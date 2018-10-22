Зеехофер не исключил ухода с поста председателя ХСС

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Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер не исключил своего возможного ухода с должности председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС). Об этом пишет Der Spiegel.
Зеехофер не исключил ухода с поста председателя ХСС
  • Reuters

По его словам, он не согласен принимать на себя полную ответственность за результаты ХСС на земельных выборах.

«Вы можете критиковать меня, но свести это всё к Хорсту Зеехоферу и возложить на него всю ответственность — я лично не соглашусь с этим», — сказал он.

По его словам, он готов «сделать должность главы партии вакантной».

14 октября в Баварии состоялись выборы в местный парламент. Согласно предварительным результатам, ХСС — ключевой партнёр партии ХДС Ангелы Меркель — победил на выборах в Баварии со вторым худшим результатом в истории, заручившись поддержкой лишь 37,2% избирателей.

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