«Партии нужен ребрендинг»: Меркель заявила о намерении не переизбираться на пост главы ХДС

Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза, хотя и продолжит возглавлять правительство до 2021 года. По данным немецких СМИ, такое решение канцлер Германии приняла из-за неудачных для правящей коалиции результатов выборов в парламенты Баварии и Гессена. Эксперты считают: если бы Меркель попыталась удержать свой партийный пост, то потеряла бы государственный. Однако её положение по-прежнему шаткое, ведь третий член коалиционного блока — Социал-демократическая партия Германии — может отказаться от дальнейшей поддержки Меркель и таким образом инициировать досрочную отставку главы кабинета.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы председателя Христианско-демократического союза (ХДС), которые состоятся в декабре этого года.

«На следующем партийном съезде ХДС в декабре в Гамбурге я не буду вновь выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС», — сказала она.

По данным DPA, это решение она приняла в ходе встречи с партийным руководством по поводу неудовлетворительных результатов выборов в земельные парламенты: в Гессене ХДС набрал на 11% меньше голосов, чем в 2013 году, а в Баварии его партнёр, Христианско-социальный союз (ХСС), ухудшил свой результат на 10%.

Меркель подчеркнула, что после истечения в 2021 году её полномочий она не будет баллотироваться на пост канцлера и не станет претендовать на место в парламенте страны. А до 2021 года она готова выполнять свои государственные функции.

«Полагаю, что есть много тем, как внутри-, так и внешнеполитических, которыми можно заниматься, чтобы в конце срока полномочий сказать, что у нас что-то получилось» , — подчеркнула она.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, занимающий пост председателя ХСС, состоящего в коалиции с ХДС и Социал-демократической партией Германии, выразил сожаление по поводу решения Меркель. «Мне очень жаль», — сказал он. Напомним, 22 октября он допускал свою отставку, заявив о готовности «сделать должность главы партии вакантной».

«Почётно уйти»

Меркель отметила, что не будет предлагать преемников на пост председателя партии, так как такие попытки «заканчивались провалом». Тем не менее претенденты уже есть. По данным DPA, свои кандидатуры выдвинут министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, известный критикой политики Меркель в вопросе беженцев, Фридрих Мерц, ранее бывший лидером коалиции ХДС и ХСС, и генеральный секретарь христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Даже если бы Меркель всё-таки решила выдвинуть в декабре свою кандидатуру ещё раз, за неё бы никто не проголосовал, убеждён ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Если она выдвинет свою кандидатуру на выборах съезда партии и с треском провалится, то её политическая карьера будет погублена. Это может привести к процедуре импичмента и досрочным выборам, что означает усиление позиции «Альтернативы» (партия «Альтернатива для Германии». — RT), возможно, «Зелёных», возможно, «Левых» — то есть окончательную чересполосицу политического ландшафта», — сказал он в беседе с RT.

Камкин считает, что между уходом Меркель с поста председателя партии и уходом в отставку первого президента России Бориса Ельцина можно провести параллель.

«Меркель решила скопировать манёвр Ельцина, который сказал: я устал, я ухожу. Это дает ей возможность относительно почетно уйти, позиционируя себя как политика, признающего свои ошибки и дающего дорогу молодым. Партии важно провести ребрендинг», — отметил он.

«Эпоха Меркель заканчивается»

В Германии о завершении политической карьеры Меркель говорят с парламентских выборов в сентябре 2017 года, напомнил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. В беседе с RT он пояснил, что тогда ХДС столкнулся с большими проблемами при формировании правящей коалиции.

«О том, что эпоха Меркель заканчивается, в Германии говорят, наверное, год. С момента, как на выборах федеральных в сентябре 2017 года ХДС получил существенно меньше ожидаемого и начались проблемы с формированием коалиции. Поэтому сюрпризом это не является. Не все ожидали, что она это сделает сейчас, видимо, она сама колебалась», — сказал он.

Однако проблемы в коалиции продолжаются до сих пор. Так, один из трёх членов правящего блока — СДПГ, потребовала прекратить разногласия между ХДС и ХСС. Об этом говорится в опубликованном заявлении.

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«Работа правительства в последнее время была сильно обременена конфликтами внутри блока. Должно быть понятно, как ХДС/ХСС намерены разрешить разногласия в том, что касается содержательных и кадровых вопросов, чтобы негативные последствия этого и впредь не затрагивали деятельность кабмина», — отмечается в документе.

Напомним, в начале июля Зеехофер пригрозил покинуть пост министра внутренних дел из-за разногласий с Меркель по миграционной политике. Тогда сторонам удалось договориться по этому вопросу.

Такая позиция СДПГ может привести к развалу всей коалиции, убеждён глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Самая большая проблема — «закачался» коалиционный партнёр — СДПГ. Внутри зреет недовольство, электоральные провалы последнего времени в партии связывают именно с участием в большой коалиции с ХДС и выход из неё социал-демократов вполне вероятен», — цитирует его Интерфакс.

При этом в том случае, если СДПГ выйдет из коалиции, то можно будет ожидать досрочных парламентских выборов и возникнет угроза позициям Меркель, как канцлера, отметил в беседе с RT доцент кафедры европейского права МГИМО, директор центра европейской информации Топорнин Николай Борисович.