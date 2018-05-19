Два человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии

Два человека погибли в результате стрельбы в районе Фехинген немецкого города Саарбрюккен. Об этом сообщает Saarbruecker Zeitung.

Reuters

Как отмечается, полиция в ходе спецоперации задержала одного человека. Детали произошедшего уточняются. Ранее сообщалось, что в британском Оксфорде неизвестный устроил стрельбу в центре города.