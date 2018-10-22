Зеехофер не исключил ухода с поста председателя ХСС

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер не исключил своего возможного ухода с должности председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС). Об этом пишет Der Spiegel.

По его словам, он не согласен принимать на себя полную ответственность за результаты ХСС на земельных выборах.

«Вы можете критиковать меня, но свести это всё к Хорсту Зеехоферу и возложить на него всю ответственность — я лично не соглашусь с этим», — сказал он.

По его словам, он готов «сделать должность главы партии вакантной».

14 октября в Баварии состоялись выборы в местный парламент. Согласно предварительным результатам, ХСС — ключевой партнёр партии ХДС Ангелы Меркель — победил на выборах в Баварии со вторым худшим результатом в истории, заручившись поддержкой лишь 37,2% избирателей.