СМИ: Полицейский открыл стрельбу в соборе в Берлине

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RT
Полицейский открыл стрельбу в Кафедральном соборе в Берлине. Об этом сообщает Morgenpost. По предварительным данным, два человека пострадали. Сообщается, что ранение получили один человек и сотрудник полиции.
СМИ: Полицейский открыл стрельбу в соборе в Берлине
  • Reuters

В заявлении полиции также говорится, что пострадавший получил ранение в ногу.

На место происшествия направлены дополнительные силы полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

30 мая сообщалось, что мужчина с ножом напал на пассажира поезда.

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