«Не стать лёгкой мишенью»: в США готовят модернизацию «самолёта Судного дня»

Пентагон планирует в 2019 году начать модернизацию «самолёта Судного дня» — E-4B, который может быть использован высшим командованием Соединённых Штатов для координации войск в случае ядерной войны. Именно такой лайнер поднимался в воздух в апреле, незадолго до ударов США и их союзников по Сирии. ВВС страны ищут подрядчика, который разработает программное обеспечение, а также оснастит борт современными ядерными и коммуникационными системами. С соответствующим контрактом ознакомился RT. По мнению экспертов, Вашингтон намерен применить более современную электронику, способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты.

Минобороны США намерено провести модернизацию «самолёта Судного дня» E-4B. В частности, речь идёт об обновлении «ядерных и коммуникационных систем» лайнера. Соответствующий документ есть в распоряжении RT.

E-4B предназначен для координации армии США в случае «непредвиденных обстоятельств». На борту установлено коммуникационное и криптографическое оборудование для обеспечения связи на самых низких и самых высоких частотах.

«E-4B является воздушным командным пунктом (ВКП) верховного командования Вооружённых сил США и может, находясь в любой точке мира, служить устойчивым узлом национальной системы управления вооружёнными силами США для выполнения требований национальной безопасности по всему спектру боевых действий», — сообщается в документе о модернизации самолёта.

Воздушный пункт управления и связи позволяет ВС США выполнять срочные приказы в военное время и «координировать действия гражданских властей, в том числе реализацию национальных планов для экстренных ситуаций».

Подрядчик, который заключит контракт с Министерством обороны Соединённых Штатов на модернизацию E-4B, обязуется обновить программное обеспечение и аппаратуру на борту. Прежде всего, для ВВС США важна разработка технологий для модернизации «национальных и ядерных коммуникационных систем». Компания-исполнитель также возьмёт на себя обязательства по проведению лётных испытаний новых и модифицированных систем, которые необходимы для устранения проблем, не обнаруженных во время наземных проверок.

«Данная работа охватывает: поддержку/модернизацию программного/аппаратного обеспечения систем национальной связи и связи с ядерными силами (N2CS), средства обеспечения полёта, комплектацию службы технической поддержки, поддержку и модернизацию систем N2CS, проектирование систем и модификаций N2CS», — сообщается в контракте.

© Mark Wilson

Reuters

Компания-исполнитель возьмёт на себя инженерное проектирование, разработку технической информации, изготовление, установку, испытание и поставку необходимых для модернизации прототипов. Сотрудники компании, которые будут заниматься поддержкой и модернизацией «самолёта Cудного дня», должны иметь доступ к высочайшему уровню секретности. Ожидается, что проект модернизации самолёта стартует в начале 2019 года.

Дитя холодной войны

Первый вариант воздушного борта управления E-4A построен ещё в 1970-х годах. Нынешняя модель E4-B создана на базе Boeing-747-200 в 1980-м году. С того момента принципиально новых моделей «самолёта Судного дня» в Соединённых Штатах не появлялось, однако проводились модификации.

В январе 2015 года главный финансист Минобороны США Майк Маккорд направил в конгресс запрос на модификацию оборудования «самолёта Судного дня». В частности, сотрудник Пентагона предложил обеспечить E-4B высокоскоростным доступом в интернет, широкополосной спутниковой связью и коммуникационными каналами высокой надёжности и пропускной способности. На модернизацию тогда было запрошено $79 млн.

E-4B может находиться в полёте на протяжении недели при условии воздушной дозаправки. Один из четырёх бортов всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут. Основное место дислокации «самолётов Судного дня» — база ВВС США Оффут в штате Небраска.

Отметим, Пентагон располагает двумя типами «самолётов Судного дня»: E-4A предназначены для военного командования, а E-4B предназначены для президента и министра обороны. В тендере Министерства обороны речь идёт именно о самолёте для главы государства.

В апреле ВВС США подняли в воздух один из воздушных командных пунктов Boeing E-4B с базы Райт-Паттерсон.

Чрезвычайный воздушный штаб

В России также ведётся работа по модернизации воздушного пункта управления — росскийского «самолёта Судного дня». Так, в 2016 году транспортный лайнер Ил-96-400 был оснащён узлом спецсвязи. При этом, как сообщалось в СМИ ранее, в стране идёт разработка лайнера третьего поколения на базе Ил-96-400, который сможет заменить более старый борт Минобороны.

Так, генеральный директор Объединённой приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин ранее заявил, что разработка модели российского «самолёта Судного дня» третьего поколения будет завершена к 2020—2022 году.

Как сообщил представитель ОПК сайту телеканала «Звезда», корпорация способна создать самый современный пункт управления в мире. Также он отметил, что самолёт сможет работать со всеми автоматизированными системами управления Вооружённых сил РФ.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник, который летал на таких типах самолётов, рассказал в разговоре с RT, что представляет собой воздушный пункт управления и какими характеристиками может обладать новая российская разработка.

«Берётся серийная машина, которая зарекомендовала себя хорошо, которая не ломается и долго может находиться в воздухе. Летающему штабу нужно уйти от места поражения ядерным оружием. Именно с него будет осуществляться управление страной и вооружёнными силами. Самолёт должен быть малозаметным, то есть должна быть соответствующая окраска. Также нужна электронная система слежения, связи, спецоборудование. На борту необходимы противоракеты, чтобы самолёт не стал лёгкой мишенью», — отметил Сытник.

Как ранее сообщалось в СМИ, бортовой комплекс российского борта «судного дня» позволит «формировать и доносить команды управления до современных и перспективных объектов ВС наземного, морского и воздушного эшелонов». Сегодня же Россия располагает воздушным пунктом стратегического управления второго поколения Ил-80М.

Первая модель российского борта «судного дня» Ил-86ВКП разработана в 1980-е годы Конструкторским бюро им. С.В. Ильюшина.

Ил-86ВКП © Wikipedia

Член общественного совета Ространснадзора и Росавиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов предположил в разговоре с RT, почему ВВС США решили модернизировать свой «самолёт Судного дня».

«Американцы очень озабочены заявлением президента России о российском вооружении. Абсолютно новое оружие РФ — это гиперзвуковые ракеты. Оборудование, которое отслеживает дозвуковые полёты, не в состоянии зафиксировать цель, которая движется на гиперзвуке. Необходимо абсолютно новое электронное оборудование. Иначе это просто хлам в кабине самолёта. Я думаю, что речь идёт о модернизации электроники. До этого на американском командном пункте стояла система, которая фиксировала ракеты, летающие на дозвуковой скорости, их запуск и местоположение», — пояснил эксперт.

Смирнов также отметил, что ВВС США уделит особое внимание системам связи.

«Системы связи тоже очень важный компонент, их необходимо модернизировать, чтобы наладить более высокую скорость коммуникации. Не менее важно радиоэлектронное оборудование по защите объектов. Кроме того, нужна радиолокационная картинка. Для этого необходимы локаторы, но таких нет, так как существующие модели рассчитаны на ракеты дозвуковой скорости», — сообщил Смирнов.