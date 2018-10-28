«Приверженность суверенитету и целостности Сирии»: как прошёл саммит лидеров России, Турции, Франции и ФРГ

В Стамбуле завершился саммит с участием президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона. Лидеры четырёх стран подтвердили своё стремление отстаивать суверенитет и территориальную целостность САР. Владимир Путин отметил, что большая часть страны освобождена от террористов, Сирия постепенно переходит к мирному строительству. Также он сообщил о достигнутом прогрессе в реализации россйиско-турецких договорённостей в сирийской провинции Идлиб. При этом глава российского государства предупредил, что Москва оставляет за собой право оказать поддержку правительству Башара Асада в случае «вооружённых провокаций радикальных элементов из идлибской зоны».

Россия, Турция, Германия и Франция поддерживают сохранение единства и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в заявлении лидеров государств по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле.

«Лидеры ... рассмотрели последние события, касающиеся конфликта в Сирии, и выразили общую озабоченность по поводу рисков и угроз, исходящих от конфликта для региональной, а также глобальной безопасности и стабильности. Они подтвердили свою твёрдую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии», — отмечается в документе.

Также главы четырёх государств призвали международное сообщество обеспечить «быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ» гуманитарным организациям на всей территории Сирии и способствовать возвращению беженцев.

При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель они обсуждали тему объединения усилий «малой группы» (США, Великобритания, Германия, Франция, Иордания, Египет и Саудовская Аравия) и стран астанинского формата (Россия, Турция, Иран) по сирийскому урегулированию.

«Это (объединение. — RT), на наш взгляд, способствовало бы началу реального политического процесса в Сирии, привлекло бы к нему всё большее число заинтересованных и конструктивно настроенных представителей сирийского общества», — сказал он.

Эрдоган выразил мнение, что присоединение Франции и Германии к астанинскому формату позволит ускорить урегулирование сирийского конфликта.

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«Работа, которая была проведена в формате астанинских переговоров, стала примером образцового международного сотрудничества. Сегодня, с присоединением Франции и Германии, нам удалось увидеть, что возможно усовершенствовать сотрудничество в астанинском формате. Чем больше стран присоединится к этому формату, тем быстрее можно будет достичь решения данной проблемы», — сказал он.

Путин также отметил, что вместе с Эрдоганом рассказал европейским партнёрам о прогрессе в реализации российско-турецких договорённостей в сирийской провинции Идлиб.

«Создание демилитаризованной зоны, равно как и самой зоны деэскалации в Идлибе, является временной мерой. Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны, тяжёлого вооружения и военных формирований. Мы видим, что наши турецкие партнёры делают для этого всё возможное», — подчеркнул он.

При этом глава российского государства предупредил, что Москва оставляет за собой право оказать поддержку сирийскому правительству в вопросе ликвидации угрозы при возможных«вооружённых провокациях из идлибской зоны».

Французский лидер Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что соблюдение подписанного Россией и Турцией «идлибского меморандума» позволит установить в Сирии перемирие между сторонами конфликта.

«Был подписан меморандум между Россией и Турцией…И в итоговом заявлении также будет говориться, что идлибский меморандум будет соблюдён, что приведёт к прочному перемирию между сторонами», — сказал он.

Эффект Сочи

Напомним, 17 сентября Путин и Эрдоган провели двустороннюю встречу в Сочи. Лидеры договорились создать демилитаризованную зону в районе сирийской провинции Идлиб, остающейся последним крупным оплотом террористов в арабской республике, и вывести из неё боевиков.

Уже в Стамбуле Путин выразил надежду, что комитет, который займётся разработкой новой сирийской конституции, начнёт работу до конца этого года.

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«Мы рассчитываем, что до конца текущего года при наличии соответствующих условий полностью будет согласован и заработает комитет конституционный, и он начнёт свою работу», — отметил президент.

Он подчеркнул, что при его формировании необходимо учитывать интересы как законных властей Сирии, так и оппозиции. На данный момент стоит вопрос формирования третьей части комитета, состоящей из общественных деятелей, так как списки представителей Дамаска и оппозиции уже представлены.

Дворцовые масштабы

Встреча состоялась во дворце Вахдеттин — одном из рабочих офисов Эрдогана. Это первый саммит в таком составе. Перед началом переговоров Путин провёл двусторонние встречи с турецким лидером, затем с Меркель и в завершение — с Макроном.

Участие в этих переговорах по Сирии Германии и Франции объясняется проблемой беженцев, которые прибывают в эти страны, заявил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

«Они не только не хотели бы видеть новую волну беженцев с Ближнего Востока, но страстно мечтали бы вернуть тех, которые у них появились. Поэтому они тоже готовы к переговорам на новых площадках, которые им предоставляет, в частности, Турция», — подчеркнул он.

«Ревность «хозяина мира»

На саммите не было президента США Дональда Трампа, так как Вашингтону «нечего сказать» о ситуации в Сирии, считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

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«Дело в том, что последний оплот радикальных исламистов — Идлиб, где сконцентрированы порядка 37 тыс. боевиков, свезённых американцами со всех уголков САР. Поэтому говорить им фактически не о чем», — сказал он RT.

Ранее глава Пентагона Мэттис прояснил американскую позицию, заявив, что Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке. «Присутствие России в регионе не сможет заменить многолетнее и прозрачное участие Соединённых Штатов на Ближнем Востоке», — сказал он.

По мнению Фитина, высказывание главы американского оборонного ведомства может свидетельствовать о некоторой «ревности» со стороны США из-за того, что их не пригласили на саммит.

«Это такая ревность «хозяина мира», который считает, что без него нельзя решить ни одного вопроса на этой планете. Поэтому, разумеется, такое заявление вполне ожидаемо. В действительности же на 70% с лишним территории Сирии главную роль играет уже Россия и её партнёры по основным переговорам — Иран и Турция», — считает эксперт.

Фитин пояснил, что влияние американцев на процессы в Сирии снизилось, хотя часть территории арабской республики всё ещё находится под наблюдением США и подконтрольных им формирований.

«Полный диктат Вашингтона в регионе, конечно, существенно уменьшился в настоящее время. Хотя определённая часть территории, прежде всего северо-восток Сирии, на самом деле контролируется США с помощью поддерживаемых ими курдских формирований отрядов народной самообороны», — отметил он.

Эксперт напомнил, что в указанном регионе действуют «опорные пункты и военные базы», созданные Соединёнными Штатами, в том числе и в Ат-Танфа, где сосредоточены американские вооружённые силы.