СМИ: Полицейский открыл стрельбу в соборе в Берлине

Полицейский открыл стрельбу в Кафедральном соборе в Берлине. Об этом сообщает Morgenpost. По предварительным данным, два человека пострадали. Сообщается, что ранение получили один человек и сотрудник полиции.

Reuters

В заявлении полиции также говорится, что пострадавший получил ранение в ногу. На место происшествия направлены дополнительные силы полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 30 мая сообщалось, что мужчина с ножом напал на пассажира поезда.