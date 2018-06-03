«Угрожал ножом»: что известно об инциденте в Берлинском кафедральном соборе

Полицейский открыл стрельбу в Берлинском кафедральном соборе. Сотрудник правоохранительных органов выстрелил в дебошира, угрожавшего людям ножом. Подозреваемым оказался 53-летний гражданин Австрии. Отмечается, что в результате стрельбы также пострадал другой полицейский. Представители силовых органов пока не считают инцидент терактом. В апреле немецкий профсоюз полицейских призывал к ужесточению наказания за преступления, совершённые с использованием ножа.

В воскресенье, 3 мая, в самой большой евангелической церкви Германии — Берлинском кафедральном соборе — произошёл инцидент со стрельбой. По данным полиции, сотрудник правоохранительных органов открыл огонь по неизвестному мужчине.

«В Берлинском кафедральном соборе наш сотрудник примерно в 16:00 (18:00 мск) выстрелил в мужчину​​​, устроившего дебош. Он был ранен в ногу. Расследование инцидента взял на себя отдел криминальной полиции. Пожалуйста, избегайте спекуляций», — говорится в сообщении полиции Берлина в Twitter.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 3, 2018

В ведомстве также добавили, что экстренный вызов поступил от сотрудника учреждения. По его словам, злоумышленник размахивал в здании ножом. В этот момент в церкви находились примерно 100 человек.

Отмечается, что в инциденте пострадал ещё один сотрудник полиции. Он был ранен своим коллегой, также прибывшим в собор. В связи с ранениями была вызвана служба медицинской помощи. Подчёркивается, что точные обстоятельства ЧП будут определены представителями уголовной полиции.

«Подозреваемый — 53-летний мужчина», — уточнили правоохранители.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Берлина Валеску Якубовски, задержанным оказался гражданин Австрии. Она также сообщила, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

В настоящее время на территории вокруг собора выставлен полицейский кордон.

Как подчеркнула представитель силового ведомства, в полиции Берлина не считают произошедшее терактом.

По словам очевидца инцидента, охранник собора начал кричать на кого-то, а затем раздались три хлопка, похожих на выстрелы. Вскоре после этого зазвучали полицейские сирены.

«Мы увидели, как вышел охранник и начал кричать. Мы не знали, что именно происходит, и продолжили подниматься на балкон. На полпути мы услышали три выстрела. Мы не были уверены, что это выстрелы, но звучали они именно так. А потом мы услышали звуки сирен», — рассказал мужчина видеоагентству Ruptly.

Статистика ЧП

За последние несколько месяцев в Германии произошло несколько эпизодов, приведших к ранениям людей в общественных местах.

30 мая немецкая полиция ликвидировала мужчину, который с ножом напал на пассажира поезда на севере страны. Когда на вокзале города Фленсбург сотрудники правоохранительных органов подошли к мужчине, он набросился на одного из полицейских. После этого его коллега открыл огонь на поражение.

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Нападавший оказался 24-летним беженцем из Эритреи, проживавшим в регионе Северный Рейн — Вестфалия и имевшим временный вид на жительство.

В середине апреля неизвестный рано утром напал на посетителей пекарни в населённом пункте Фульда в 40 км от Франкфурта. Несколько человек получили ранения, а мужчина был застрелен прибывшими на место происшествия полицейскими. Сообщается, что нападавшим оказался 19-летний беженец из Афганистана.

Сложная ситуация с нападениями мигрантов складывается не только в Германии. В начале марта 23-летний выходец из Афганистана напал с ножом на прохожих на улицах австрийской столицы. Ранения различной степени тяжести получили супруги и их 17-летняя дочь, а позднее — ещё один мужчина.

Кроме того, 7 апреля водитель микроавтобуса Volkswagen совершил наезд на людей, сидевших на летней веранде рядом с ресторанами на площади Кипенкерл в Старом городе Мюнстера. В результате инцидента погибла 51-летняя женщина из Люнебурга и 65-летний мужчина из Боркена. Ещё 20 человек пострадали. Виновником трагедии оказался местный житель Йенс Р. 1969 года рождения. По данным СМИ, мужчина в течение нескольких лет наблюдался у психиатра.

Полицейские на месте ЧП в Берлине

globallookpress.com

© Omer Messinger

Ужесточить законодательство



В апреле профсоюз полицейских Германии (Deutsche Polizeigewerkschaft, DPoLG) призвал ужесточить законодательство страны за совершение преступлений с использованием ножа.

Кроме того, они призвали разрешить публикацию открытой статистики по правонарушениям, связанным с холодным оружием.

В профсоюзе выступили с инициативой переквалифицировать трактовку нападений с нанесением ножевых ранений с «телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах» на «попытку убийства», что позволит отправлять подозреваемых в следственный изолятор на год.

При этом мигрантов и беженцев, которые в большинстве своём носят ножи, можно, согласно законодательству, немедленно выслать из страны, если их заподозрят в подобном преступлении.

Согласно данным из материалов территориальных подразделений немецкой полиции, за девять лет произошёл рост числа криминальных инцидентов с применением ножей в драках на 1200% (с 300 в 2007 году до 4000 в 2016-м).