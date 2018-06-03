«Мы попадаем под удар первыми»: мировые авиаперевозчики обеспокоены введёнными США пошлинами на сталь и алюминий

Производители пассажирских авиалайнеров, а также авиаперевозчики с тревогой ожидают развития ситуации на мировом рынке стали и алюминия после введения пошлин США в отношении ЕС, Канады и Мексики. Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявил, что при любых торговых ограничениях в первую очередь страдает авиационный бизнес. Как отметили эксперты, влияние пошлин на индустрию неизбежно. Это приведёт к росту затрат, в том числе для рядовых потребителей. Таможенные пошлины США на сталь и алюминий действуют в отношении ЕС, Канады и Мексики с 1 июня, и пострадавшие государства в ближайшие дни огласят решение об ответных мерах.

Растущая напряжённость вокруг международной торговли может навредить мировой экономике и прежде всего индустрии авиаперевозок. Об этом заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк в кулуарах ежегодного форума IATA в Сиднее. В состав организации входит 280 авиакомпаний, которые занимают 83% мирового авиатрафика.

«Любая мера, направленная на закрытие границ, будь то торговля или пассажирские перевозки, является плохой новостью. Она плоха для экономики и ещё хуже для авиационного бизнеса. Мы попадаем под удар первыми», — приводит его слова издание Flight Global.

Аналогичное мнение высказал коммерческий директор одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus Эрик Шульц. По его словам, именно свободная торговля приводит к экономическому росту, создающему новые рабочие места.

«Мы отрицательно относимся к этому, поскольку ситуация создаёт барьеры и ограничения для всех, в том числе наших клиентов», — пояснил он.

Таким образом, представители авиационной индустрии отреагировали на таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Европейского союза, Мексики и Канады, введённые Соединёнными Штатами с 1 июня. Пострадавшие от такой политики государства уже пообещали принять ответные меры.

Кроме того, обеспокоенность выразили министры финансов стран G7. «Министры финансов и главы центральных банков сообщили министру финансов США о единодушной обеспокоенности и разочаровании (в связи с решением Вашингтона. — RT). Дискуссия будет продолжена на следующем саммите, на котором потребуется принятие конкретных решений», — говорится в заявлении.

Завод Airbus в США, штат Алабама

Reuters

По словам главы Минфина Франции Бруно Ле Мэра, у США есть несколько дней для предотвращения торговой войны с ЕС и членами «Большой семёрки». Как заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, ЕК примет решение о введении ответных пошлин против США до 20 июня.

«Сдерживающий эффект пошлин»

Член комиссии по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с RT отметил силу международной интеграции, при которой различные элементы конструкции самолётов поставляются с разных уголков мира.

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Он подчеркнул, что при производстве самолётов используются всевозможные элементы металлов, а комплектующие лайнеров изготавливаются с применением высоких технологий. По его мнению, эти факторы приведут к росту затрат в авиационной индустрии.

«Во-первых, падает прибыль металлопроизводящих предприятий, что означает подорожание как самого металла, так и его комплектующих. Стоимость строительства самолётов уже запредельная — что Airbus, что Boeing — а станет ещё дороже», — пояснил Сытник.

Как отметил эксперт, любые вводимые ограничительные меры затрагивают в первую очередь самые передовые отрасли, среди которых космическая, авиационная и военно-промышленный комплекс.

«Авиационная отрасль — одна из самых передовых. Любые ограничения, которые вводятся, направлены на экономическую поддержку страны-инициатора.

Европа и так находится в состоянии регрессии, приближается к крупному затяжному кризису, но Трамп «помогает» ей упасть в эту долговую яму, развивая собственную страну.

Трамп добивается ежесекундных выгод, но не думает на перспективу, ошибочно полагая, что Вашингтон всегда будет впереди.

Если санкции вводятся, то прекращается товарообмен между государствами или он падает до минимального уровня, которого недостаточно для развития производства», — сказал собеседник.

Введённые пошлины окажут влияние на развитие авиационной индустрии и повлияют на её доходность. Такое мнение исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Прежде всего речь идёт о косвенном влиянии, потому что любое увеличение пошлин, любое возникновение новых дополнительных барьеров сдерживает развитие международной торговли, количество деловых контактов и так далее. Естественно, что косвенное влияние будет заметно не сразу. Но, очевидно, это повлияет — с точки зрения замедления темпов роста авиаперевозок и снижения доходности перевозок», — заявил он в разговоре с RT.

По его словам, также не стоит забывать про ответные меры, которые уже начали рассматривать пострадавшие от ограничений страны.

«И вполне возможно, что в ряде стран под удар могут попасть и воздушные суда производства компании Boeing. А это уже напрямую повлияет на количество сделок, совершаемых на рынке по приобретению воздушных судов с целью расширения или обновления парка. Здесь уже влияние на сектор авиаперевозок может быть вполне прямым», — заключил эксперт.