Демократия в опасности»: как западные СМИ отреагировали на победу Болсонару в гонке за пост президента Бразилии

В западных средствах массовой информации развернулась кампания против избранного президента Бразилии Жаира Болсонару. Его победу на выборах многие медиа назвали «опасной» для демократии. Радикал и популист, получивший за свои эксцентричные высказывания прозвище Тропический Трамп, Болсонару одержал уверенную победу во втором туре, набрав 56% голосов. Массовую атаку на «недемократического» нового лидера страны эксперты объясняют тем, что на Болсонару не делала ставку ни одна из западных стран. Политологи считают, что теперь стоит ожидать попыток «обесценить выбор» бразильцев, в том числе с помощью акций протеста.

Победу на президентских выборах в Бразилии после подсчёта 96,27% голосов одержал Жаир Болсонару. Бывший десантник, представляющий правую бразильскую Социал-либеральную партию, победил во втором туре, набрав 56% голосов. За его главного оппонента, представителя левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддада, проголосовали 44% избирателей.

В честь победы Болсонару его сторонники устроили грандиозный праздник с фейерверками на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Одновременно на центральных улицах Сан-Паулу начались столкновения между сторонниками Аддада и Болсонару.

Своему электорату Жаир Болсонару пообещал ликвидировать царящую повсеместно коррупцию и преступность, а также вернуть страну к «традиционным ценностям». Благодаря своей популистской кампании он снискал славу «Тропического Трампа» — Болсонару неоднократно делал крайне резкие заявления и всячески старался подчеркнуть свою «неполиткорректность».

В сентябре в ходе предвыборной кампании на Болсонару было совершено покушение. Во время встречи политика с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на него с ножом напал местный житель, которому удалось ранить Болсонару в область живота. Злоумышленник заявил, что убить политика ему якобы «приказал Бог», однако позже выяснилось, что преступник в прошлом поддерживал левые партии и активно выступал против Жаира Болсонару в социальных сетях.

«Взял демократию в заложники»

Несмотря на то, что Болсонару пользуется большой популярностью среди бразильцев, а также на то, что он одержал уверенную победу во втором туре выборов, англоязычные мейнстримовые СМИ заявили, что его приход к власти будет означать конец либеральной демократии в Бразилии.

«Сторонник военной хунты Жаир Болсонару взял в заложники бразильскую демократию», — такое высказывание появилось на сайте телеканала France 24.

© France 24

«Приближающаяся победа Болсонару вызывает опасения за демократию», — материал с таким заголовком вышел в британской газете The Guardian.

© The Guardian

«Жаир Болсонару и извращение либерализма», — такая заметка вышла в журнале The Economist.

© The Economist

«Победа Болсонару станет проверкой для бразильской демократии», — пишет газета Fincancial Times.

«Президент всех бразильцев»

Между тем политологи считают, что делать какие-либо выводы о дальнейшем политическом курсе Бразилии сразу после окончания выборов пока рано.

«Риторика Болсонару накануне выборов не внушала особого оптимизма — были очень жёсткие заявления, часто грубоватые. Но теперь мы видим, что это востребовано историческим моментом. Людям надоел беспорядок и коррупция. Бразильский электорат разуверился в политиках и ему хочется от своего лидера, чёткости, энергичности, однозначных выводов и решений», — рассказал в разговоре с RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Владимир Давыдов.

Reuters

При этом эксперт обратил внимание на то, что во время итогового выступления Болсонару окружали и темнокожие активисты, и множество женщин, в отношении которых он неоднократно делал пренебрежительные высказывания.

«Он заявил, что будет президентом всех бразильцев независимо от того, какого цвета их кожа, давно ли они здесь живут или только иммигрировали в страну и от их сексуальной ориентации. Это показывает, что он вносит поправки в свою риторику и адаптируется к ситуации. Это внушает надежду, что новый лидер будет проявлять осторожность в своих международных делах, что очень интересует Россию, потому что с Бразилией у нас до сих пор были добрые отношения, которые вписывались в формулу стратегического партнёрства», — пояснил Давыдов.

По словам эксперта, крайне важно, чтобы Россия сохранила с Бразилией конструктивные отношения, выстроенные на основе взаимопонимания.

«Повод для шельмования»

В то же время политолог Александр Асафов в беседе с RT предположил, что западный истеблишмент и подконтрольные ему СМИ не примут ни одного самостоятельного кандидата, который не был ими одобрен, вне зависимости от того, какова его политическая направленность.

«С точки зрения западной медиа-машины его правые взгляды являются очевидным слабым местом, что всячески подчёркивается в различных заголовках и публикациях. Преференции западного мира относительно кандидатов в других странах связаны и с экономикой, и с идеологией, и с военной сферой — речь прежде всего идёт о поставках оружия», — пояснил политолог.

Когда демократические институты приводят к власти не тех кандидатов, которые бы устраивали страны запада, они перестают быть демократическими, отмечает Асафов.

«В качестве примера можно взять допущения Папы Римского в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Бразильское конфессиональное общество показало, что такие течения им не востребованы. Поэтому очевидно, что кандидат, который не поддерживал такие идеологические и нравственные направления, стал пользоваться симпатией у населения. Но это же и дало западной прессе повод для его шельмования», — отметил эксперт.

Недовольство бразильским выбором со стороны западного истеблишмента может привести к возникновению в стране контролируемых акций протеста и других моделируемых общественных выступлений, предупреждает Асафов.