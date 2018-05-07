В результате стрельбы в Оксфорде пострадал один человек

В британском Оксфорде неизвестный устроил стрельбу в центре города. Прибывшая на место происшествия полиция открыла огонь по преступнику.

Как сообщает BBC, в результате инцидента пострадал один человек.

В настоящее время полицейские ведут переговоры со стрелком, который находится в одном из зданий.

Ближайшие к месту происшествия улицы оцеплены.

В марте на юге Великобритании в городе Хоршеме полиция призвала местных жителей соблюдать осторожность из-за поступивших сообщений о стрельбе.