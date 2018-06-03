«Угрожал ножом»: что известно об инциденте в Берлинском кафедральном соборе
В воскресенье, 3 мая, в самой большой евангелической церкви Германии — Берлинском кафедральном соборе — произошёл инцидент со стрельбой. По данным полиции, сотрудник правоохранительных органов открыл огонь по неизвестному мужчине.
«В Берлинском кафедральном соборе наш сотрудник примерно в 16:00 (18:00 мск) выстрелил в мужчину, устроившего дебош. Он был ранен в ногу. Расследование инцидента взял на себя отдел криминальной полиции. Пожалуйста, избегайте спекуляций», — говорится в сообщении полиции Берлина в Twitter.
Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 3, 2018
^yt
В ведомстве также добавили, что экстренный вызов поступил от сотрудника учреждения. По его словам, злоумышленник размахивал в здании ножом. В этот момент в церкви находились примерно 100 человек.
Отмечается, что в инциденте пострадал ещё один сотрудник полиции. Он был ранен своим коллегой, также прибывшим в собор. В связи с ранениями была вызвана служба медицинской помощи. Подчёркивается, что точные обстоятельства ЧП будут определены представителями уголовной полиции.
«Подозреваемый — 53-летний мужчина», — уточнили правоохранители.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Берлина Валеску Якубовски, задержанным оказался гражданин Австрии. Она также сообщила, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
В настоящее время на территории вокруг собора выставлен полицейский кордон.
Как подчеркнула представитель силового ведомства, в полиции Берлина не считают произошедшее терактом.
По словам очевидца инцидента, охранник собора начал кричать на кого-то, а затем раздались три хлопка, похожих на выстрелы. Вскоре после этого зазвучали полицейские сирены.
«Мы увидели, как вышел охранник и начал кричать. Мы не знали, что именно происходит, и продолжили подниматься на балкон. На полпути мы услышали три выстрела. Мы не были уверены, что это выстрелы, но звучали они именно так. А потом мы услышали звуки сирен», — рассказал мужчина видеоагентству Ruptly.
Статистика ЧП
За последние несколько месяцев в Германии произошло несколько эпизодов, приведших к ранениям людей в общественных местах.
30 мая немецкая полиция ликвидировала мужчину, который с ножом напал на пассажира поезда на севере страны. Когда на вокзале города Фленсбург сотрудники правоохранительных органов подошли к мужчине, он набросился на одного из полицейских. После этого его коллега открыл огонь на поражение.
Нападавший оказался 24-летним беженцем из Эритреи, проживавшим в регионе Северный Рейн — Вестфалия и имевшим временный вид на жительство.
В середине апреля неизвестный рано утром напал на посетителей пекарни в населённом пункте Фульда в 40 км от Франкфурта. Несколько человек получили ранения, а мужчина был застрелен прибывшими на место происшествия полицейскими. Сообщается, что нападавшим оказался 19-летний беженец из Афганистана.
Сложная ситуация с нападениями мигрантов складывается не только в Германии. В начале марта 23-летний выходец из Афганистана напал с ножом на прохожих на улицах австрийской столицы. Ранения различной степени тяжести получили супруги и их 17-летняя дочь, а позднее — ещё один мужчина.
Кроме того, 7 апреля водитель микроавтобуса Volkswagen совершил наезд на людей, сидевших на летней веранде рядом с ресторанами на площади Кипенкерл в Старом городе Мюнстера. В результате инцидента погибла 51-летняя женщина из Люнебурга и 65-летний мужчина из Боркена. Ещё 20 человек пострадали. Виновником трагедии оказался местный житель Йенс Р. 1969 года рождения. По данным СМИ, мужчина в течение нескольких лет наблюдался у психиатра.
- Полицейские на месте ЧП в Берлине
- globallookpress.com
- © Omer Messinger
Ужесточить законодательство
В апреле профсоюз полицейских Германии (Deutsche Polizeigewerkschaft, DPoLG) призвал ужесточить законодательство страны за совершение преступлений с использованием ножа.
Кроме того, они призвали разрешить публикацию открытой статистики по правонарушениям, связанным с холодным оружием.
В профсоюзе выступили с инициативой переквалифицировать трактовку нападений с нанесением ножевых ранений с «телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах» на «попытку убийства», что позволит отправлять подозреваемых в следственный изолятор на год.
При этом мигрантов и беженцев, которые в большинстве своём носят ножи, можно, согласно законодательству, немедленно выслать из страны, если их заподозрят в подобном преступлении.
Согласно данным из материалов территориальных подразделений немецкой полиции, за девять лет произошёл рост числа криминальных инцидентов с применением ножей в драках на 1200% (с 300 в 2007 году до 4000 в 2016-м).