Закат «русофобской группы»: в британском парламенте спрогнозировали уменьшение поддержки антироссийских санкций в ЕС

После брексита страны Евросоюза станут «прохладнее относиться» к идее продолжения санкционного давления на Россию. Такое мнение содержится в отчёте библиотеки палаты общин Великобритании. В Лондоне предположили, что европейские страны будут руководствоваться собственными экономическими интересами. При этом ограничения Брюсселя могут не учитывать интересы Лондона и наносить ущерб британской экономике. Эксперты отмечают, что после ухода Великобритании в Евросоюзе не останется «стойких русофобов», однако правительство Терезы Мэй может использовать дискуссию по поводу санкций, чтобы «снять давление» в обществе и отвлечь внимание британцев от актуальных вопросов.

После выхода Великобритании из Евросоюза страны ЕС станут «прохладнее относиться» к идее продолжения санкционного давления на Россию. К такому выводу пришли специалисты библиотеки палаты общин британского парламента, которая занимается подготовкой исследований для депутатов.

«Европа также в будущем может прохладнее относиться к санкциям, особенно против России. С подъёмом националистических и популистских партий в таких странах, как Италия и Венгрия, кажется всё более вероятным, что европейские лидеры будут проводить экономическую политику, руководствуясь узкогосударственными соображениями, вместо того чтобы идти на жертвы и вводить санкции в защиту прав человека или международного права», — сообщается в отчёте библиотеки палаты общин.

При этом в документе отмечается, что выход из ЕС приведёт к снижению роли Великобритании в формировании европейской санкционной политики. Авторы считают, что значение Соединённого Королевства как одного из ведущих мировых экономических центров позволит ему в одностороннем порядке вводить достаточно весомые ограничительные меры.

В то же время после брексита влияние Великобритании на санкции, вводимые ЕС, ослабнет. Это приведёт к тому, что ограничения со стороны Брюсселя могут не учитывать интересы Лондона и наносить ущерб британской экономике.

Здание парламента в Лондоне

Reuters

© Kieran Doherty

Кроме того, выход из ЕС может привести к ослаблению экономического влияния Великобритании, считают авторы доклада.

«Экономические основы главенства Великобритании в вопросах санкционной политики также оказались под сомнением: если после брексита финансовые компании потянутся в Париж и Франкфурт-на-Майне, это неизбежно ослабит эффективность автономной британской экономики», — говорится в документе.

Троянский конь США

Как сообщается в исследовании, Великобритании придётся выбирать между позициями ЕС и США в вопросе санкций.

«Правительство Великобритании приуменьшает стоящую перед Лондоном необходимость выбирать между позициями США и ЕС. Однако после того как Кремль был обвинён в отравлении Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года, руководство США ввело новый раунд санкций, которые вступили в силу в августе 2018 года. Предпринимались попытки добиться аналогичных британских санкций и ввода дополнительных экономических ограничений, но консенсус об их ужесточении в ЕС не прогнозировался: возникало ощущение, что разрыв между США и Евросоюзом увеличивается», — сообщается в документе.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отмечает, что Британия традиционно выступала в роли троянского коня Соединённых Штатов в Евросоюзе.

«Великобритания всегда традиционно считалась форпостом влияния Соединённых Штатов Америки в Европейском союзе. Очень многие вопросы, которые Вашингтон не хотел напрямую решать с Парижем, Брюсселем, Берлином, он решал с помощью своего младшего партнёра в лице Великобритании, которая выступала в роли троянского коня, пытаясь сделать всё, чтобы укрепления сотрудничества между Францией и Германией не происходило. Это был своего рода балансир», — подчеркнул эксперт.

Сейчас интерес США к Великобритании «стабильно теряется», отметил в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Причиной тому является попадание Терезы Мэй мимо нот. Коммуникация между ней и Трампом особо не сложилась. Мэй была уверена, что она сможет управлять американским президентом, а тут вдруг выясняется, что Трамп не готов терпеть её «в роли школьной учительницы»… Британия нужна была Соединённым Штатам и самой себе только как агент Соединённых Штатов в Евросоюзе. К этому сводилась британская политика и в период Маргарет Тэтчер, и в период Тони Блэра, Джона Мейджора», — отметил эксперт.

Reuters

При этом, по мнению экспертов, после ухода Великобритании в Евросоюзе не останется «стойких русофобов».

«В ЕС была так называемая русофобская группа. Её возглавляла Великобритания, туда входила Польша и страны Прибалтики: Латвия, Литва и Эстония. Конечно, после ухода Великобритании эти страны не будут иметь того веса и авторитета, которым пользовалась Великобритания», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В то же время Кирилл Коктыш предположил, что дискуссии по поводу санкций — это попытка правительства Великобритании «снять давление» в обществе и отвлечь внимание британцев «от актуальных вопросов».

«Правительство Терезы Мэй полностью провалило проект «брексит» и заплатит за это уровнем жизни британцев. А они пытаются навязать дискуссии, которые второстепенны и сводятся к декоративным и малозначимым вопросам», — подчеркнул эксперт.

Обратная сила санкций

Напомним, что одним из последних пакетов антироссийских санкций Великобритании стали ограничительные меры, введённые в марте 2018 года из-за дела Скрипалей. Тогда Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и объявил о ряде других мер в отношении Москвы.

Вместе с тем Великобритания решительно отказалась от сотрудничества с российской стороной по делу об отравлении Скрипалей и не предоставляла официальных данных по этому вопросу.

Ранее, в июле 2014 года, Евросоюз вслед за США ввёл секторальные экономические санкции в отношении России в связи с присоединением Крыма и событиями на юго-востоке Украины. Ограничительные меры затронули предприятия оборонного, энергетического и финансового секторов.

В 2016 году в Европе оценили ущерб от антироссийских санкций в €30 млрд. В докладе Австрийского института экономических исследований отмечается, что наиболее негативное экономическое влияние введение антироссийских санкций оказало на Кипр, Грецию и Хорватию.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк объяснил, почему в Италии, которая указана в докладе палаты общин, наблюдается недовольство политикой санкций.

«В Италии, которая является одним из самых главных выразителей недовольства по поводу санкционной политики в отношении России, примерно 200 тыс. рабочих мест ориентировано на российский рынок. А при санкционном режиме эти люди не имеют возможности работать полный рабочий день, либо вообще их увольняют, что приводит к росту социальной напряжённости», — отметил Данюк.

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О возникших экономических проблемах неоднократно заявляли и в отдельных странах ЕС. Так, депутат Европарламента Софи Монтель (Франция) обратилась к своим коллегам с предложением о возобновлении диалога с Москвой. По словам парламентария, контрсанкции РФ нанесли «огромный урон французской экономике, в частности её сельскохозяйственному сектору».

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, если Тереза Мэй не найдёт поддержки внутри страны и в ЕС, Великобритании грозит «жёсткий» брексит.

«Российская повестка — это своего рода переключатель внимания. Ею Мэй затыкала целый ряд дыр, но сейчас ей особенно это необходимо. У неё жёсткий тайминг до марта. Если она не добьётся поддержки ни в Евросоюзе, ни, что для неё важнее, внутри своей страны, то она получит жёсткий вариант брексита и станет Кэмероном 2.0. На неё свалят все политические ошибки, которые допускались при переговорах. Из-за этого её карьера будет окончена и она уйдёт, как Кэмерон, в никуда», — отметил эксперт.