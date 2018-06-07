«Часть пропагандистского давления»: что может стоять за противоречивыми заявлениями НАТО о России

Если бы Россия хотела оккупировать Украину, она это сделала бы за несколько дней. С таким заявлением выступил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его мнению, военный блок должен поддерживать Киев, но при этом открытое противостояние в Европе никому не нужно. В то же время Североатлантический альянс намерен договариваться с Россией, а не противостоять ей. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис. А нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, рассказал об усилении группировки войск в Европе. По оценке военных экспертов, подобное противоречивое поведение альянса давно уже стало традиционным, а объясняется оно давлением со стороны Вашингтона.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен оценил военные способности России. Он предположил, что если бы Москва и Киев вступили в военный конфликт, то Россия заняла бы Украину «за несколько дней».

«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то что Украина значительно повысила свои военные способности за последние два-три года», — заявил он в интервью немецкому изданию Die Welt.

Ex-Nato-Generalsekretär: Ist die Nato auf einen massiven russischen Panzerangriff vorbereitet? https://t.co/Wxs48UOOFvpic.twitter.com/eOj4hcV36B — WELT (@welt) June 6, 2018

При этом Расмуссен подчеркнул, что страны НАТО «определённо готовы» к противостоянию России, однако, по его словам, сдерживание потенциального противника является лучшим способом поддержания мира. По мнению экс-генсека альянса, Евросоюзу стоит продолжать санкционную политику.

Украина и НАТО

Расмуссен также напомнил, что страны НАТО ещё десять лет назад решили принять Украину в военный блок, но перед Киевом был поставлен ряд условий, которые до сих пор не выполнены.

«В 2008 году страны НАТО приняли решение принять Украину в альянс, когда она выполнит для этого необходимые и ясные условия... Однако, несмотря на существенный прогресс за последние три-четыре года, Украине предстоит пройти ещё долгий путь, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу», — сказал он.

© Valentyn Ogirenko

Reuters

В самом Киеве заговорили о вступлении в НАТО после госпереворота 2014 года. Новый президент Пётр Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооружённых сил с силами стран альянса. По его оценке, членство в НАТО является стратегической целью страны. Позже глава государства пообещал, что вынесет вопрос о вступлении страны в военный блок на всеукраинский референдум, но только когда Украина будет к этому готова. Эксперты отмечают, что Киеву придётся потратить много сил, чтобы выполнить условия альянса, и на это может уйти несколько десятков лет.

Двоякая тактика альянса

Вместе с тем Североатлантический альянс всё же намерен договариваться с Россией, а не противостоять ей. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«НАТО никогда не откажется от диалога с Россией. НАТО никогда не отвернётся от попыток добиться налаживания отношений с Россией», — сказал он журналистам 6 июня в Брюсселе, добавив, что одновременно с этим альянс оставляет за собой право «отвечать» Москве на действия, которые расцениваются как агрессия.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, со своей стороны, сообщил об усилении группировки войск в Европе. По его словам, НАТО с 2020 года будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиационных подразделений, которые на ротационной основе «в течение 30 дней будут находиться в готовности».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© © Yves Herman

«Мы расширим и усилим нашу командную структуру. Я ожидаю, что министры примут решение усилить нашу командную структуру, расширив её персонал более чем на 1200 человек. Я также ожидаю, что мы примем решение, что новое морское командование по Атлантике разместится в Норфолке в США, а новое командование по логистике — в Ульме в Германии», — проинформировал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в июне в странах Балтии и Польше пройдёт серия учений НАТО. В течение месяца в регионе проведут ещё несколько крупных манёвров, в которых будут задействованы десятки тысяч солдат и офицеров.

В Москве отмечали, что Россия пристально следит за манёврами НАТО и готова реагировать.

«В Москве всегда очень внимательно отслеживают все манёвры, которые осуществляются по линии НАТО, особенно те, которые имеют ту или иную степень приближённости к нашим границам», — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Традиционный провокационный подход

Военные эксперты отмечают, что подобные противоречивые заявления со стороны НАТО звучат уже давно.

«Это провокационные заявления, они укладываются в концепцию НАТО. Они говорят: «Мы будем наращивать силы, но в то же время воевать не будем», — пояснил RT военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Он добавил, что увеличение контингента НАТО в Европе не изменит расклада сил в регионе.

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«Наращивание контингента погоды не сделает. НАТО, конечно, заинтересовано в том, чтобы обеспечить элементарную обоюдную безопасность. Если бы не было США, этот процесс был бы вполне успешным», — заключил Анохин.

Пропагандистское давление

Именно в давлении Вашингтона на Североатлантический альянс видит причину неоднозначных заявлений и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Для того, чтобы понять эти противоречивые заявления, следует обратиться к той реальной политике США, которая проводится в отношении России, она называется политикой силового принуждения — оно предполагает, что используются все инструменты силовой политики, не только военные», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

По его словам, это «логика и диалектика поведения США». Запад предлагает пойти на переговоры только с условием, что Россия пойдёт на уступки.

«США будет усиливать военное присутствие в Европе, за счет самих европейцев. Если раньше готовы были платить за усиление военных и политических позиций некую экономическую цену, теперь США будут стараться, чтобы европейцы сами обеспечивали оборону своими средствами.

Россию будут принуждать к нормам поведения, которые хотят американцы. Заявление экс-генсека НАТО (о России и Украине. — RT) – часть пропагандистского давления. У России нет таких планов, это понимают США и европейцы», — подчеркнул Подберёзкин.