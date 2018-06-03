СМИ: Полицейский открыл стрельбу в соборе в Берлине
Полицейский открыл стрельбу в Кафедральном соборе в Берлине. Об этом сообщает Morgenpost. По предварительным данным, два человека пострадали. Сообщается, что ранение получили один человек и сотрудник полиции.
- Reuters
В заявлении полиции также говорится, что пострадавший получил ранение в ногу.
На место происшествия направлены дополнительные силы полиции.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
30 мая сообщалось, что мужчина с ножом напал на пассажира поезда.
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