В результате стрельбы в Оксфорде пострадал один человек
В британском Оксфорде неизвестный устроил стрельбу в центре города. Прибывшая на место происшествия полиция открыла огонь по преступнику.
Как сообщает BBC, в результате инцидента пострадал один человек.
В настоящее время полицейские ведут переговоры со стрелком, который находится в одном из зданий.
Ближайшие к месту происшествия улицы оцеплены.
В марте на юге Великобритании в городе Хоршеме полиция призвала местных жителей соблюдать осторожность из-за поступивших сообщений о стрельбе.
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