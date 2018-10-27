Путин заявил о готовности помочь Дамаску в случае провокаций в Идлибе

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь Дамаску в случае провокаций в Идлибе.
Путин заявил о готовности помочь Дамаску в случае провокаций в Идлибе
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

По его словам, российская сторона рассчитывает, что Анкара обеспечит завершение отвода оппозицией вооружений из демилитаризованной зоны. 

«В случае если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооружённые провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы», — сказал Путин. 

Встреча лидеров России, Франции, Германии и Турции в Стамбуле продолжалась около трёх часов.

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