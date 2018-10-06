Немецкий участок: к строительству «Северного потока — 2» в водах ФРГ присоединилось второе судно

Судно-трубоукладчик Audacia приступило к строительству немецкого участка газопровода «Северный поток — 2», где уже находится корабль Castoro Dieci. Audacia проложит участок длиной около 38 км в глубоководной части маршрута, после чего начнёт укладку второй нитки из исходной точки. Согласно графику, все работы в территориальных водах Германии будут завершены до конца 2018 года. По мнению экспертов, подключение второго судна свидетельствует, что участники проекта готовы выполнять свои обязательства, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

6 октября судно Audacia компании Allseas приступило к укладке трубы газопровода «Северный поток — 2» на немецком участке. Об этом сообщает Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что Audacia стало вторым работающим на этом участке судном, присоединившись к Castoro Dieci.

Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Судно будет укладывать участок протяжённостью около 38 км в более глубоководной части маршрута газопровода. После завершения работ оно вернётся в исходную точку и приступит к укладке второй нитки.

«В соответствии с графиком все работы по газопроводу «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии будут завершены до конца этого года», — говорится в сообщении.

Ранее Кристофер Дельбрюк, финансовый директор одного из европейских партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», сообщил, что укладка труб газопровода началась в Германии в конце июля.

5 сентября в Финском заливе стартовала укладка труб газопровода на морском участке в территориальных водах Финляндии. Работы осуществляет специализированное судно Solitaire.

По словам коммерческого директора Nord Stream 2 AG Рейнхарда Онтида, поставки по газопроводу «Северный поток — 2» начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.

Как отметил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, давление Соединённых Штатов, которые выступают против строительства, не сказывается на европейских партнёрах.

«Северный поток — 2» очень важен для Европы, и мы видим, как все европейские страны, несмотря на развязанную по инициативе США антироссийскую кампанию, выполняют свои обязательства», — заявил он в беседе с RT.

По словам Игоря Шатрова, угроза со стороны Вашингтона только «сплотила бизнес и правительства» стран, участвующих в проекте. «Они не хотят отступать от строительства «Северного потока — 2» и не сделают этого», — сказал он.

Reuters

Ранее МИД Германии раскритиковал политику США в отношении газопровода. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что понимает стремление Вашингтона поставлять больше сжиженного газа в Европу, но считает недопустимым продвижение этих планов с помощью насильственных мер.

«Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо», — подчеркнул Маас.

В ожидании Дании

Начало работы второго судна-трубоукладчика на немецком участке говорит о том, что ключевые вопросы с основными участниками проекта, в частности с Германией, уже согласованы. Такое мнение в разговоре с RT выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

По его словам, даже если сроки строительства перенесут, задержка не превысит несколько месяцев. Митрахович отметил, что такое развитие событий возможно из-за необходимости дождаться разрешения Дании на строительство «Северного потока — 2» в её исключительной экономической зоне.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Дании был принят закон о праве принимать во внимание вопросы внешней политики при решении об одобрении строительства трубопроводов и силовых кабелей в территориальных водах государства.

Такая мера позволяет Копенгагену откладывать решение по строительству «Северного потока — 2» в датских территориальных водах. Разрешения других государств уже получены.

В августе компания Nord Stream 2 AG передала Дании документы на альтернативный маршрут. Он проходит через датскую исключительную экономическую зону. При этом первоначальную заявку компания не снимает.

«Длина оптимального маршрута, заявку на который мы подали в апреле 2017 года, составляет 139 км. Протяжённость альтернативного маршрута, заявку на который мы подали сегодня, — 175 км», — сообщила пресс-секретарь компании Маркела Дедопулос, отметив, что при необходимости инвесторы поддержат альтернативный маршрут, несмотря на дополнительные затраты.

«Если Дания будет дальше этот вопрос затягивать, придётся всё равно потратить несколько месяцев — либо чтобы разрешить строительство в международных водах, либо чтобы перенести трубопровод в воды, например, Швеции, обходя Данию в принципе», — отметил Митрахович.

В то же время он считает, что ведение работ в водах Германии свидетельствует об отсутствии возможных задержек.

«Скорее всего, с помощью Германии удастся продавить решение датского вопроса, и с высокой степенью вероятности газопровод «Северный поток — 2» начнёт работу либо 1 января 2020 года, как и обещал Алексей Миллер, либо в крайнем случае с небольшой задержкой, максимум в несколько месяцев», — заключил эксперт.