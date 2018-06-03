В ОАК назвали непростой, но решаемой задачей возобновление производства Ан-124 «Руслан»

Возобновление производства тяжёлых самолётов Ан-124 «Руслан» является непростой, но решаемой задачей. Такое мнение выразил вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Он подчеркнул, что самолёты сверхтяжёлого класса крайне востребованы во всём мире.

«Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — говорится в комментарии Рогозина, поступившем в распоряжение RT.

Ранее командующий российской военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов заявил, что вопрос возобновления производства Ан-124 «Руслан» рассматривается, однако никакого решения пока не принято.