Игра на публику: в парламенте Швеции призвали заблокировать проект «Северный поток — 2»

В Швеции, где в воскресенье, 9 сентября, состоятся парламентские выборы, депутаты от нескольких партий выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2». По их мнению, проект идёт вразрез со стремлением ЕС развивать экологические источники энергии, а также грозит поставить Европу в «зависимость» от Москвы. Как подчёркивают эксперты, антироссийская риторика в Стокгольме нарастает перед выборами — партии таким образом пытаются набрать политические очки. Кроме того, парламентарии, полагают аналитики, стремятся сделать заявления, которые понравятся США. При этом мнение депутатов никак не отразится на реализации проекта: Швеция уже выдала разрешение на строительство.

Шведская радиостанция Sveriges Radio опросила представителей всех парламентских партий в стране, чтобы выяснить, считают ли политики, что ЕС должен вмешиваться в строительство проекта «Северный поток — 2». Большинство ответили да.

По мнению многих депутатов, строительство газопровода якобы может привести к зависимости ЕС от ископаемого топлива при том, что Брюссель сейчас стремится увеличивать долю экологически чистой возобновляемой энергии.

«Северный поток — 2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.

Шведские политики также подчеркнули нежелание попадать в «зависимость» от России. Председатель партии зелёных в Совете по делам ЕС в парламенте Юнас Эрикссон, со своей стороны, отметил, что Еврокомиссия должна изменить законодательство таким образом, чтобы можно было заблокировать проект.

Кроме того, было высказано мнение, что Стокгольм поддержит голосование по этому вопросу в ЕС вне зависимости от результатов парламентских выборов, которые пройдут в Швеции в воскресенье, 9 сентября.

Здание парламента Швеции

© Ankara / Wikipedia

«Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект «Северный поток — 2» будет заблокирован», — отметил член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм.

Политические очки

Как полагают эксперты, предстоящие парламентские выборы спровоцировали подобные заявления о проекте, решение по которому было принято ранее. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что на Западе антироссийская риторика — классический способ привлечения ряда избирателей.

«Шведские депутаты, возможно, хотят набрать себе политические очки, потому что в Европе присутствует некая антироссийская истерия. Если ты говоришь, что тоже против России, то можешь набрать себе какой-то электорат или хотя бы не выбиваться из массы», — пояснил он.

Но при этом, по оценке Юшкова, шведские депутаты ничего не решают в вопросе строительства «Северного потока — 2», потому что «проект реализуется в рамках правового поля Европы». Ранее об этом заявлял и посол Швеции на Украине Мартин Хагстрём. «Мы ограничены нормами международного права, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву», — заявил посол.

Предвыборный митинг в Стокгольме, выступает Йимми Окессон, лидер «Демократов Швеции»

Reuters

При этом в ноябре прошлого года ЕК предложила принять поправки к Газовой директиве ЕС, которые бы позволяли применять ограничительные меры ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. Но перед утверждением поправки должны быть согласованы в Совете стран ЕС и Европарламенте, а для этого европейские институты должны прийти к компромиссу, который пока до сих пор не найден.

«Собака лает — трубоукладчик идёт»

Также Юшков заявил, что шведские политики могут делать подобные заявления, чтобы «соответствовать» линии, которую задают США в отношении «Северного потока — 2».

«В какой-то степени шведские депутаты выполняют определённую защиту страны от американского давления, потому что американцы сейчас давят на всех европейских партнёров, да и на всю Европу— требуют отказаться от «Северного потока — 2». Это происходит на протяжении многих лет, но сейчас усиливается», — пояснил Игорь Юшков.

Номинально в Швеции раскритиковали проект, и хотя подобная риторика никак не отразится на строительстве газопровода, в США останутся довольны, считает Юшков.

«Теперь Америка может идти дальше, обращаться к другим, давить на Германию, Данию и так далее», — пояснил эксперт.

В конце концов, полагает аналитик, Европа не может отрицать, что дефицит топлива на Западе постепенно нарастает и дополнительный газопровод просто необходим. Таким образом, вряд ли заявления шведских депутатов помешают строительству, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

«К подобным заявлениям серьёзно относиться не нужно, они ни в коем случае не смогут повлиять на реализацию «Северного потока — 2». Собака лает — трубоукладчик идёт», — заключил он.

Разрешения выданы

В июне Стокгольм уже одобрил заявку Nord Stream 2 AG на строительство. На это обстоятельство указал в беседе с RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Уже поздно делать такие заявления. Скорее всего, сейчас шведам это нужно для того, чтобы показать какую-то свою позицию. Потому что если бы это было реальностью, то они занялись бы этими вопросами раньше, не выдали бы разрешение на строительство. А поскольку все разрешения уже даны, по крайней мере со стороны Швеции, то похоже, что они рассчитывают на внутреннюю публику или, наоборот, на внешнюю», — пояснил эксперт.

И обратного пути у этого процесса нет. «Разрешение отбирать никто не будет», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что строительство уже идёт и закончится в срок.

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Накануне в Финляндии начались работы по укладке труб на морском участке строительства «Северного потока — 2». Осуществлять строительство в Финском заливе будет 300-метровое судно «Солитэр», которое прошло все испытания на соответствие требованиям проекта.

Своё разрешение на строительство выдала также Германия, которая — равно как и российская сторона — призывает не политизировать проект. В Берлине неоднократно заявляли, что трубопровод необходим для развития промышленности и поддержания экономической мощи страны. Кроме того, в правительстве страны критикуют попытки США воспрепятствовать международному проекту, в том числе с помощью санкций.

«Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

До сих пор не получено разрешение на строительство «Северного потока — 2» от Копенгагена. Однако, по сути, решение Дании никак не повлияет на реализацию проекта: даже без разрешения скандинавской страны строительство будет завершено. Как заявили в австрийской компании OMV, уже разработан план, позволяющий проложить газопровод в обход Дании.