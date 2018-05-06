Полиция Лондона обнаружила двоих подростков с огнестрельными ранениями

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Двое подростков 12 и 15 лет обнаружены с огнестрельными ранениями на северо-западе Лондона, сообщает Sky News со ссылкой на городскую полицию.

По данным телеканала, сотрудники полиции прибыли на Хай-стрит, где обнаружили 15-летнего подростка, получившего огнестрельное ранение. Спустя две минуты был найден ещё один раненый.

Пострадавшие госпитализированы, в настоящее время полиция ожидает дальнейшей информации об их состоянии.

Ранее стало известно, что лондонская полиция открыла расследование по факту стрельбы на северо-западе города, в результате которой погиб один человек и ещё один был обнаружен в критическом состоянии.

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