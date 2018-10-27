Мэттис заявил, что Россия «никогда не заменит США» на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия «никогда не сможет заменить Соединённые Штаты» на Ближнем Востоке.

Об этом он рассказал, выступая на саммите Manama Dialogue в Бахрейне.

«Присутствие России в регионе не сможет заменить многолетнее и прозрачное участие Соединённых Штатов на Ближнем Востоке», — заявил министр обороны США.

Он также обвинил Иран в обострении ситуации в регионе, отметив, что Соединённые Штаты будут противостоять «иранскому режиму в овладении ядерным оружием».

По словам главы Пентагона, именно активность России и Ирана «способствует тому, что (президент Сирии Башар. — RT) Асад» остаётся у власти.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Сингапуре на полях пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу.