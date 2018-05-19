Два человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии

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Два человека погибли в результате стрельбы в районе Фехинген немецкого города Саарбрюккен. Об этом сообщает Saarbruecker Zeitung.
Два человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии
  • Reuters

Как отмечается, полиция в ходе спецоперации задержала одного человека.

Детали произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в британском Оксфорде неизвестный устроил стрельбу в центре города. 

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