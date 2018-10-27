Мэттис заявил, что Россия «никогда не заменит США» на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия «никогда не сможет заменить Соединённые Штаты» на Ближнем Востоке.

Об этом он рассказал, выступая на саммите Manama Dialogue в Бахрейне.

«Присутствие России в регионе не сможет заменить многолетнее и прозрачное участие Соединённых Штатов на Ближнем Востоке», — заявил министр обороны США.

Он также обвинил Иран в обострении ситуации в регионе, отметив, что Соединённые Штаты будут противостоять «иранскому режиму в овладении ядерным оружием».

По словам главы Пентагона, именно активность России и Ирана «способствует тому, что (президент Сирии Башар. — RT) Асад» остаётся у власти.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Сингапуре на полях пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить